Pracovníci na dostavbe EMO34 sa obávajú šírenia nákazy

Na meranie teploty čakajú v radoch pred vstupnou bránou.

17. mar 2020 o 14:52 Jana Némethová

MOCHOVCE. Od začiatku týždňa sa kontroly pri jedinom vstupe na dostavbu dvoch blokov elektrárne sprísnili. Dôvodom sú opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19.

Pracovníci sa obávajú šírenia nákazy - teplotu im zisťujú pri plexiskle, ku ktorému sa musia prikloniť na vzdialenosť pár centimetrov.

Elektrárne na podnet reagovali, že skrátia interval medzi dezinfekciami.

Jeden vedľa druhého

Do redakcie sme dostali podnet od jedného zo zamestnancov dostavby. Opísal postup pri vstupe na stavbu EMO 34 od pondelkového rána: „Osoba, ktorá chce vstúpiť na stavbu cez vrátnicu číslo 1, sa musí ráno postaviť do radu, aby absolvovala meranie teploty. To by bolo ešte OK, ale ako môžete na fotografii vidieť, tvorí sa tam zástup ľudí, a tým sa zvyšuje potencionálne nebezpečenstvo nákazy.“

Väčší problém však vidí v samotnom priebehu merania teploty: „Osoba musí pristúpiť k plexisklu na cca päť centimetrov a osoba na druhej strane plexiskla odmeria teplotu. Viete si teda predstaviť tú hygienu.“

Ako pracovník, ktorý nechcel byť menovaný, povedal ďalej, „podľa vyjadrenia BOZP na MO34 sa bude toto plexisklo umývať každú hodinu raz.“ Práve hodinový interval je podľa jeho slov nedostatočný.

Opatrenia s predstihom

S podnetom sme sa obrátili na Slovenské elektrárne (SE). Ako reagoval hovorca Miroslav Šarišský, SE už od 26. februára, teda vo veľkom predstihu, prijali prísne opatrenia na zníženie rizika nákazy pre zamestnancov a dodávateľov na všetkých elektrárňach, vrátane dostavby 3. a 4. bloku.

Začalo sa to úplným zákazom zahraničných pracovných ciest, obmedzením osobných stretnutí, pokračovali plošnou dezinfekciou priestorov, zriadením dezinfekčných staníc či vytvorením plánu na fyzické oddelenie prevádzkovaných blokov EMO12 a dostavby EMO34.

Pred cca týždňom prijali ďalšie opatrenia, ako napríklad povinnosť každej osoby vstupujúcej do areálov SE vyplniť čestné prehlásenie s informáciami o možnom výskyte v rizikovej krajine, o klinických symptómoch ochorenia alebo o kontakte s potvrdeným prípadom alebo osobou s príznakmi, ktorá bola v rizikovej krajine.

Dezinfikovať budú častejšie

Od pondelka 16. marca zaviedli meranie teploty všetkých vstupujúcich na prevádzkované elektrárne pomocou termovíznych kamier a bezkontaktných ručných teplomerov.

„Na meranie sme vytvorili špeciálne technické prostriedky na zníženie rizika prípadného šírenia vírusu. Uvedené opatrenia, vrátane spôsobu merania teploty, boli odsúhlasené zdravotnou službou, útvarom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a boli komunikované aj dodávateľom,“ opísal hovorca SE s tým, že meranie je bezkontaktné a nedochádza k žiadnemu fyzickému kontaktu s akoukoľvek plochou.

Pridal aj, že ľuďom opakovanie zdôrazňujú povinnosť dodržiavať metrové odstupy. „Je to aj o osobnej zodpovednosti každého jednotlivca, ktorý musí dodržiavať pokyny,“ dodal.

Na základe podnetu daného pracovníka elektrárne doplnili, že plexisklo budú dezinfikovať častejšie, ako bol stavený pôvodný interval v rozmedzí raz za hodinu.

Najviac pracovníkov vstupuje na stavenisko EMO 34 ráno medzi šiestou a ôsmou hodinou.

Podľa SE sa v súčasnosti znížil počet pracovníkov na stavenisku aj z dôvodu, že mnohí zahraniční zamestnanci sa vrátili do svojich domovských krajín.