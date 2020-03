Je stráženie komunitného centra v osade (ne)efektívne?

Výdavky na mestskú políciu narástli v rozpočte Levíc o 125-tisíc eur.

3. mar 2020 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Náklady na piatich mestských policajtov sa časti poslaneckého zboru zdajú privysoké. Komunitné centrum v osade za Levicami otvorili vlani v septembri, strážené je 24 hodín denne. Zaznamenali tam prvé škody.

Argumentom inej časti poslancov je, že keď vlani mestská polícia prijímala posily, bolo to práve na stráženie nového objektu. Mesto na jeho vybudovanie dostalo peniaze z eurofondov. Udržať ho musí päť rokov. Okrem toho tam mestská polícia pôsobí preventívne.

Efektívne, či neefektívne?

Návrh na zníženie výdavkov na stráženie komunitného centra dostali na stôl mestskí poslanci na decembrovom rokovaní. K vypracovaniu zaviazali náčelníka mestskej polície ešte v septembri.

„Iniciovali sme prípravu tohto materiálu z toho dôvodu, lebo sme si mysleli že, sa to dá robiť aj efektívnejšie, ako to je teraz navrhnuté,“ odôvodnil poslanec Ivan Murín a ďalej aj konkretizoval. Komunitné centrum je strážené 24 hodín denne, striedajú sa tam piati mestskí policajti, v službe je vždy jeden príslušník. „Stráži nám budovu, ktorá stála 270-tisíc eur. Je to efektívne, neefektívne? Či by nestačilo, že by tam bol jeden človek doobeda, keď sú tam naše pracovníčky, ktoré sa starajú o týchto ľudí. Zvyšok času by to bolo strážené elektronicky, a tým pádom by sme nemuseli viazať päť policajtov, ktorí sa nám točia v osmičkách alebo dvanástkach,“ predostrel možnosť.

Ročne 125-tisíc eur

Poslanec a zároveň šéf finančnej komisie vyčíslil aj náklady na stráženie, ktoré sú v tohtoročnom mestskom rozpočte: na mzdy ide 100-tisíc eur, k tomu treba prirátať ošatné, pohonné hmoty, použitie auta. „Ročne dáme na stráženie

komunitného centra 125-tisíc eur. Za desať rokov je to 1,250 milióna,“ povedal a pridal, že títo príslušníci by mohli vykonávať efektívnu činnosť v meste.

Podľa jeho slov od náčelníka očakávali, že navrhne opatrenia, ako napríklad zamrežovanie, zvýšenie počtu kamier, signalizáciu. „Na finančnej komisii sme sa zhodli na tom, že do roka to vyhodnotíme,“ dodal I. Murín.

Peniaze z únie

Prednosta mestského úradu Rastislav Juhár pripomenul, že v komunitnom centre už zaznamenali prvé škody a udržateľnosť má mať päť rokov: „Aby sme sa nedopracovali k tomu, že to nebudeme vedieť udržať päť rokov.“