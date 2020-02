Horné Turovce sú prekvapením jesene v ObM

V minulej sezóne patrilo Horným Turovciam až deviate miesto, ale v aktuálnej patria medzi favoritov na popredné miesta. Po prvej časti ObM im totiž patrí výborné druhé miesto.

17. feb 2020 o 10:48 Ivan Porubský

V klube vládne s druhým miestom spokojnosť

Jesenná časť Oblastných majstrovstiev ObFZ Levice síce patrila klubu z Hontianskej Vrbice, ale to sa aj pred sezónou predpokladalo. Nie síce takýmto suverénnym spôsobom, ale predsa len sa to dalo čakať. Za najväčšie prekvapenie ligy však určite musíme uznať futbalový klub z juhu okresu, ktorý po jesennej časti dosiahol svoj historický úspech. Mužstvu TJ Družstevník Horné Turovce totiž po odohraní 15 kôl patrí priebežná druhá priečka so ziskom 32 bodov. „Pre klub je to historicky najlepší výsledok a určite nás táto naša pozícia teší. Pred sezónou sme s týmto umiestením určite nerátali, ale mali sme tú kvalitu, aby sme sa dostali minimálne do prvej osmičky. To bol totiž náš plán pred začiatkom novej sezóny. V klube preto vládne veľká spokojnosť,“ hovorí podpredseda klubu TJ Družstevník Horné Turovce Peter Varga.

Je to historický úspech

Klub vo svojej histórii na podobné priečky nikdy nesiahal, ale na druhej strane sa môže pochváliť úspechmi v mládežníckych kategóriách, z ktorých dodnes čerpá vo svojom A-mužstve, keď výraznú väčšinu jeho hráčov tvoria vlastní odchovanci