Koronavírus predčasne ukončil sezónu aj basketbalistom Levíc

Šíriaci sa koronavírus naplno zasiahol aj do športové diania vo svete a výnimkou nezostalo ani Slovensko. Uplynulý štvrtok sa k radikálnemu kroku ukončiť sezónu rozhodlo aj vedenie SBL. O tomto kroku, ako aj o práve skončenej sezóne sme sa porozprávali s generálnym manažérom BK Patrioti Levice Ladislavom Garajom.

18. mar 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Vo štvrtok ste museli definitívne ukončiť sezónu. Čo predchádzalo tomuto radikálnemu kroku?

– Pôvodný scenár bol , že sa tento utorok (17.3.) stretnú kluby v Žiline, kde sa malo jednať o tom, ako bude ďalej sezóna prebiehať. Keďže sa však vývoj okolo koronavírusu na Slovensku nezlepšuje, ale skôr zhoršuje a nebol nejaký predpoklad, že o tie dva týždne by mohla súťaž pokračovať, tak prišlo vedenie SBL s návrhom online hlasovania o pokračovaní súťaže. Následne bolo jednohlasne od všetkých klubov odhlasované ukončenie sezóny.

Nedalo sa ešte počkať napríklad dva, alebo tri týždne a následne to dohrať sezónu bez divákov?

– Samozrejme, že sme rozmýšľali nad viacerými alternatívami a my za Levice sme vlastne ako poslední ešte verili v to, že by sa to nejakým spôsobom mohlo dohrať, ale reálne tá situácia nie je dobrá. Musíme si povedať pravdu, že hrať play – off (vrchol sezóny) bez divákov by určite nemalo tie správne grády a hlavne tá neistota, či štát povolí športové podujatia po dvoch týždňoch bola rozhodujúcim argumentom. Myslíme si totiž, že o tie dva týždne sa ešte hrať nebude môcť. Na druhej strane, hráči tu musia byť, môžu len trénovať, musia byť platení, tie výdavky klubu proste nie sú malé a nevedelo sa to, čo sa vlastne o tie dva týždne bude diať.

Čo to teraz pre klub znamená, napríklad z finančného hľadiska?

– Vo štvrtok večer sme mali stretnutie s hráčmi, kde sme im oznámili danú situáciu. Okamžite sme zakúpili letenky zahraničným hráčom, ktorí v piatok alebo v sobotu odišli domov. Tréningový proces sme nateraz ukončili aj pre slovenských hráčov, ktorí majú zmluvy do budúcej sezóny. Keď sa situácia na Slovensku umúdri a šírenie vírusu sa podarí zastaviť, tak by sme sa radi vrátili do upraveného tréningové procesu. Následne sa s hráčmi budeme dohadovať na ďalších veciach a podmienkach fungovania počas leta. Samozrejme, určité finančné straty tam budú, tak pre klub od sponzorov a vstupného, ako aj pre hráčov kvôli skôr ukončenej sezóne.

Ako to vidíte u ostatných klubov, nemôže to niektoré z nich aj úplne položiť?

– To je také dvojstranné. Z jednej strany, ak sa klubu podarí rozviazať zmluvy, tak ušetrí. Samozrejme, sú tam nejaké straty na vstupnom, ktoré je v play-off najzaujímavejšie, ale bohužiaľ nikto na toto nebol pripravený. Väčšina klubov to nemalo v zmluvách ošetrené, takže momentálne je to na tom individuálnom dohadovaní sa jednotlivými hráčmi, respektíve s ich agentmi.

Vráťme sa ešte k tým hráčskym zmluvám. Rátalo sa v nich s takouto možnosťou, že sa sezóna môže predčasne ukončiť, alebo môže prísť na nejaké sankcie pre klub?

– Je to teraz vyslovene o individuálnych dohovoroch. Aj zahraniční hráči vidia, že to nie je niečo vymyslené a že tá situácia je vážna v celom svete. Rovnako to je aj v ich krajine, vedia, že je to niečo výnimočné a myslím si, že s každým z nich sa bude dať normálne dohodnúť na ukončení zmluvy. Samozrejme, oni tiež majú nejakú škodu, keďže prídu o časť výplaty, ale bohužiaľ taký je život a nikto sme si samozrejme nepredstavovali, že sa niečo takéto môže stať. Je to pre všetkých nová skúsenosť a do budúcna budeme viac pripravení v zmluvách aj na takéto prípady.

Kedy by mali zahraniční hráči opustiť Slovensko?

– Harris už odišiel v piatok a ďalší traja zahraniční hráči (Flemmings, Perović a Hot) odišli v sobotu ráno. Keďže v sobotu už bola situácia na hraniciach kritická, museli sme zabezpečovať prechod hraníc bez auta a maďarský taxík, ktorý odviedol chalanov do Budapešti na letisko. Všetko sa podarilo našťastie zvládnuť.

Ako ste s nimi dohodnutí, myslím ohľadne budúcej sezóny? Koľkí z nich majú zmluvu aj na ďalšiu sezónu?

– Zmluvu s klubom na budúcu sezónu má Krajčovič, Bachan, Bojanovský, Juríček a Volárik. S týmito hráčmi samozrejme počítame ďalej. Čo sa týka ďalších hráčov, tak s niektorými sa budeme baviť o možnej spolupráci a s niektorými už nepočítame do novej sezóny, ale to je ešte teraz dosť predčasná otázka. Musí zasadnúť vedenie klubu, ktoré zhodnotí sezónu a následne budeme túto otázku riešiť v najbližších týždňoch.

Ak je to už možné, tak skúsme zhodnotiť uplynulú sezónu Patriotov?

– Do sezóny sme vstupovali stým, že postupne meníme klubovú filozofiu, čo sa samozrejme nedá spraviť zo dňa na deň a ani zo sezóny na sezónu. Hrali sme s najnižším počtom legionárov v súťaži zo všetkých tímov (so štyrmi). Na úlohu lídrov tímu sme postupne pripravovali slovenských hráčov, ktorí z touto pozíciou nemali v minulosti žiadne významnejšie skúsenosti. Do tímu prišiel po štyroch rokoch nový tréner Michal Madzin, ktorý to po predchádzajúcom úspešnom klubovom období, navyše so spomenutými zmenami nemal jednoduché. Nemali sme prehnané ambície a aj rozpočet klubu bol nižší ako v posledných dvoch sezónach predtým. Z tohto pohľadu je potreba s účasťou vo štvrťfinále Alpe Adria cupu a druhým miestom štyri kolá pred koncom základnej časti SBL vysloviť spokojnosť. Samozrejme, boli tam aj chyby, ten herný prejav tímu nebol vždy pre oko fanúšika pohľadný, v konečnom dôsledku sme ale mali veľmi dobre nakročené k tomu, čo sme v sezóne chceli dosiahnuť. Posledný víťazný ligový zápas na palubovke ambicióznej Žiliny, proti tímu s piatimi kvalitnými američanmi v zostave, ktorý nás priblížil k druhému miestu po základnej časti nám ukázal, že cesta ktorou sme sa vydali je správna a určite v nej budeme pokračovať aj naďalej.

V najvyššej hokejovej liga sa vyhlásilo po predčasnom ukončení celkové poradie, rovnako to bude aj v basketbalovej lige?

-Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie na svojom zasadnutí rozhodla, že súťaž bude ukončená bez vyhlásenia konečných výsledkov.

Koho by si určil za hráča sezóny z tímu Levíc?

– Potešilo nás viacero hráčov. Napríklad Šimon Krajčovič, ktorého sme pred sezónou postavili do úlohy lídra tímu a tú úlohu si zastal veľmi dobre. Bol kapitánom mužstva a aj vodcom na palubovke, či mimo nej. Kvalitné výkony odovzdával aj v drese reprezentácie Slovenska. Martin Bachan, Viktor Juríček, či Boris Bojanovský odviedli taktiež veľmi dobrú robotu. Verím, že každý jeden z našich hráčov využije túto dlhšiu prestávku na individuálne zlepšovanie sa. Každý z nich vie, aké má slabiny a na čom musí pracovať tak, aby sme do budúcej sezóny prišli ešte silnejší.

Čo znamená predčasné ukončenie sezóny pre zamestnancov klubu? Kedy sa začnete pripravovať na budúcu sezónu?

– Čaká nás teraz administratívne ukončenie sezóny, podoťahovanie zmlúv, odovzdanie bytov a podobne. Spravíme si analýzu skončenej sezóny. Vo štvrtok sme sa o tom bavili na vedení klubu, že teraz budeme mať s trénerom Mišom Madzinom viac času na prípravu pre budúci ročník. Začneme si postupne vytypovávať vhodných hráčov na doplnenie tímu do budúcej sezóny. Samozrejme, keď toto celé s koronavírusom skončí, tak bude pokračovať upravený tréningový proces tímu. Pracovať začneme na rozpočte a partneroch klubu pre novú sezónu. Roboty tak stále bude dosť a ten život klubu neprestane plynúť ani v tomto období.

Budú mať Levice záujem hrať aj v budúcej sezóne v Alpsko – jadranskom pohári?

– Záujem by sme mali, ale budeme tlačiť na to, aby sa niektoré podmienky v tomto pohári trošku zmenili. Neboli sme celkom spokojní s klesajúcou úrovňou súťaže a tak tam budeme tlačiť na určité zmeny, aby sa táto súťaž stala atraktívnejšou. Potenciál je tam veľký, ostáva však nevyužitý s čím sa nechceme zmieriť.