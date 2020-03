Stolnotenisti spoznali majstra okresu Levice

Okresné súťaže v stolnom tenise stihli odohrať všetky svoje kolá. Víťazom I. triedy sa stali hráči Ipeľského Sokolca, ale postúpiť vôbec nemusia. Krajské súťaže sa nestihli dohrať.

23. mar 2020 o 11:35 Ivan Porubský

Okres síce stihli, ale kraj nedohrali

Tak ako ostatné športy, tak ani v stolnom tenise sa nevyhli prerušeniu súťaží. Netýka sa to však okresných súťaží, ktoré stihli odohrať komplet celú svoju sezónu. To šťastie však nemali kluby v krajských súťažiach, na ktorých ešte čakali dve kolá. „Keďže sme v okresných súťažiach mali menší počet mužstiev, tak nám sa podarilo dohrať svoje súťaže. Mali sme však naplánovaný tretí ročník turnaja, ktorý je určený pre hráčov pôsobiacich v našich okresných súťažiach. Ten sa mal hrať 21. marca, ale ten sme museli zrušiť. Okrem zápasov je to pre hráčov aj príjemné stretnutie po sezóne. Kraj a vyššie súťaže sa nedohrali, keďže sme sa riadili odporúčaním Slovenského stolnotenisové zväzu. Ten síce nechal rozhodnutie na kraji, ale situácia s koronavírusom nabrala rýchly spád a tak sme zastavili všetky súťaže. V kraji sa jednalo o dve kolá. Tie sme prerušili, ale zatiaľ nie je nič definitívne rozhodnuté, či sa súčasná sezóna ukončí, ale sa ešte počká na vývoj situácie s vírusom. Vyzerá to však tak, že sa to už nebude dohrávať a my sa musíme zamyslieť, že ako to urobiť s postupmi a s prípadným určením konečného poradia. Videli sme napríklad v hokeji, kde odovzdali medaile a niektoré kluby ich odmietli prevziať, keďže základná časť nie je to isté ako play-off, takže aj to z tohto pohľadu považujem za nespravodlivé,“ hovorí o súčasnej situácii okresný stolnotenisový predseda Ladislav Páleník.

Horný rad zľava: Szabó Andrej ml., Szabó Viktor, Kovács Attila. Dolný rad zľava: Molnár Peter, Czompál Patrik , Apa Olivér.

Majstrom sa stal Ipeľský Sokolec

V okrese sa stolnotenisti stretávajú v dvoch súťažiach. Prvá a druhá trieda mala spolu sedemnásť účastníkov. Víťazom najvyššej okresnej ligy sa stali hráči Ipeľského Sokolca, ktorí si tak teoreticky vybojovali postup do piatej ligy. Nebude to však pre nich také jednoduché ako sa zdá. „Už pred začiatkom súťaže ročníka 2019/2020 bolo vedúcim družstiev Rozpisom súťaže oznámený fakt, že v ročníku 2019/20 družstvo, ktoré chce postúpiť, musí mať registrovaných minimálne 4 hráčov základu družstva už pred sezónou – a to sa žiaľ, nestalo. Naviac boli stanovené aj ďalšie podmienky postupu z okresnej do krajskej súťaže v ročníku 2020/21 musia mať všetky družstvá v najvyššej okresnej súťaži registrovaných aspoň 4 hráčov základu družstva a v ročníku 2021/22 musia mať družstvá v najvyššej okresnej súťaži registrovaných všetkých hráčov na súpiske. Znamená to, že ak sa v ďalšej sezóne neprejaví akási spolupatričnosť družstiev minimálne v 1.triede, víťaz budúceho ročníka nebude mať možnosť postupu do krajskej súťaže,“ dodáva k víťazovi I. triedy Páleník. Nutnosť registrácie samozrejme so sebou nesie aj nejaké náklady, ktorými však hráči prispievajú na chod nielen krajských ale aj na chod súťaží riadených Slovenský stolnotenisovým zväzom (SSTZ). Jedna registrácia stojí 30 € na päť rokov a ďalej je tam ešte poplatok 5 € – stále členské v SSTZ .

Málo mladých hráčov

Najbližšia sezóna štartuje už klasicky na začiatku októbra. Koľko bude účastníkov v okrese, je ešte veľmi skoro predpovedať. „Počet účastníkov v okrese sa už dlhodobo veľmi nemení. U nás je to tak trošku konzervatívne, že tí čo hrávajú, tak sa tohto koníčka nechcú tak ľahko vzdať. Klasickým problémom aj u nás je málo mladých hráčov, ale to je problémom asi u väčšiny športov na Slovensku. Starší hráči si držia tú chuť na pingpong. Proste, keď to niekoho raz chytí, tak sa toho nepustí. Ja si ani neviem predstaviť, že by nejaký tím vypadol a bolo by to pre mňa veľké prekvapenie.

O štruktúre okresnej súťaže rozhodnú kluby

Okresné súťaže sa hrajú už dlhé roky dvojkolovo, čo niekto môže pokladať za málo. Súťaže sa tým pádom končia koncom februára. Je to však na kluboch, ktoré budú mať možnosť rozhodnúť o štruktúre okresnej súťaže „Plánujeme ešte pred začiatkom nového súťažného ročníka prediskutovať s mužstvami formát súťaže. Rozmýšľali sme aj nad tým, že by sme dali počas súťaže viac prestávok, čiže by nemusel byť každý piatok hrací deň, prípadne zvýšiť počet kôl. Ako si to uvaríme, tak budeme jesť. Tie piatky sú pre okresné súťaže ideálne. Momentálne je však na kluboch, koľko kôl a rozhodnú hrať,“ hovorí na závere predseda stolnotenisového zväzu Levice.