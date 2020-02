Rozhovor: Už v šestnástich hrával za A-mužstvo

Dvadsaťdeväťročný útočník Ján Adami patrí medzi ikony súčasného futbalu v Hontianskej Vrbici, Futsal Team-u Levice, alebo aj v FS Pohoda (Mestská únia malého futbalu Levice).

20. feb 2020

Kedy ste začali aktívne hrávať futbal?

– Úplne prvýkrát to bolo na základnej škole v prvom ročníku, keď FK Slovan Levice robil výbery. Išli sme tam ako prváci so spolužiakmi a vybrali ma do prípravky. Pod vedením skúseného trénera Segénya som tam vydržal žiaľ iba pol roka. Druhýkrát som začal hrať až v 12 rokoch za žiakov v Jure nad Hronom a s futbalom pokračujem až doteraz.

Kto vás k nemu priviedol?

– V Jure nad Hronom bol vtedy tréner Michal Čech, ktorý mal veľmi dobrú prácu s mládežou, takže som opäť začal hrať futbal pod jeho vedením. Postupne som v Jure nad Hronom prešiel do dorastu, ale po polroku som prestúpil do Hontianskej Vrbice, kde som hral pod vedením Róberta Ďuriana. V 16 rokoch som nastúpil na svoj prvý zápas v drese vrbického A-mužstva. Hrali sme prípravný zápas proti Leviciam a hneď po svojom príchode na trávnik som skóroval. V tomto zápase si ma vyhliadol pán tréner Ladislav Éhn. A tak som ďalší rok pôsobil v Leviciach v doraste. Toto obdobie si pochvaľujem, lebo pán Éhn je jeden z najlepších trénerov, akého som kedy mal a veľa som sa pod jeho vedením naučil. Následne som sa vrátil do Vrbice, kde hrávam s menšími prestávkami doteraz.

Začínali ste v Jure nad Hronom a postupne ste vystriedali viacero klubov. Ktoré to boli?

– Po návrate z dorastu Levíc som vo Vrbici pôsobil približne 6 rokov. Potom som prešiel do Starého Tekova na hosťovanie, ktoré som prerušil, lebo som odišiel pracovať do USA počas vysokej školy ako plavčík. Po návrate z USA som dohral sezónu vo Vrbici, ale po nej mi prišla ponuka opäť z Levíc, tentoraz už ale išlo o A mužstvo. Už pred sezónou bolo pravdepodobné, že sa budeme zachraňovať, pretože veľa hráčov po odchode sponzora klub opustilo. Prikývol som na ponuku vtedajšieho trénera Marcela Pavlíka a aj keď sa nám súťaž zachrániť nepodarilo, považujem svoje polročné pôsobenie v 3. lige za dobrú skúsenosť. Následne som pol sezóny strávil v Mýtnych Ludanoch, kde chalani mali tiež záchranárske práce, tak som im trochu pomohol. Pre ludanský futbal to bola veľmi dobrá sezóna. Lebo keby sme porovnávali len jarnú časť, tak by sme skončili v tabuľke druhí. Z 15 zápasov sme mali 12 výhier a tri remízy. Po tejto úspešnej sezóne som mal ročnú pauzu, keďže som získal pracovné víza do Kanady.

Hrali ste aj v zahraničí?