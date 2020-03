Futbal sa zatiaľ odložil na neurčito

Ak by sa zápasy začali na začiatku mája, tak je ešte možnosť dohrať sezónu.

24. mar 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Komisia ObFZ Levice rozhodla o ďalšom odložení súťaží

Po odohraní prvého jarného futbalového kola hroziaca pandémia koronavírusu dala stopku aj najpopulárnejšiemu športu na Slovensku. Pôvodne všetky ligové zápasy odložili na dva týždne do 23. marca. Keďže sa však v súčasnej dobe situácia nezlepšuje, tak sa Oblastný futbalový zväz Levice rozhodol odložiť všetky ligové zápasy na neurčito. „Zatiaľ sme sa rozhodli odložiť zápasy na neurčito, aby sme nemuseli každú chvíľu upresňovať termíny, ale ak mám byť úprimný, tak to nevyzerá veľmi ružovo. Týmto uznesením sa rozhodlo na pravdepodobne nejakú dlhšiu dobu a týmto spôsobom budeme už len informovať verejnosť, ak sa bude dať hrať. Kedy to bude možné, tak to je zatiaľ veľmi ťažké predpovedať,“ hovorí o aktuálnej situácii predseda Športovo – technickej komisie ObFZ Levice Jozef Šaliga.

Ak sa nezačne do začiatku mája, tak sa uvažuje nad ukončením

Postupne sa na svetlo sveta dostáva mnoho možností, ako a kedy by sa liga teoreticky mohla dohrať, ale samozrejme, všetko bude záležať od vývoja okolo pandémie vo svete, ale samozrejme, hlavne na Slovensku. Zdravie hráčov a samozrejme aj fanúšikov však určite má byť prvoradé. „Želám si, aby sa dohrala, ale ak mám byť úprimný, tak v tejto chvíli tomu neverím. Všetko bude závisieť od toho, že kedy by sme teoreticky mohli pokračovať v súťažiach. Ak by sa nám dalo začať hrať na začiatku mája, tak by sa museli predĺžiť aj súťaže aspoň do konca júna. Jednalo by sa zhruba o desať víkendov a štyri kolá by sa dohrali počas týždňa. Dve v stredu a dve počas májových sviatkov. To by sa samozrejme, muselo riešiť v spolupráci s krajom. Keď však nebudeme vedieť začať od toho prvého mája, tak už následne by som reálnu šancu na dohranie nevidel,“ dodáva Šaliga.

Jednou z možností je aj zmrazenie súťaží

Vedenie futbalu na Slovensku už uvažuje aj nad alternatívou tzv. zmrazenia ligových súťaži. Súťaž by sa tak predčasne ukončila a mužstvá by zo svojej ligy nevypadávali, ale ani nepostupovali. „Pravdepodobne sa prvá liga nedohrá, to treba otvorene povedať. Ja si myslím, že by nebolo spravodlivé povedať, že vypadáva dvanásty tím z prvej ligy a pritom sa súťaž nedohrá. Tým pádom by sme v zmrazovaní líg mali pokračovať aj v krajských a okresných súťažiach. Len ja sa obávam, že nie všetky mužstvá budú chcieť hrať tie isté ligy ako hrávajú teraz. Niektoré tímy napríklad zo štvrtej ligy si povedia, že oni nemajú financie na štvrtú ligu, ale chcú hrať okres. Na jednej strane samozrejme, rozumiem tejto možnosti na zmrazenie súťaží, ale žeby sa udržala táto štruktúra čo je teraz málo pravdepodobné. Skôr sa možno niektoré mužstvá budú hrnúť do nižší súťaží a toto môže byť problémom,“ dodáva na závere predseda ŠTK ObFZ Levice Jozef Šaliga.