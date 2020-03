Nováčik z Levíc v SHL naplnil svoj predsezónny cieľ

Takmer celé športové dianie na Slovensku v týchto dňoch dostalo stopku. Levický hokejový klub však stihol odohrať všetky svoje zápasy.

25. mar 2020 o 1:00 Ivan Porubský

V play-off skončili po prehre so suverénom uplynulej ligy Bratislava Capitals. Žltozelení však svoje predsezónne ciele naplnili a nováčik sa za svoj výkon určite nemusí hanbiť. „Ciele, ktoré sme si dali pred sezónou aj z hľadiska poňatia Slovenskej hokejovej ligy (SHL), ktoré by mala do budúcna spĺňať, sme podľa mňa naplnili a asi najviac zo všetkých prvoligových mužstiev, čo nás teší. Do budúcna by sme chceli v tomto trende pokračovať a ešte aj vylepšiť veci, ktoré sme vychytali túto sezónu,“ hovorí manažér HK Levice Marcel Ozimák

V sezóne získali až 66 bodov

Levickému klubu po základnej časti patrilo ôsme miesto, ktoré potvrdilo aj v nadstavbe. Ako nováčik získali v 50 zápasoch 66 bodov za 22 víťazstiev a pridali k tomu 28 prehier. „My sme si dali v prvej za cieľ dostať sa do play-off, keďže v SHL sú mužstvá, ktoré sú tam dlhé roky a sú to kluby, ktoré dlhodobo vychovávajú veľmi dobrých hokejistov. Pre nás tak bol postup do play-off cieľom, avšak počas sezóny sa ukázalo, že sme mohli dosiahnuť aj lepšie umiestnenie,“ hovorí o uplynulej sezóne Ozimák.

Spolupráca s Nitrou priniesla mnoho pozitív, ale aj nejaké negatíva

Pred začiatkom sezóny podpísalo vedenie Levíc spoluprácu s extraligovým klubom HK Nitra a stalo sa tak farmou klubu z krajského mesta. Na základe tejto spolupráce množstvo hráčov z Nitry odohralo zápasy za Levice v SHL. „Myslím, že spolupráca bola na slušnej úrovni a to hlavne v mládežníckych tímoch od žiakov až po dorast. V seniorskej súťaži sme mohli vidieť, že aj Nitra mala tak isto problémy s hráčmi a tá ekonomická situácia v extralige nebola taká, aby si kluby mohli dovoliť platiť päť pätiek a zároveň jednu päťku si nechať hrať vo svojej farme. Od toho sa odvíjalo celé to dianie, ktoré nebolo úplne ideálne, ale viacerí mladí hokejisti si vyskúšali aj seniorský hokej a zistili, na čom ešte majú popracovať, aby sa chytili aj v seniorskom hokeji. Bola to prvá sezóna v rámci spolupráce. Do budúcna nám to ukázalo možnosti aj inej spolupráce a uvidíme, ako sa budeme uberať ďalej, pretože všetko záleží aj na tom, čo si bude môcť dovoliť aj Nitra. To sú spojené nádoby a dnes vôbec nikto nevie povedať, čo bude za mesiac – dva a nieto ešte za päť mesiacov, kedy sa začnú tvoriť kádre. Uvidíme ešte, ako začne letná príprava,“ opisuje spoluprácu s Nitrou manažér Levíc.

Počas sezóny sa v žltozelenom drese predstavilo veľké množstvo hráčov, čo nemuselo mať len dobrý efekt. „Myslím, že bolo veľmi veľkým negatívom, že hráči, ktorí chodili, aj juniori boli k dispozícii len na zápas a neabsolvovali tie tréningové procesy. Do budúcna by sme to chceli ustáliť, aby sme mali tie formácie stabilné a všetci trénovali v Leviciach. Tí, ktorí sa počas tej sezóny vyprofilujú, tak ako to bolo aj tento rok, tak si môže potom potiahnuť extraligové mužstvo smerom hore,“ hovorí o budúcnosti Ozimák.

Viacerí hráči sa môžu chytiť aj v extralige

Niektoré posily počas sezóny možno neboli tie najvhodnejšie, ale samozrejme, že sa našli aj hráči, ktorých je treba vyzdvihnúť za ich výkony. „Chlapci, ktorí prichádzali, sa postupne ukázali niekedy až v piatom zápase, kedy ten progres bolo vidieť, že sa zlepšujú. Myslím, že veľmi dobre sa u nás ujal Maťo Gajan, ktorý je brankárom Banskej Bystrice. My sme ho už minulý rok vytiahli z Bystrice. Dali sme mu šancu a chytal naozaj dobre. Na ňom je vidieť, že je taký skromný chalan a hlavne vie, čo chce. Po príchode do Levíc sme mali osemzápasovú šnúru bez prehry. Po návrate do Bystrice sa hneď chytil, postavili ho aj do brány a hneď dokázal s Trenčínom vychytať zápas. Stal sa vlastne aj majstrom Slovenska. Z hráčov v poli by som vyzdvihol hráčov ako Mrázik a Gubo. Sú to hráči, u ktorých bolo vidieť progres, k tomu, aby mohli v budúcnosti hrať aj extraligu,“ dodáva k hráčom manažér.

V play-off narazili na Bratislavu

Levickí hokejisti v play-off SHL narazili na najťažšieho možného súpera zo všetkých. Hráči Bratislava Capitals v riadnom hracom čase prehrali len šesť zápasov zo 48 a tak sa Leviciam nečrtala veľká šanca na úspech. Hráči však chceli v každom zápase ukázať, že majú aj na silného súpera. Takmer im to vyšlo v treťom zápase, kde mali minimálne na vyrovnanie. „Pre mňa bola tá séria ukážkou, ako sa vedia chlapci zapojiť, ako vedia zabojovať a akým spôsobom pristúpia k takémuto play-off, kde je favorit jasný. Oni sa naozaj dokázali v tých zápasoch vzoprieť. Akurát výnimkou bol druhý zápas v Bratislave, kde to tak isto možno nebolo zlé, ale fyzicky to už nevládali, keďže v predošlom zápase sa nám traja hráči zranili. V ostatných zápasoch určite ukázali hráči charakter a aj vôľu po víťazstve. Samozrejme, že tá kvalita bola na strane súpera. Pre nás mala táto sezóna ten význam, že sme našli pár chlapcov, ktorí môžu koketovať s extraligou a tohto sa chceme držať aj v budúcnosti,“ hovorí o play-off manažér Levíc Marcel Ozimák.

Levice ešte stihli dohrať všetky svoje zápasy

Hokejisti Levíc ešte stihli dohrať všetky svoje naplánované stretnutia. To šťastie však už nemali ostatné tímy, ktoré buď postúpili, alebo ešte mali rozohrané štvrťfinálové zápasy. Pre šíriaci sa koronavírus sa vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja rozhodlo úplne zrušiť aktuálnu sezónu. „Myslím si, že predčasné ukončenie sezóny bolo dobrým rozhodnutím. V tejto situácii čakať na niečo by mohlo byť veľmi nebezpečné. Nehladiac na to, či to tým klubom pomohlo, alebo uškodilo, tak vždy je nadradené zdravie a život. Tomu sa vždy musí podriadiť všetko ostatné. Treba to prečkať a potom vstúpiť do ďalšej sezóny,“ dodáva na záver Marcel Ozimák.