Obce a mestá v našom regióne vzali iniciatívu do svojich rúk. Rúška začali šiť svojpomocne, rozdávajú ich ľuďom

Šijú ich na úradoch, v centrách pre seniorov aj v komunitnom centre.

17. mar 2020 o 11:43 (JN)

REGIÓN. Rúška a respirátory sú už niekoľko dní najhľadanejším tovarom. Nikde ale nie sú.

Viaceré samosprávy zobrali iniciatívu do svojich rúk. S dobrovoľníkmi začali šiť rúška z látok. Po vypratí a prežehlení sa dajú používať opakovane.

Pukanec

„Ochranné rúška pre Pukančanov šije doma Oľga Palajová, Milota Gajanová, Martina Tolnaiová. Rúška sú zdarma ako pomoc a ochrana pre Pukančanov,“ napísalo Komunitné Centrum v Pukanci na svojom profile na sociálnej sieti.

Okrem žien v domácnosti sa ochranný prostriedok rozhodli šiť aj dobrovoľníčky v komunitnom centre, kde ich budú rozdávať obyvateľom obce.

Rybník

Prvé rúška začali šiť v pondelok 16. marca aj v Rybníku. „Od rána pripravujeme materiál na výrobu rúšok aj na obecnom úrade, ochotné dobrovoľníčky pomáhajú so šitím rúšok pre našich občanov,“ uviedla obec na sociálnej sieti a pridala, že uvítajú od obyvateľov plátno či klobúkovú gumu. „Budeme radi, ak sa pridajú aj ďalšie ochotné šičky - spoločne to zvládneme, no od počtu ochotných záleží, v akom čase.“

Mýtne Ludany

V pondelok vymenili „papierovú prácu“ za nožnice a šijacie stroje aj na ďalšom úrade. „Šijeme pre našich občanov rúška na obecnom úrade, onedlho začíname prvé kusy roznášať do domácností,“ stálo v statuse na obecnom profile.

Kalná nad Hronom

„Oznamujeme občanom, že obecný úrad v spolupráci s dobrovoľníkmi z obce a obecnou organizáciou Centrum pomoci Kalná zabezpečuje šitie textilných opakovane použiteľných ochranných rúšok na tvár,“ zverejnila Kalná nad Hronom na svojom obecnom webe a dodala, že k šitiu ochranných rúšok na tvár sa aktívne zapojila aj Jednota dôchodcov v Kalnej nad Hronom.

„O spôsobe a možnostiach distribúcie budeme informovať v najbližších dňoch,“ dodala.

Bátovce

Ako informoval Peter Burčo, obec ešte minulý týždeň objednala rúška. „Ďalšie kusy sa vyrábajú. Ponúkli sa mi tiež viaceré z vás, že tiež vedia ušiť a pomôcť. Každá pomoc sa zíde. Ak už niekto máte rúško tak ho, prosím, noste,“ dodal na svojom profile.

Žemberovce

V obci dnes pokračovali v rozdávaní ochranných rúšok. „Rúška dávame od najstarších občanov, ktorí sú najviac ohrození,“ napísal dnes starosta Slavomír Bárczy a pridal: „Keďže ochranné rúška sú v týchto dňoch absolútne nedostatkový tovar, rozhodli sme sa aj my začať šiť rúška sami na obecnom úrade a tiež nám rúška poskytujú externé šičky.“

Podľa jeho slov chcú poskytnúť ochranné rúško každému obyvateľovi obce a vytvoriť si aj dostatočnú zásobu na obecnom úrade. Za pomoc sa poďakoval dobrovoľníčkam: Ľudmile Mackovej, Slávke Galffy, Bianke Szabóobvej a Kristíne Hunkovej.

Levice

„Naše mesto zriaďuje štyri denné centrá seniorov. Oceňujem, že nám poskytnú pomoc a už začali šiť rúška. Určite nezabudneme na seniorov, sociálne slabších spoluobčanov i bezdomovcov,“ pridal dnes status Ján Krtík, primátor Levíc, a doplnil. Že ich budú distribuovať bezplatne.

„Budeme potrebovať vašu pomoc pri obstaraní materiálu, ale o tom vás budeme informovať. Okrem toho sme sa už dávnejšie dohodli na spolupráci s obchodným reťazcom a ľuďom v núdzi budeme distribuovať potravinovú pomoc. Reťazec poskytne potraviny zadarmo,“ naznačil pripravovanú ďalšiu pomoc.

Tlmače

„Týmto verejne prosíme občanov, ktoré majú možnosť rúška doma vyrobiť, prihláste sa na telefónne čísla 0915 215 694, 0918 431 051,“ vyzvala v nedeľu tlmačská radnica. Vzápätí pridala, že materiál je už zakúpený a začnú ho záujemcom o zhotovenie rúšok distribuovať. Rúška chcú rozdať ľuďom v meste, ktorí nimi nedisponujú.

V Tlmačoch začali dnes predpoludním zabezpečovať nákup a dovoz potravín pre obyvateľov.