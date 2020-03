Futsalistom vírus prerušil práve prebiehajúce play-off

Tak ako všetky športy na Slovensku, tak aj futsal dostal stopku na neurčito. Zatiaľ sa oficiálne hovorí o dvoch týždňoch, ale keďže sa situácia s koronavírusom mení každú chvíľku, tak sa nikto neodváži povedať nejaký definitívny termín na pokračovanie Varta futsal ligy.

17. mar 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Levice mali odohrať odvetu play-off v Žiline

Futsal Team Levice táto situácia zastihla v tom najhoršom možnom okamihu, keďže play – off je v plnom prúde a žltozelení ho mali dokonca ešte výborne rozohrané. V prvom zápase proti Makroteamu Žilina sa im podarilo zvíťaziť 7:4. „V klube akceptujeme rozhodnutie o prerušení ligy a zároveň to vidíme ako veľmi rozumné. Keď sa pozrieme na fakty zo sveta, je to veľmi racionálne rozhodnutie, ktoré treba akceptovať,“ hovorí o vzniknutej situácii hrajúci tréner Futsal Teamu Levice Pavol Gabaš.

Náhradný termín je v nedohľadne

Levice mali na svoj odvetný zápas nastúpiť už uplynulý piatok, ale nariadenie Krízového štábu SR toto stretnutie odložilo a rovnako tak aj prípadné ďalšie zápasy. Zatiaľ by to malo byť len na dva týždne, ale až čas ukáže, koľko to v skutočnosti bude. „Momentálne netušíme, kedy by sme mohli odohrať najbližší zápas. Všetko bude záležať od situácie na Slovensku. My sme na to malí páni, aby sme o tom rozhodovali. Každopádne sa budeme správať zodpovedne v danej situácii,“ dodáva k danej situácii Pavol Gabaš.

Možnosťou vo Varta futsal lige je aj predčasné ukončenie sezóny

Samozrejme, aj nad Varta futsal ligou visí možnosť definitívneho ukončenia aktuálnej sezóny, tak ako to už urobili basketbalisti, alebo hokejisti. Viaceré kluby majú zahraničných hráčov, ktorých treba aj platiť. V Leviciach je v tomto prípade iná situácia, keďže všetci hráči Futsal Teamu hrajú zadarmo a tak podobný problém v súčasnosti nemusia riešiť. „Ja by som vôbec nebol prekvapený, keby po vzore hokejistov, alebo basketbalistov zrušili aj našu futsalovú ligu. Momentálne však nemám žiadne nové informácie, čo by sa malo diať, ale určite je aj táto možnosť na stole ako jedno z riešení,“ hovorí o budúcnosti aktuálnej sezóny zástupca klubu z Levíc.

Zdravie určite musí byť na prvom mieste

Rozhodnutie prerušiť ligu prišlo počas uplynulého týždňa náhle, aj keď sa určite dalo čakať. Niektoré kluby ešte na začiatku týždňa normálne trénovali a chystali sa na odvetné zápasy play-off. Inak tomu nebolo ani v Leviciach. „V pondelok sme s chalanmi trénovali, ale už v stredu boli všetky tréningy stopnuté na neurčito. Každým dňom pribúdajú pozitívne prípady a určite nie je dobré v tomto momente trénovať. Tréningy budú teraz pokračovať na individuálnej báze. Či však bude pokračovať súťaž, alebo nie, to by nás teraz malo trápiť najmenej. Jednoznačne prvoradé je zdravie nás všetkých. Netreba sa hrnúť silou mocou do súťaže, keď by to mohlo stáť zdravie, alebo narobiť ďalšie komplikácie,“ dodáva na záver hrajúci tréner Futsal Teamu Levice Pavol Gabaš.