Futsalisti nestačili na súpera z Nových Zámkov

Levickí futsalisti v rámci 5. kola nadstavby Varta futsal ligy nastúpili v Nových Zámkoch.

25. feb 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Zaslúžená výhra domácich

Po dvojtýždennej pauze sa hráči Futsal teamu Levice dočkali ligového zápasu. V skupine o piate až siedme miesto vycestovali na palubovku do Nových Zámkov. V aktuálnej sezóne ešte s týmto súperom neprehrali, ale ich súper zaznamenal progres vo svojej hre. „Napriek tomu, že domáci začali aktívnejšie, tak my sme išli po brejku do vedenia. Náš súper bol však dôraznejší a mal väčšiu túžbu po víťazstve. Následne domáci svojou aktivitou, agresivitou, ale aj obetavosťou otočili výsledok na polčasových 2:1. Prvý polčas nebol z našej strany vôbec dobrý, čo sme si povedali aj v šatni. Tiež sme urobili aj nejaké zmeny v zostave a do druhého polčasu sme nastúpili lepšie. Za stavu 2:1 sme mali dobrú pasáž, keď sme mohli vyrovnať, ale to sa nám nepodarilo. Naopak sa gólovo dokázali presadiť domáci futsalisti a už to bolo 3:1. Prichádzali ďalšie naše šance, ale ani tie sme nedokázali premeniť. Osem minút pred koncom sme išli do power-play, no nehrali sme ju ideálne, urobili sme školácke chyby, čo využil náš súper troma gólmi do prázdnej brány. My sme korigovali už len jedeným gólom. Určite je výhra Nových Zámkov zaslúžená, keď viac túžili po víťazstve,“ hovorí o zápase proti Novým Zámkom hrajúci tréner Levíc Pavol Gabaš.

Po Vianociach prišli horšie výsledky

V nadstavbovej časti Varta futsal ligy sa Leviciam nedarí podľa ich predstáv. Z troch zápasov vyhrali len jeden. „Sezónu čo sezónu máme po Vianociach slabšiu formu. Každopádne si k tomu sadneme a rozanalyzujeme, prečo máme dlhodobo v tomto období pokles formy. Musíme makať ešte viac a určite nastanú aj nejaké zmeny,“ hovorí o výsledkoch z nadstavby Gabaš.

V piatok ich doma čaká Prievidza