Pre šíriaci sa vírus boli prerušené aj všetky futbalové súťaže

Na základe nariadenia Krízového štábu SR boli aj futbalisti nútení odložiť svoje zápasy na neurčito. Zatiaľ sa to dotkne len dvoch kôl, ale ako bude pokračovať sezóna, sa rozhodne v najbližšom čase.

16. mar 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Futbal na Slovensku dostal stopku

Počas uplynulého týždňa sa futbaloví fanúšikovia, ako aj kluby dozvedeli nepríjemnú správu o dočasnom prerušení futbalových súťaží. Toto prerušenie však bolo pochopiteľné, keďže zdravie hráčov a fanúšikov musí byť na prvom mieste. Od minulého týždňa, teda na základe nariadenia Krízového štábu Slovenskej republiky boli všetky hromadné športové podujatia v termíne od 10. marca až do 23. marca odložené na neurčito. Predbežne tento zákaz zasiahne futbalové ligy v dvoch kolách, ale či sa tomto termíne bude pokračovať ešte nie je vôbec isté. Skôr sa však treba prikloniť k alternatíve, že to bude na viac ako spomínané dve kolá. „Nám ako Oblastnému futbalovému zväzu nezostáva nič iné, len tento zákaz rešpektovať. Môj osobný názor nato je taký, že zdravie hráčov, ľudí je vždy pred športom, pretože šport je len zábava a na druhej strane musím povedať, že na futbalových zápasoch v regiónoch sa schádza omnoho menej ľudí ako tomu je v napríklad v klientských centrách, alebo v nákupných strediskách. Nechcem povedať, že to bolo unáhlené, keďže to bolo rozhodnutie potrebné pre zdravie fanúšikov a hráčov, ale zdá sa mi, že troška je to vyňaté z komplexného problému v rámci štátu,“ hovorí o aktuálnej situácii predseda Oblastného futbalového zväzu Levice František Urban. (poznámka: rozhovor bol pripravený ešte 11. marca).

Zatiaľ oficiálne odložili len dve kolá

Zatiaľ je potvrdený len odklad zápasov naplánovaných v termíne od 10. do 23. marca, čo v krajských, ale aj okresných súťažiach predstavuje dve kolá. Môže však nastať situácia, že bude treba odložiť aj viac zápasov. „Zatiaľ sme sa nezapodievali otázkou, kedy by sa dohrávali tieto dve odložené kolá. Asi by bolo najvhodnejšie aj z hľadiska zamestnanosti hráčov, keďže je amatérsky šport, to odohrať v piatky 1. a 8. mája, keďže tieto dni sú štátne sviatky. Samozrejme, s tým, že by sme nariadili všetkým tímom odohrať zápasy ďalšieho kola iba v nedeľu, aby mali jeden deň hráči voľno,“ hovorí o možných dohrávkach predseda ObFZ.

Odklad viac ako piatich kôl môže spôsobiť problém

Situácia na Slovensku spojená s koronavírus však nemusí trvať len spomínané dva týždne, čo by však už dosť skomplikovalo zväzu možnosti nájsť vhodné termíny na poriadne odohranie sezóny 2019/2020. Vedenie však verí, že nebude treba pristúpiť k tak radikálnemu riešeniu ako to bolo v basketbalovej, alebo hokejovej lige, kde sezónu predčasne ukončili. „Dúfam, že k podobnej situácii ako to bolo pri basketbalistoch, alebo hokejistoch, nepríde. Myslím si totiž, že je v našich silách odohrať štyri, či päť kôl v náhradnom termíne. Dve by sme využili v už spomínaných májových termínoch. Ďalej prichádzajúce do úvahy dve kolá by sme vsunuli stredy a keby prišlo k tomu, že by sa liga nehrala päť víkendov, tak ešte vždy vidím jednu možnosť. Jednalo by sa o veľmi výnimočný prípad, ale takáto situácia vyžaduje výnimočné riešenia a to je predĺženie sezóny o jeden víkend. Samozrejme, sme asi troška ďaleko, keďže len uvidíme, čo nám prinesú najbližšie týždne,“ dodáva o možnosť pre zväz František Urban.

Zdravie je na prvom mieste

V niektorých európskych ligách sa jednotlivé zápasy odohrávajú bez divákov, čo by mohla byť jedna z možností aj pre regionálne ligy na Slovensku. „Hrať bez divákov je krajné riešenie, aj keď musíme vychádza z toho, že ten futbal nehráme pre seba, ale hlavne pre divákov. Musíme však počítať aj tým, že tam nie je veľký rozdiel, či príde na zápas 70 – 100 divákov, alebo či príde 22 hráčov, kde tiež nevieme, že s kým sa tí hráči stretávajú a rovnako je to aj pri rozhodcoch, alebo delegátoch. Je to proste veľké riziko. Ja si myslím, že tu mala nastať omnoho prísnejšie nariadenie nielen v športe, ale aj celkovo na Slovensku, ktoré by určite prerušilo tok tohto vírusu,“ hovorí o možnostiach predseda.

Z okresných súťaží sa pred jarou odhlásila dvojica klubov

Pred začiatkom okresných súťaží dostali fanúšikovia informáciu, že futbalový klub Plášťoviec sa chystá odstúpiť zo súťaže. Pre klub, ktorý po jesennej časti figuroval na výbornom štvrtom mieste II. triedy ObFZ Levice. Pár dní nato podobná informácia prišla aj z Tlmáč, ktoré pôsobili v Oblastných majstrovstvách a po jesennej časti im patrilo trináste miesto so ziskom jedenástich bodov. „Je mi to ľúto, ale plne im rozumieme. Aj keď hráme tretiu ligu (František Urban je aj manažérom TJ Družstevník Veľké Ludince), tak robíme len amatérsky futbal, tak rozumiem tým futbalovým funkcionárom, že aké ťažké je to pre klub, keď hráči odchádzajú pracovať do zahraničia. Možno keby tu bola táto epidémia skôr, tak by mohlo prísť k inému rozhodnutiu, keďže možno aj tí hráči nepôjdu do toho zahraničia robiť. Ale plne rozumiem tomuto rozhodnutiu Plášťoviec a je mi to ľúto. Ich odstúpenie ma samozrejme neteší, ale aspoň si zachovali svoju tvár a odhlásili sa tak ako sa normálnym športovcom patrí. Vysvetli nám situáciu, my sme to pochopili a bohužiaľ budeme musieť pokračovať bez nich. Na druhej strane verím tomu, že po jarnej časti tak veľká dediny s takto futbalovou históriou si zaslúži, aby od novej sezóny znova nastúpili v okresnej súťaži,“ hovorí o odstúpení Plášťoviec z II. triedy Urban.

V Ludinciach hráči dostali individuálny tréningový plán

Predseda ObFZ Levice František Urban je zároveň aj manažérom Veľkých Ludiniec, ktoré sú v súčasnosti najlepším mužstvom z okresu Levice v krajských súťažiach. Prerušenie samozrejme zasiahlo aj toto mužstvo a to po odohraní len jedného kola v jarnej časti. Hráči Družstevníka sa v ňom predstavili na pôde béčka Spartaka Trnava. Zo slovenského Ríma si odniesli zverenci Igora Kasanu bod za bezgólovú remízu. Po odohraní 16 kôl im patrí priebežné jedenáste miesto. Tesne v závese za nimi je ich posledný súper z Trnavy. „Po zápase v Trnave sme mali uplynulý utorok regeneračný tréning a v stredu sme spolu s trénerom dali hráčom pokyn zrušiť minulotýždňové tréningy. Nariadili sme hráčom individuálny tréningový plán s tým, že tento pondelok sa podľa situácie vyjadríme k tomu ako ďalej. Keď však nenastane nejaký väčší problém, tak by sme už radi tento týždeň chceli určite tréningové jednotky absolvovať, aby zas hráči to, čo nabrali v ťažkých zimných podmienkach, aby za tieto dva týždne nestratili. Momentálne sme to proste vyriešili individuálnymi tréningami,“ hovorí o situácia vo Veľkých Ludiniec ich manažér František Urban, ktorý je zároveň aj predsedom ObFZ Levice.

Ťažké srdce na reorganizáciu

Pred pár dňami sa na svetlo sveta dostala aj nová reorganizácia krajských súťaží, ktoré sa určite dotknú aj jednotlivých tímov z okresu Levice. „Ja som odporcom tejto reorganizácie, čo som aj oficiálne deklaroval na výkonnom výbore a aj na Slovenskom futbalom zväze, pretože znova túto reorganizáciu spravili ľudia od zeleného stola. Hlasovali ľudia, ktorých sa to netýka, keďže väčšina sú len delegátmi zápasov. Je to na zamyslenie, že Západoslovenský futbalový zväz, ale ani Slovenský futbalový zväz sa nespýtali treťoligových mužstiev a ani druholigového dorastu klubov, či oni chcú takúto reorganizáciu a či je to takto výhodné, alebo nevýhodné. Myslím si preto, že nie je to dobrý systém – o nás bez nás a nie som ani zástancom toho, že z riadenia ZsFZ sme takto ľahko vypustili tretiu ligu ako aj druhú dorasteneckú ligu. Takže ja osobne nie som zástancom tejto reorganizácie,“ dodáva na záver o zmenách v krajských súťažiach predseda ObFZ Levice František Urban.