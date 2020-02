Idete do úradov? Pozrite si rozpis, kde sa čo nachádza

V Leviciach otvorili nové klientske centrum. Parkovanie pre klientov ešte nie je vyriešené.

19. feb 2020 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Štvrtok 13. februára, krátko pred 8. hodinou. Pred budovou na Rozmarínovej ulici stála približne päťdesiatka ľudí. Čakali na otvorenie klientskeho centra.

Svoje úradné záležitosti v ňom môžu vybaviť od tohto dátumu v nových priestoroch, na novej adrese.

Ľudia čakali na otvorenie

„Začali sme skúšobnú prevádzku. Zatiaľ je všetko v poriadku. Včera sme si všetko preverovali, dnes sú tu aj pracovníci z ministerstva vnútra. Ak by niečo nefungovalo, promptne to vyriešime,“ povedal krátko po otvorení klientskeho centra Gabriel Buzási, prednosta Okresného úradu v Leviciach.

Počas prvých dvoch hodín prišlo do úradu, kde je centralizovaná väčšina odborov okresného úradu, oddelenie dokladov okresného riaditeľstva PZ a časť agendy okresného dopravného inšpektorátu, približne dvesto klientov. Konštatovala to Zuzana Betáková, ktorá je supervízorkou klientskeho centra: „Najviac ich išlo do dopravnej evidencie, oddelenia dokladov a na živnostenský odbor.“

O stránkach má prehľad, k dispozícii im je vo vstupnej hale. Klientom pomáha vyhľadať vo vyvolávacom systéme správny úkon. Prístroj im následne vydá poradové číslo. Poskytuje tiež informácie o tom, kde sa ktoré kancelárie nachádzajú.

„Mám už číslo, idem na poschodie počkať, kedy prídem na rad. Chcem prihlásiť auto,“ hovorí pán Milan s vytlačeným lístkom v ruke.

Vybavíte aj počas obeda

Klientske centrum je otvorené každý pracovný deň od ôsmej hodiny ráno. V pondelok, utorok a štvrtok sú stránkové hodiny do pätnástej, v stredu o dve hodiny dlhšie a v piatok do štrnástej. Funguje bez obednej prestávky, pracovníci sa striedajú.

Do budovy je bezbariérový prístup, v objekte sú dve schodiská a výťah, takže hendikepovaní klienti sa vedia dostať na všetky potrebné miesta aj na poschodiach. Pre stránky sú určené prízemie a prvé dve poschodia, kde je sústredené klientske centrum. Na zvyšných je zázemie úradu - kancelárie pre administratívu, tzv. back office.

Na prízemí je spomínaný prístroj pre vyvolávací systém, ďalej dva kiosky na úhradu správnych poplatkov, tretí sa nachádza pri okresnom dopravnom inšpektoráte na prvom poschodí.

Vo vstupnej hale sú tiež sociálne zariadenia pre klientov a v krátkom čase pribudnú automaty na teplé a studené nápoje.

Kde sa čo nachádza v klientskom centre: - prízemie: klientske centrum – oddelenie dokladov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkový a lesný odbor, odbor živnostenského podnikania, odbor starostlivosti o životné prostredie, supervízor, - 1. poschodie: klientske centrum – Okresný dopravný inšpektorát v Leviciach, dopravná evidencia, oddelenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravných evidencií, zasadacia miestnosť okresného úradu, - 2. poschodie: klientske centrum - zbrane a strelivo. Ďalšie priestory sú administratívne pre policajný zbor a pre pozemkový a lesný odbor okresného úradu, - 3. poschodie: administratívne priestory pre odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, - 4. poschodie: administratívne priestory pre odbor všeobecnej vnútornej správy, organizačný odbor, informatika, vedenie Okresného úradu v Leviciach, - 5. poschodie: administratívne priestory pre odbor krízového riadenia, archívne priestory okresného úradu, - suterén: archívne priestory PZ SR, dva sklady okresného úradu. (JN)

Na otázku, ako to bude s parkovaním, prednosta hovorí, že na jar by mal majiteľ objektu, v ktorom má úrad priestory prenajaté na desať rokov, začať s opravou parkoviska. K dispozícii je približne štyridsať státí, z nich polovica by mohla slúžiť