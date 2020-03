Obchody skracujú hodiny, v nedeľu niekde zatvoria

Prevádzky v našom regióne reagujú na aktuálnu situáciu.

23. mar 2020 o 1:10 (JN)

REGIÓN. Viaceré prevádzky v našom okrese hlásia úpravu otváracích hodín.

V levickom nákupnom centre Dituria skrátili dobu od tohto týždňa nasledovne: v pondelok až sobotu bude nákupné centrum otvorené do 17. hodiny, konkrétne predajne Billa, Orange, GECO Tabak, 101 Drogerie a Benu lekáreň. V nedeľu ostane obchodný dom zatvorený.

Ako informovala Diaturia na sociálnej sieti: „Dúfame, že si predavači či iný personál aspoň trochu oddýchnu.“

V nedeľu neotvorí prevádzky COOP Jednota v Starom Tekove, Kozárovciach, Novej Dedine, Tekovských Lužanoch, Želiezovciach, Pohronskom Ruskove, Farnej, Veľkých Ludinciach či Bátovciach: „Supermarket v Bátovciach bude každú nedeľu až do odvolania zatvorený. Otváracie hodiny cez pracovný týždeň budú od 6. do 17. hodiny. Vstup do predajne len s rúškom a maximálne po piatich.“

Prevádzky obchodných sietí Billa, Lidl, Kaufland a Tesco, ktoré sa nachádzajú v Leviciach, Šahách, Želiezovciach a Tlamčoch zase zavádzajú hodiny nákupu, počas ktorých uprednostnia seniorov. Billa od 8. do 9. hodiny a Tesco od 9. do 10. hodiny. Lidl s Kauflandom sa zjednotili na čase medzi 13. a 14.30 hodinou.