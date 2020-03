Generálku pred play-off Levičania zvládli

Levickí futsalisti ukončili nadstavbovú časť Varta futsal ligy doma proti Prievidzi, ktorá sa dlho držala. Rozhodnúť musela až posledná šesťminútovka zápasu. Už tento piatok Levice čaká štvrťfinále proti Makroteamu Žilina.

1. mar 2020 o 16:45 Ivan Porubský

Súpera zlomili až v druhom polčase

Hráči Futsal Teamu Levice nastúpili v piatok doma na posledný zápas nadstavbovej časti proti poslednému mužstvu tabuľky z Prievidze. Domácim vyšiel úvod na výbornú, keď už v 4. minúte viedli 2:0, ale následne hostia vyrovnali. Levice však ešte do polčasu pridali dva góly, ktoré mali znamenať upokojenie situácie. Po zmene strán však Prievidza opäť vyrovnala. Zlomovou však bola 34. minúta, kedy Gabaš a Rakica zvyšovali na 6:4, čo sa v konečnom zúčtovaní ukázalo ako kľúčové. Levice si už svoje vedenie ustrážili a pridali ešte ďalšie tri góly. Hostia už len v úplnom závere korigovali na konečných 9:5. „Cieľom v tomto zápase bolo zlepšiť prístup a podať diametrálne odlišný výkon oproti dvom predchádzajúcim zápasom v Prievidzi a v Zámkoch, kde bola naša hra žalostná. V týchto zápasoch nám chýbala iskra. Preto som v prvom rade chcel, aby sme k tomuto zápasu pristúpili zodpovedne a aby sme do play-off vstupovali po dobrom výkone. To sa nám aj podarilo a to aj napriek tomu, že sme v hre mali hluché miesta. Dokázali sme vždy zabrať v tej pravej chvíli,“ hovorí o zápase hrajúci tréner Futsal Teamu Levice Pavol Gabaš.

V play-off čaká na Levice Makroteam

Levičania si už dávnejšie zabezpečili postup z piateho miesta do play-off, kde ich štvrťfinálovým súperom bude ŠK Makroteam Žilina. Favoritom na postup sú síce hráči Žiliny, ale Levičania určite nevstupujú do play-off s porazeneckou náladou. Víťaz tejto dvojice narazí v semifinále na jednoznačného lídra ligy z Lučenca, ktorý si prvým miestom zabezpečil priamy postup medzi štvoricu najlepších. Mužstvo zo Žiliny porazili Levice naposledy ešte v októbri 2016, ale v play-off je to vždy niečo iné. „O Žiline vieme čo hrajú a kde majú silné stránky. Teraz sa trošku oslabili, keďže im odišiel do Lučenca druhý najlepší strelec Jose Wellington Matias Torres a Hudek, reprezentant Slovenska, odišiel do druhého tímu Žiliny MŠK. Z tohto pohľadu sa náš súper trošku oslabil, ale aj napriek tomu zostávajú oni stále favoritmi. My musíme jednoznačne podať zodpovedný a kvalitný výkon,“ hovorí Gabaš. Aj napriek dvojnásobnému oslabeniu zostáva v Žiline ešte trojica Brazílčanov, ktorá strieľa veľkú väčšinu gólov mužstva. De Lima Silva je dokonca najlepším strelcom celej ligy, keď má na svojom konte už 28 gólov. V Leviciach sa gólovo najviac darí Viliamovi Rakicovi, ktorý zaťažil kontá súperov pätnástimi gólmi.

Prvý zápas už tento piatok v Leviciach

V play-off sa hrá na dva víťazné zápasy. Levice odštartujú doma už tento piatok 6. marca o 19.30 hod. Pôvodne mali hrať prvý zápas doma Žilinčania, ale z dôvodu vyťaženosti haly v Leviciach požiadali zástupcovia Futsal Teamu svojho súpera o výmenu a vedenie Makroteamu im vyšlo v ústrety. Odveta je naplánovaná na 14. marca v Žiline. Levické mužstvo pred vyraďovacou časťou nemá problém so zraneniami, ale to sa môže aj zmeniť po víkendových prípravných zápasoch vo veľkom futbale, ktorý hráva väčšina hráčov.

Výsledkový servis

Skupina 5 - 7

Futsal team Levice - TNF Lions Prievidza 9:5 (4:2), 2. Gajdács, 4. a 20. Budovec, 20. a 34. Rakica, 34. a 38. Gabaš, 39. Rakica (11m), 40. Molnár - 7., 24. a 28. Gunda, 17. Hianik, 40. Xia. R Pavol Havrila, 300 divákov. ŽK: 39. Tomáš Gunda, 24. Longjie Xia, 28. Jozef Čampiš. Levice: Bielik - Krén, Adami, Gajdács, Rakica, Jakubík, Hostinský, Gabaš, Budovec, Macho, Molnár. Prievidza: Mútňan - Idranyi, Gunda, Xia, Hianik, Píš, Čampiš, Ďuriš

Nové Zámky mali voľno.

5. Levice 16 6 0 10 64:88 18

6. Nové Zámky 16 4 0 12 55:114 12

7. Prievidza 16 3 0 13 71:146 9

Skupina 1 - 4

Lučenec - Banská Bystrica 8:0 (4:0), Grcić, Serbin, Lira, Kofčák(vl.gol), Greško, Filho, Torres, Barbosa (vl.gol). ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina FUTSAL 4:7 (2:4), Silva, Ševčík (vl.gol), Trnka, Holbička - Matejov 2, Zaťovič 2, Da Silva (vl.gol), Ševčík, Koricina.

1. Lučenec 18 17 1 0 152:49 52

2. MŠK Žilina 18 13 1 4 114:54 40

3. Banská Bystrica 18 9 2 7 79:66 29

4. Makroteam Žilina 18 6 0 12 96:114 18

Play-off: štvrťfinále: 6. 3. o 19.30 h MŠK Žilina - Prievidza, Futsal Team Levice - Makroteam Žilina, o 20.00 h Banská Bystrica - Nové Zámky. Lučenec ako víťaz základnej časti postúpil priamo do semifinále.