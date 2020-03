V decembri 1975 dostavali umelú ľadovú plochu

Umelú ľadovú plochu sa podarilo dostavať a slávnostne odovzdať do prevádzky 6. decembra 1975 a v rámci slávnostného odovzdávania umelej ľadovej plochy v Leviciach sa uskutočnilo priateľské hokejové stretnutie medzi Slovan Levice – Slovan CHZJD Bratislava, ktoré skončilo 3:17.

19. mar 2020 o 1:00 Archív: J. Červenák

Prvým správcom zimného štadióna v Leviciach bol Ján Sabadoš. Sedemdesiate roky boli veľkým impulzom pre rozvoj ľadového hokeja v Leviciach a v okrese.

V tomto čase fungovali oddiely ľadového hokeja v Tlmačoch, Veľkých Kozmálovciach, v Kozárovciach, v Starom Tekove, v Pukanci, v Bátovciach, v Žemberovciach, v Čajkove, v Hornej Seči a v Šahách. Družstvá z uvedených telovýchovných jednôt pravidelne hrávali v krajských a okresných súťažiach. V Leviciach však seniori hokejového klubu Slovan Agro Levice ukončili svoju činnosť v roku 1975.

Veľmi rozumný krok urobilo Ministerstvo obrany ČSSR v roku 1987 na žiadosť okresných telovýchovných orgánov založilo pri VÚ v Leviciach Vojenský hokejový klub Levice. Zásluhu na tom mali veliteľ VÚ major Kríž, telovýchovný náčelník Dr. Furík a prvým trénerom družstva bol Zdenek Matis. V sezóne 1988/89 postúpili do II. SNHL (Slovenská Národná Hokejová Liga). V tomto období bola základná vojenská služba dvojročná a preto sa mužstvu darilo pravidelne obmieňať a budovať v dvojročných cykloch. Výhodou bolo to, že v tomto období rukovali do Levíc aj vojaci z Čiech. V tomto čase boli na základnej vojenskej službe a hrávali v družstve taký vynikajúci hráči ako Jozef Daňo, neskorší reprezentant Slovenska.