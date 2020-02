Želiezovce: Za múrmi dopoludnia odvolí dvadsiatka odsúdených

Z radov odsúdených požiadala o vydanie voličských preukazov len malá časť.

29. feb 2020 o 10:12 Jana Némethová

ŽELIEZOVCE. V Ústave na výkon trestu odňatia slobody vo Veľkom Dvore pri Želiezovciach už o pár minút odvolí predbežne 23 odsúdených. Celkovo si tu trest odpykáva takmer šesťsto mužov. V mieste svojho trvalého bydliska vopred požiadali o zaslanie voličského preukazu.

"Z ústavu majú po nás prísť vedúci sekretariátu a právnička," povedal Jozef Hubert, predseda volebnej komisie, ktorá sídli v administratívnej budove ústavu so stredných stupňom stráženia. Pojednávacia miestnosť, kde budú voliť odsúdení, je za "múrmi" ústavu, vzdialená pár desiatok metrov. Predseda komisie spolu so zapisovateľkou tam pôjdu s prenosnou volebnou schránkou a dokumentáciou. J. Hubert predpokladá, že do dvanástej budú hotoví.

Volebný okrsok číslo 8, kam prislúcha aj zariadenie, má v zoznamoch zapísaných 118 mien voličov. Dopíšu k ním tých, ktorí volia s preukazom, teda aj odsúdených a osem členov komisie.

Do tejto chvíle tu hlas v parlamentných voľbách 2020 odovzdalo 13 voličov.