Plášťovce sa pred jarnou časťou odhlásili z II. triedy

Dlhodobý problém s nedostatkom hráčov trápi viaceré kluby v regióne. Inak to nebolo ani v Plášťovciach, kde na tento nedostatok zareagovali až odhlásením mužstva zo súťaže

9. mar 2020 o 9:23 Ivan Porubský

Nedostatok hráčov donútil klub k odhláseniu

Už niekoľko dní pred začiatkom odvetnej časti II. triedy ObFZ Levice sa začali šíriť správy o možnosti odstúpenia hráčov Plášťoviec zo súťaže a nakoniec sa ukázali ako pravdivé. Vedenie TJ Družstevník Plášťovce bolo nútené odstúpiť zo súťaže, a tak sa všetky ich výsledky museli anulovať. Mužstvo z juhu okresu pritom po odohraní 15 zápasov figurovalo na výbornom 4. mieste so ziskom 26 bodov, čo predstavovalo len dvojbodovú stratu na druhú Čatu. Počas jesene hráči dokázali až v ôsmich zápasoch zvíťaziť a pridali k tomu ešte aj dve remízy. V posledných dvoch dueloch mali dokonca skóre 12:2, keď porazili Šarovce 6:0 a následne v poslednom kole aj Mýtne Ludany 6:2. Ani toto všetko však nezabránilo odstúpeniu klubu zo súťaže, keď aj ich trápi veľký problém futbalu, a to je nedostatok hráčov. „Hlavným dôvodom nášho odstúpenia zo súťaže bol nedostatok hráčov. Jeden náš hráč skončil s aktívnou kariérou, dvaja naši chlapci odišli robiť do Nemecka, Csabu Heimlicha máme dlhodobo zraneného a tento výpadok sme už nedokázali nahradiť. Momentálne nám tak zostalo len jedenásť hráčov a to je na dôstojné odohranie ligy málo,“ hovorí o odstúpení mužstva prezident a zároveň aj tréner klubu Marcel Kneizel.

Nepomohlo ani dobré umiestnenie po jeseni

Súvisiaci článok AKTUÁLNE VÝSLEDKY Z OKRESU: Vrbica s tesným víťazstvom v Tekove. Tlmače nevycestovali + (kompletný výsledkový servis) Čítajte

Aj napriek dobrým výsledkom počas jesennej časti sa tak vedeniu klubu nepodarilo zachrániť futbal v obci. Štvrté miesto síce nenaznačovalo nič o možnom odstúpení, ale realita bola nakoniec iná. „Obec nám síce vychádza v ústrety s financiami, takže tam nebol absolútne žiadny problém, ale všetko to bolo len o tom, že sme nedokázali zohnať hráčov a aj ostatné dediny na okolí majú všetci úzke kádre. My sme počas jesennej časti mali v mužstve štyroch hráčov z okresu Krupina, takže sme pozerali aj na ten smer, ale ani odtiaľ sme už nevedeli nikoho zohnať,“ dodáva Marcel Kneizel.

Nemajú žiadne mládežnícke mužstvo

Plášťovce okrem mužstva dospelých nemali v súťažiach ani jedno mužstvo, keďže je nedostatok detí, ktoré by boli ochotné hrávať futbal. „Problém s hráčmi je u nás dlhodobý, keďže sa zanedbávala aj mládež. To je určite veľký problém. V posledných rokoch sme už nevedeli postaviť ani jedno mládežnícke mužstvo, lebo tých detí je veľmi málo. Prednedávnom sme sa bavili aj so starostom, že by sme v lete vyskúšali postaviť mužstvo prípraviek a tak dúfame, že by sa nám to mohlo podariť,“ hovorí prezident klubu.

Zánik klubu však určite nehrozí

Odhlásenie klubu zo súťaže však neznamená hneď aj zánik klubu. „Samozrejme, už aj uvažujeme, že čo bude s naším klubom ďalej. V lete by sme mohli opäť prihlásiť mužov do súťaže, ale všetko bude záležať od počtu hráčov. V zahraničí máme až 5 hráčov, ktorí keby sa vrátili, tak by sme boli schopní opäť postaviť dobrý tím, ale všetko sa ukáže až pred začiatkom novej sezóny. Pre túto už bude naša obec bez futbalu,“ dodáva o plánoch do budúcnosti Marcel Kneizel.

Hráči nezostanú bez futbalu

Po odhlásení Plášťoviec však zostali hráči, ktorí v jarnej časti nechcú byť bez futbalu. „Všetci, čo majú záujem hrať, tak budú pokračovať v iných kluboch. Napríklad Marek Dankovič odišiel do Juru nad Hronom, Rišo Šavrtka do Dudiniec, Tóno Farkaš do Veľkých Turoviec, niekoľko chalanov chce ísť hrávať do Ipeľských Úľan, ale to ešte nie je isté,“ hovorí o ďalšom pôsobení niektorých hráčov zástupca klubu.

Klub dostane pokutu za odhlásenie

S ukončením pôsobenia klubu počas sezóny je, samozrejme, spojená aj určitá sankcia od ObFZ Levice. „Ak si dobre pamätám, tak pokuta by mala byť okolo 160 eur ak sa to nahlási takto pred začiatkom odvetnej časti. Keby sme to urobili už počas jarnej časti, tak by to bolo viac. Pokuta však nie je problém, keďže ako som už spomínal, tak s financiami sme na tom neboli zle. Dedina na čele so starostom nám vychádzali v ústrety. Ten rovnako veľmi chcel, aby sme pokračovali, ale jednoducho to nešlo takto ďalej. Spolu sme si sadli a vysvetlili sme mu situáciu a následne to musel aj on uznať, že sa takto nedá dôstojne pokračovať. Dokonca máme aj jedného hráča priamo v miestnom zastupiteľstve, takže aj od neho malo vedenie informácie,“ dodáva na záver prezident klubu TJ Družstevník Plášťovce Marcel Kneizel.