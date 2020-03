Poďte sa pozrieť do útrob levickej plavárne (+FOTO)

Hrdzavé a pretekajúce steny bazéna, zastarané šatne. Vyše 20-ročná plaváreň prechádza obnovou.

18. mar 2020 o 15:39 Jana Némethová

LEVICE. Krytú plaváreň dali v okresnom meste do užívania v roku 1998. Začali ju stavať ešte v minulom režime.

Tento rok prejde kompletnou rekonštrukciou hlavný 25-metrový bazén. Rozšíri sa aj počet plaveckých dráh. Aktuálne v nej obnovujú detské šatne. Renovácia mala prebiehať počas prevádzky, zariadenie minulý pondelok zatvorili pre koronavírus.

Renovujú detskú časť

Všadeprítomná vlhkosť a chémia sa podpísali pod stav vyše 20-ročnej plavárne. Zhrdzavené železné zárubne do výšky takmer pol metra, praskajúce staré potrubia či nefungujúce sociálne zariadenia. Dvojica detských šatní, pre chlapcov a dievčatá, si už vyžadovala obnovu. Správa športových zariadení Levice s ňou začala 17. februára.

Pred piatimi rokmi obnovili ženskú časť plavárne, o rok neskôr mužské sprchy, sociálne zariadenia a šatne. Na rekonštrukčné práce dostali vtedy dotáciu od mesta vo výške 34-tisíc eur.

„Jedná sa o ďalšiu časť priestorov plavárne, ktoré čakali na opravu z dôvodu ich zlého stavu. V rámci opravy budú vymenené obklady a dlažby vrátane podlahového kúrenia, sprchy, sanita a kabínky pre WC,“ vymenoval Roman Takács, riaditeľ Správy športových zariadení Levice, pod ktorú patrí viacero športovísk v meste.

Začiatkom marca partia stavebných robotníkov pracovala v zadnej časti šatní. Od vstupnej chodby a pokladne ich delili fólie proti prachu.

Vybúrané boli staré priečky medzi sprchami, v stenách v tom čase boli vysekané a osadné nové rozvody vody. Znížená bola podlaha, do ktorej príde podlahové kúrenie.

Plaváreň nečakane zatvoril koronavírus

Pôvodne mama byť krytá plaváreň otvorená súbežne s renovačnými prácami. Obmedzenia sa mali týkať detí z plaveckého klubu, ktoré šatne využívajú.

Minulý pondelok, 9. marca, mesto v rámci opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu pozastavilo jej prevádzku.

Práce v detských šatniach ale pokračujú. Ich oprava bude stáť približne 28-tisíc eur, z toho 17-tisíc eur bude z mestského rozpočtu a zvyšok pokryje dotácia z Úradu vlády SR. Zázemie pre malých plavcov by malo byť hotové do 31. marca.

Čaká ich veľká rekonštrukcia bazéna

Ako povedal Roman Takács, plaváreň je v prevádzke od roku 1998 a počas tejto doby došlo k oprave šatní a sociálnych priestorov v časti pre mužov aj ženy.

„Čo sa týka telesa bazéna, toto je pôvodné, a preto už vykazuje známky poškodenia koróziou, nakoľko steny bazéna boli vyrobené v tom čase z plechu,“ opísal stav. Jeho slová dokazujú mláky, ktoré sa tvoria pod bazénovou časťou. Aj v čase našej návštevy unikala cez prehrdzavené trhliny voda. Ako riaditeľ pripomenul, praskliny viackrát opravovali.

Starý rozpília, nový pozvárajú na mieste

Bazén s dĺžkou 25 metrov a šírkou 12 metrov pohltí viac ako 500 metrov kubických vody. V útrobách plavárne je „posadený“ na betónovej platni, ktorú odspodu držia podpery z rovnakého materiálu.

Aj tu má dôjsť podľa riaditeľa správy k zmene: „Bazén by mal byť vyrobený z antikorového materiálu, malo by vzniknúť šesť plaveckých dráh, doteraz ich bolo päť. Budú vymenené ďalšie súčasti bazéna, ako sú rebríky či odrazové mostíky pre plavcov. Okolo bazéna bude vymenená podlaha s podlahovým kúrením, takže návštevníci by mali pocítiť komfort čo sa týka tepelnej pohody od podlahy.“

Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena technologickej časti, t. j. potrubné rozvody, filtre a dávkovače chemikálií.

Starý bazén budú musieť najskôr rozpíliť a vypratať. Nový pozvárajú z dielcov priamo na mieste.

Termín je stanovený na jún

Skôr, ako príde k realizácii, doriešiť musia „papierové“ záležitosti.

„Momentálne prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa diela. Ak všetko prebehne ako má, plánovaná odstávka by mala začať 1. júna a ukončiť by sa malo 31. októbra tohto roku,“ naznačil termíny, ktoré sa ale môžu meniť.

Samozrejme plaváreň bude v tom čase zatvorená. Plavecké kluby a školy si budú musieť nájsť náhradné riešenie.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo na rekonštrukciu bazéna 566-tisíc eur.