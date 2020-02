Dražitelia dresov prispeli na nový defibrilátor

Levickí Patrioti po minuloročnom historickom víťazstve v Slovenskom pohári pomýšľali na obhajobu, ale v semifinále ich zastavil nevyspytateľný Lučenec. Pred zápasom boli odovzdané vydražené dresy ich novým majiteľom.

22. feb 2020 o 12:33 Ivan Porubský

V štvrťfinále ich doma čakala Iskra

Minulý týždeň po dlhšom čase na basketbalistov Levíc nečakali ligové povinnosti, keďže bol na programe Slovenský pohár. Oproti predchádzajúcim ročníkom prešiel formát pohára pozitívnou zmenou, ktorou bola pre najlepšie štyri tímy po 18. kole možnosť odohrať štvrťfinálové zápasy na domácej palubovke, čo určite zatraktívnilo túto súťaž. V minulosti sa totiž hrával turnaj vo vybranom meste v priebehu troch dní. Teraz štvoricu postupujúcich zo štvrťfinále čakala prievidzská Niké aréna. Patrioti sa tak v utorok stretli s mužstvom Iskra Svit.

„Hostia prišli bez dvoch hráčov a hrali uvoľnene, keďže nemali čo stratiť. Naopak, my sme sa pomalšie rozbiehali a potom sme mali problém vypracovať si náskok.

Dlhšie to vôbec nevyzeralo dobre, ale nakoniec sme tento zápas zvládli. Hlavne nám lepšie vyšla druhá polovica zápasu a kondične sme v závere dominovali a ustrážili si výsledok,“ hovorí o prvom pohárovom zápase generálny manažér BK Patrioti Levice Ladislav Garaj.

Fanúšikovia pomohli dobrej veci

Ešte pred domácim štvrťfinálovým zápasom čakala na hráčov milá povinnosť, ktorou bolo odovzdávanie vydražených dresov ich novým majiteľom. Do dražby

na facebookovej stránke Patriotov sa zapojilo okolo 50 ľudí, ktorý tak opäť pomohli dobrej veci. „Dražbu našich dresov sme robili už tretí rok po sebe a podarilo sa nám vyzbierať presne tisíc eur. Dresy nám venoval náš partner, ktorým je spoločnosť A4ka. Tento rok sme sa rozhodli, že tieto vyzbierané peniaze darujeme priamo do športovej haly, kde sa cez rok premelie veľké množstvo športovcov alebo divákov. Jedná sa hlavne o športové, alebo kultúrne podujatia. Chceli sme, aby bol v hale umiestnený defibrilátor pre prípad, je to prístroj, ktorý dokáže v prípade zástavy srdca zachrániť ľudský život. Šek na túto sumu sme odovzdali riaditeľovi Správy športových zariadení Levice Romanovi Takácsovi, ktorý zabezpečí zakúpenie tohto prístroja. Do dražby sa zapojilo okolo 50 ľudí a my sme vďační za každého jedného, keďže tá suma za jednotlivé dresy sa navyšovala každým jedným prihodením od našich fanúšikov. Tešíme sa z toho, že naši fanúšikovia mali záujem o vzácny suvenír a zároveň boli ochotní pomôcť dobrej veci. Určite v tom budeme pokračovať aj v budúcnosti,“ hovorí od dražbe dresov manažér klubu.

V semifinále narazili na Lučenec

Po troch dňoch od úvodného pohárového zápasu nastúpili Levičania na semifinálový zápas proti Lučencu. Súper Patriotov si v štvrťfinále jednoznačne poradil s Handlovou a tak sa čakal vyrovnaný zápas. „Som veľmi sklamaný, že sa nám nepodarilo postúpiť do finále. Bol to taký istý zápas ako predošlé tri proti tomuto súperovi, keď všetky boli mimoriadne vyrovnané. Kvalitne však bol asi najslabší v meraní síl týchto dvoch súperov. Mali sme obrovské problémy so streľbou z väčšej vzdialenosti. My sme dal len jednu trojku a náš súper ich dal desať. To je obrovský rozdiel, keďže my sme sa následne museli poriadne nadrieť na tie body a oni ich, naopak, dávali ľahšie. Nám však ku cti slúži fakt, že aj napriek tomu, že sme v zápase prehrávali už dvojciferným rozdielom, tak sa nám podarilo vrátiť do zápasu. Žiaľ opäť v koncovke sme urobili niekoľko zbytočných strát a tak si myslím, že Lučenec zaslúžene zvíťazil,“ hovorí o neúspešnom vystúpení proti Lučencu Ladislav Garaj.

Budú mať dva týždne na regeneráciu

Po Slovenskom pohári prichádza dvojtýždenná reprezentačná pauza, čo dáva klubu čas na regeneráciu a kvalitnú prípravu na dôležité boje v závere sezóny. „Je dobré, že teraz prichádza reprezentačná pauza. Mužstvo si trošku môže oddýchnuť aj po psychickej stránke, keďže sme posledné týždne nemali úplne ideálne. Verím však, že po prestávke príde do tímu nová energia a tú poslednú časť sezóny sa vrátime do tých starých koľají ako sme hrali pred Vianocami. K reprezentačnému zrazu treba určite povedať, že sme v klubu nesmierne radi, keďže ako jediný tím na Slovensku budeme mať v reprezentácii až štvoricu hráčov a aj nášho trénera. Michal Madzin bude v pozícii asistenta hlavného trénera Žana Tabaka. V tíme Slovenska sa z Levíc predstavia Šimon Krajčovič, Martin Bachan, Boris Bojanovský a Viktor Juríček,“ dodáva manažér. Slováci sa v 1. kole predkvalifikácie Majstrovstiev sveta 2023 predstavia proti Luxembursku a Islandu.

Klub sa porozprával s Milanom Žiakom

Počas domáceho pohárového zápasu si diváci určite všimli absenciu Milana Žiaka na palubovke, hoci bol pripravený nastúpiť do zápasu. Proti Lučencu na palubovke Niké arény odohral len niečo vyše osem, čo je na dlhoročnú oporu Patriotov určite málo. „S Milanom Žiakom sme si sadli a prediskutovali nejaké veci napríklad aj čo sa týka jeho budúcnosti v našom klube. Obe strany mali určité výhrady, dohodli sme však, že zabojuje a spolu s trénerom sa vzájomne pokúsia nájsť nejaké cesty k tomu, aby sa jeho minutáž a aj jeho prínos pre tým vrátil do starých koľají ako tomu bolo pred nedávnom,“ hovorí Garaj.