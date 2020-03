ROZHOVOR: Brankárska opora Slovana Levice a aj futsalistov si tiež musel dať od športu stopku

Jarná časť futbalovej sezóny sa ani poriadne nerozbehla a máme tu jej prerušenie. Aj preto sme si pre vás pripravili pokračovanie nášho seriálu, v ktorom sme sa porozprávali s 25-ročným brankárom a odchovancom FK Slovan Levice Erikom Bielikom.

Kedy si sa začal venovať futbalu?

– V podstate sa dá povedať, že som sa futbalu venoval od plienok, aj keď nebol to šport, ktorý som chcel robiť od detstva. Extrémne som chcel hrať hokej, pokiaľ sme sa nedozvedeli, koľko peňazí stojí štart do sveta hokeja. Futbal som začal aktívne hrať ako šesť ročný v prípravke FK Slovan Levice.

Kto ťa k nemu priviedol?

– K futbalu ma s najväčšou zásluhou priviedol môj ocino, ktorý bol mimochodom veľmi dobrým futbalistom, ale dá sa povedať, že som od malička vyrastal vo futbalovej rodine.

Kde si futbalovo vyrastal?

– Ako som už spomínal, od šiestich rokov som hrával v FK Slovan Levice, takže môžem povedať, že tu som aj futbalovo vyrastal. Na čo som veľmi hrdý, pretože som tu spoznal veľmi veľa skvelých ľudí.

Vždy si chcel byť brankárom?

– Áno, vždy som chcel byť brankárom, no paradoxne som začínal ako hráč, pretože ma tréner nechcel postaviť do klietky. Až pokiaľ neprišiel k U12 tréner Pavoľ Chmura, ktorý mi to splnil a postavil ma do brány.

Kde všade si hral?

– V 16 rokoch som mal prvé vážnejšie zranenie kolena, ktoré ma na vyše roka odstavilo od futbalu. Po tomto zranení som odišiel z FK Slovan Levice do Tekovských Lužian, z ktorých som následne asi po dvoch sezónach išiel do Plavých Vozokán, v ktorých som odohral 3 sezóny a prestupoval som do ŠK Podlužany, ktorých hráčom som dodnes. V mužstve Podlužian som odohral iba jednu sezónu a tri zápasy z druhej sezóny. Po zápase s KFC Kalná nad Hronom som odišiel na hosťovanie naspäť do svojho materského klubu FK Slovan Levice, v ktorom pôsobím už tretiu sezónu.

Kto bol tvojim vzorom?

– Mojím veľkým vzorom a zároveň človekom, ktorý ma veľmi veľa v športovom živote naučil bol Peter Molnár, začo mu patrí veľká vďaka.

Kedy si k futbalu pridal aj futsal?

– Futsalu som sa začal venovať v čase, kedy v Leviciach futsal znovu ožil (v mojich 18 rokoch) vďaka pár výnimočným ľuďom, ktorí mu dodnes venujú kus svojho osobného voľna a vytvárajú nám tým skvelé podmienky na fungovanie.

Ako sa ti túto sezónu darí v jednotlivých kluboch?

– Začal by som asi futsalom kde si osobne myslím, že má mužstvo dobrú sezónu. Veľmi dobre sa darí zapracovávať do mužstva mladých chlapcov vďaka Vilovi Rakicovi a Paľovi Gabašovi. A v FK Slovan Levice sa moja sezóna určite nedá hodnotiť ako úspešná, no pevne verím, že sa to obráti a prídu dobré výsledky mužstva.

Čo hovoríš na aktuálnu sezónu Slovana Levice?

– Aktuálna sezóna v FK Slovan Levice je veľmi náročná. Sme mužstvo, ktoré postúpilo zo siedmeho miesta v V. lige, nebolo skoro vôbec doplnené skúsenými hráčmi (okrem Dávida Solčianskeho). Takže by som povedal, že je to veľmi ťažká sezóna, ktorá nastavuje zrkadlo. No samozrejme hráme IV. ligu, čo je na okresné mesto hanba, no treba sa na to pozrieť aj z druhej strany. Hráme proti dedinám, ktoré majú možno dvoj až trojnásobne väčší rozpočet ako náš klub. No samozrejme snaha nášho nového vedenia dostať levický futbal tam kam patrí sa nedá uprieť a preto im určite patrí vďaka.

Ako chcete zvrátiť neúspešnú jesennú časť?

– Ako zvrátiť neúspešnú jesennú časť je veľmi ťažká otázka, no niekedy mám pocit akoby to bolo déjá vu, keďže to nie je tak dávno keď sme tu zachraňovali V.ligu v omnoho horších a ťažších podmienkach, spoločne s Viktorom Konvickým a Gabrielom Švecom. Takže pevne verím, že sa nám to opäť podarí, aj keď už v inom zložení, no myslím si, že na to máme, aj keď možno nie kvalitatívne, no srdcom za Levice to určite dáme. Verím v to!

Pripravujete sa nejak aj navzdory aktuálnemu vírusovému ochoreniu?

– Áno, aktuálna situácia okolo COVID-19 je veľmi nepríjemná a ľudia by ju určite nemali brať na ľahkú váhu. Treba byť určite zodpovedný. No či sa voči nemu dá nejako pripraviť neviem povedať, uvidíme aké budú správy po pár týždňoch a či vôbec bude pokračovať tento súťažný ročník. Samozrejme vždy je prvoradé zdravie.

Aké úspechy sa ti podarilo zatiaľ dosiahnuť?

– Čo sa týka mojich športových úspechov je to asi hlavne reprezentácia U19 a U21 vo futsale, za čo samozrejme vďačím celému tímu Futsal team Levice. Nie je to iba mojou zásluhou. Čo sa týka veľkého futbalu to bola jednoznačne sezóna, kedy sa nám podarilo zachrániť V. Ligu v Leviciach. Jarná časť bola neskutočná jazda, veľmi rád na to spomínam.

V čom sa ti viac darilo? Vo futsale alebo futbale?

– Futsal je mojou vášňou, niečim čo ma obrovsky baví a napĺňa, takže jednoznačne by som povedal, že viac sa mi vždy darilo vo futsale. No samozrejme, že mám rád a baví ma aj futbal. No futsal je mi omnoho viac bližší.

Mestskú úniu malého futbalu v Leviciach si neodbehneš zahrať?

– Nie MUMF nechodím hrávať, aj keď som hráčom Špedimexu. No bohužiaľ to absolútne časovo nestíham.

Potrápili ťa už nejaké zranenia?

– Áno, samozrejme som mal viac zranení. Dlhodobejšie ma trápili resp. trápia obe kolená. Mal som nepríjemné zranenie na ruke, kedy som mal vykĺbený prst, ktorý bol zároveň aj zlomený a boli v ňom aj potrhané šľachy. A najčerstvejšie zranenie bola vyskočená platnička v chrbtici, ktorá ma trápila počas zimnej prípravy.

Ak máš nejaký voľný čas, čo najradšej robíš?

– Svoj voľný čas by som sa najradšej snažil tráviť so svojím synom, čo mi bohužiaľ jeho matka až tak, ako by som si predstavoval, neumožňuje. No zároveň trávim svoj voľný čas s priateľkou, kamarátmi a rodinou. Aj keď pri mojich všetkých aktivitách toho voľného času až tak veľa nie je.