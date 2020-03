Levickým judistom sa na turnaji v Ostrave darilo

V deň volieb sa Levičania zúčastnili jedného z najkvalitnejších medzinárodných judo turnajov mladšieho, staršieho žiactva a dorastu – Ostrava Judo Open 2020.

11. mar 2020 Eva Lehotkaiová

Na tatamy nastúpilo celkovo 1645 pretekárov z 216 klubov a 16 krajín.

Levický klub reprezentovalo v českej zemi 6 pretekárov, a to: Zuzana Lehotkaiová, Zoja Šebová, Natália Kvitkovská, Rudolf Slovík, Oliver Kossuth a Adam Kossuth.

Zuzana Lehotkaiová mala vo svojej kategórii mladších žiačok do 36 kg 24 pretekárok. Absolvovala 5 zápasov, z ktorých len v jednom našla svoju premožiteľku. Celkovo skončila na krásnom 3. mieste.

Natália Kvitkovská sa svojou váhou zaradila do kategórie mladšie žiačky do 33 kg, v ktorej bolo 21 judistiek. Po krásnom prvom zápase, ktorý trval iba 9 sekúnd sa postupne po 3 zápasoch prebojovala až do finále. Finále bolo vyrovnané, ale nakoniec svojej súperke z Prahy podľahla a získala tak krásne 2. miesto.

Zoja Šebová mala vo svojej kategórii mladších žiačok do 48 kg 18 súperiek. Prvý zápas vyhrala s prehľadom s Poľkou už v polovici časového limitu. V druhom zápase ju malá chybička pripravila o víťazstvo. Potom nasledovalo 1. kolo opravných zápasov, ktorý opäť vyhrala. Avšak v druhom kole opravných zápasov ju opäť porazila Poľka z prvého zápasu a skončila tak spomedzi 18 pretekárok na krásnom 7. mieste.

Rudolf Slovík zahajoval svojím zápasom celý turnaj, keď nastúpil s domácim Ostravanom, ktorý ho porazil, ale bohužiaľ nepotiahol do opravných kôl. Vo svojej kategórii do 42 kg mal neuveriteľných 55 judistov. Prehra v prvom zápase ho vyšla veľmi draho a ďalej bohužiaľ nepostúpil.

Oliver Kossuth tiež vo svojej kategórii do 73 kg nemal šťastie na prvého súpera, Čech Protiva zostal verný svojmu priezvisku a nášho Oliho porazil v prvom zápase. Ďalej ho však nepotiahol do opravných kôl. V skupine mal 28 pretekárov.

Adam Kossuth nastúpil na turnaj až v nedeľu, kde vo svojej kategórii za dorast do 90 kg mal spolu 17 pretekárov. Šťastena mu tiež nepriala v oboch zápasoch, hoci nasadenie a húževnatosť tam bola. Gratulujeme, že tak skvele reprezentujete náš klub.