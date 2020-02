Hontianska Vrbica neohrozene dominuje Oblastným majstrovstvám

Líder najvyššej okresnej súťaže so ziskom 43 bodov jednoznačným spôsobom ovládol ligu a zaslúžene tak kráča za titulom.

15. feb 2020 o 11:58 Ivan Porubský

Štrnásť víťazstiev počas jesennej časti

Najvyššia okresná súťaž v Leviciach mala po skončení jesennej časti jednoznačného víťaza, keď na čele prezimujú hráči Hontianskej Vrbice. Pred začiatkom sezóny sa predpokladalo, že budú patriť medzi favoritov, ale že až takým suverénnym spôsobom ovládnu ligu, si asi netrúfol predpovedať nik. V posledných dvoch sezónach sa postupne približovali k víťazstvu v lige, ale podariť sa im to môže až v tej tretej po vypadnutí z piatej ligy východ. „Mužstvo dosiahlo pekné výsledky a tieto sú aj takým akoby vysvedčením ich poctivého prístupu k povinnostiam. Niektoré zápasy síce vyzerajú ako jednoznačné, ale to bolo výsledkom veľmi silnej sily kolektívu a chémie, vďaka ktorým sa tieto výsledky podarilo dosiahnuť. Netvrdím, že hráme najkrajší futbal a určite by som povedal, že aj mňa tieto naše výsledky prekvapili. Je to aj zásluhou toho, že to hrajú inteligentní hráči, čo sa podľa mňa najviac podieľa na tomto úspechu, keďže kvalitný futbalista musí mať aj inteligenciu a určite nestačí byť len dobrý,“ hodnotí úspech svojho mužstva predseda TJ Družstevník Hontianska Vrbica Karol Pilinský

Body stratili len v úplnom závere

Vrbica prešla jesennou časťou len s jediným zaváhaním, keď dva body stratili v poslednom zápase doma proti Pohronskému Ruskovu. „Ja som už videl v posledných štyroch piatich zápasoch, že tam chýba nejaká tá motivácia. Určite tam zohralo rolu aj to, že sme mali zranených hráčov. Zranenie odstavilo nášho obrancu Lukáša Páchnika a aj Vlado Horský si pretrhol predný krížny väz, čiže hrali sme už dosť aj v oslabenej zostave