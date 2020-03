Futbalisti Tekovských Lužian sú už jednou nohou v Oblastných majstrovstvách

Najlepším mužstvom po odohraní polovice súťaže sú v II. triede ObFZ Levice futbalisti Tekovských Lužian. Na jar chcú nadviazať na výborné výsledky a ich jednoznačným cieľom je postúpiť do ObM.

3. mar 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Suverénne si idú za postupom

Hráči TJ Družstevník Tekovské Lužany pokračujú v II. triede ObFZ Levice. V minulej sezóne im celkovo patrila až piata priečka so ziskom 48 bodov, ale v aktuálnej je to o niečom inom. Už po odohraní prvej polovice súťaže majú na svojom konte 40 bodov, keď zaváhali len vo dvoch zápasoch a majú tak jednoznačne nakročené k postupu do Oblastných majstrovstiev.

„Veľmi jednoducho sa nám hodnotí jesenná časť, keďže sme veľmi spokojní s našimi výsledkami. Síce je ešte predčasné hovoriť o celkom triumfe v lige, ale zatiaľ sme veľmi v klube veľmi spokojní. Chceme to dotiahnuť do úspešného konca, čo sa týka postupu do okresu. Pevne dúfame, že sa nám to podarí. Chlapci poctivo trénujú, takže aj po tejto stránke vládne spokojnosť. Všetci naši hráči sú odchovancami klubu, takže aj partia je veľmi dobrá,“ hodnotí práve prebiehajúcu sezónu prezident Tekovských Lužian Gabriel Potocký.

Premožiteľa našli len v jedinom zápase