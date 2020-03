Rozhovor: Kapitán Slovana Levice chce svoj tím posunúť v tabuľke štvrtej ligy vyššie

Futbalistom Levíc sa v uplynulej jesennej časti nedarilo, veď sú priebežne na poslednom mieste. Pred začiatkom sezóny však prišlo v mužstve dospelých k viacerým zmenám. Vedenie sa zameralo na odchovancov a tak sa do klubu vrátil späť aj súčasný kapitán A-mužstva Dávid Solčiansky.

Kedy si sa začal venovať futbalu?

– Futbalu som sa začal venovať asi od svojich desiatich rokov. Začínal som v Tlmačoch, potom v siedmom ročníku ma oslovili Levice, takže som aj prestúpil na 2. ZŠ v Leviciach do futbalovej triedy. Od siedmeho ročníka som hrával za Levice. Postupne za žiakov, dorast a mužov. V roku 2013 som prestúpil z Levíc do Kozároviec, kde som bol nejaké dve sezóny. Z Kozároviec som išiel do Kalnej, kde som bol tiež dve sezóny. Momentálne na túto sezónu ma v lete oslovili Levice, kde chceli poskladať mužstvo z odchovancov, takže som ponuku prijal a som späť v Leviciach.

Kto ťa priviedol k futbalu?

– Môj ocino hrával futbal, starý otec hrával futbal, takže som to mal doma a samozrejme každý hral futbal vonku. A keď som bol malý, vždy som obdivoval, čo mi vydržalo až do teraz, Juventus a vzorom mi bol Del Piero.

Skúšal si aj iné športy okrem futbalu?

– Vôbec nie. Akurát v tom ročníku, keď som začal s futbalom, tak ocino je hudobník, takže som chodil aj na hudobnú výchovu do Moraviec. Ale keď som prestúpil do školy do Levíc, tak tam prišlo rozhodnutie, že buď klarinet alebo futbal. A vybral som si futbal.

V ktorom klube sa ti najviac darilo?

– V každom mužstve čo som bol, tak som to bral ako úspešné pôsobenie. Nakoľko v Leviciach v družstve mužov som zažil postupové sezóny do štvrtej ligy, potom do tretej ligy, tak to boli pekné časy. V Kozárovciach sme síce nepostúpili, ale tam to bolo veľmi príjemné prostredie. V Kalnej to bola zasa výnimočná partia hráčov a tiež sa nám zo štvrtej ligy podaril postup do tretej. Teraz v Leviciach je to trošku opačné, lebo zachraňujeme ligu, takže uvidíme na konci, či to budeme považovať za úspech, že sme sa zachránili.

Ktorá sezóna bola najgólovejšia?

– Som skôr nahrávač, ale gólovo sa mi asi najviac darilo prvý rok v Kozárovciach, v sezóne 2013/14. Tam sa mi celkom strelecky darilo, ale koľko gólov som dal, tak to neviem.

Čo hovoríš na tohto sezónne výsledky Levíc?

– Samotné umiestnenie hovorí to, že to nebola vydarená pol sezóna, ale mužstvo aj vedenie pracuje. Nikto netušil, že to takto dopadne, nakoľko príprava bola dobrá, no prišli nám zranenia kľúčových hráčov, chytili sme krízu a v konečnom dôsledku sme na poslednom mieste. Ale ako vidím, vedenie pracuje aj cez zimu, mužstvo sa posilnilo, takže hráčsky to vyzerá lepšie, ako to bolo na začiatku tejto sezóny a výsledkovo uvidíme počas jarnej časti.

Ako to chcete napraviť v jarnej časti?

– Vedenie sa k tomu postavilo, angažovali nového trénera Tomáša Snopa, ktorý je mimo diania Levíc. Je od Nitry, takže úplne nový tréner, v novom prostredí. Pre nás je to takisto nový človek, takže aj na chalanoch vidieť, že inak pristupujú aj k tréningovým procesom aj k zápasom. Prišlo posilnenie, jeden hráč z tretej ligy, výborný útočník zo štvrtej ligy, takže aj hráčsky sme sa posilnili a už len nejako to dať v hlavách dokopy aby sme sa nastavili na spoločný ciel- silný kolektív, ktorý bude mať výsledky a posúvať sa v tabuľke len vyššie.

Trápili ťa zranenia počas kariéry?

– Keď som mal 17 rokov, tak som mal artroskopiu ramena a v roku 2011 som mal odtrhnutý predný krížny väz v kolene. V 2013 roku sa mi to opäť roztrhlo, takže som absolvoval replastiku. Stalo sa to v takom nešťastnom období, kedy som sa aj rozhodoval, že či s futbalom ťahať o niečo vyššie alebo ísť na vysokú školu. Boli nejaké ponuky, ale rozhodol som sa, že profesionálny športovec zo mňa nebude a budem sa asi inou cestou uberať.

Podarilo sa ti dosiahnuť nejaké úspechy?

– Nakoľko pochádzam z Tlmáč, tak ešte keď som bol mladý, tak som dostal ocenenie Športovec roka. A potom skôr také kolektívne by som spomenul. V rámci Levíc sme boli vyhlásení za kolektív roka a od mesta sme dostali ocenenie. Potom aj postupy, napríklad čo sme postúpili s Kalnou nad Hronom a tiež s Levicami. Každý jeden postup mal svoje čaro. Teraz som v takom veku že po spätnom pohľade na seba považujem za svoj najväčší úspech svoju rodinku.

Robíš aj nejaký iný šport popri futbale?

– S kamarátmi hrám MUMF Levice za mužstvo Špedimex. Manželka je trénerka vo VK Palas Levice, naša dcérka chodí do Aquasportu na plávanie. My sme športovo založená rodinka, takže aj keď je voľný čas, tak buď sa navzájom podporujeme alebo ideme na výlety, prechádzky, cez zimu sem-tam ideme na lyžovačku.