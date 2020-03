všetkých 241 hráčov levíc zostalo bez futbalu

Tak ako aj ostatné kluby, aj Levice dočasne pozastavili zápasy a tréningy všetkých svojich vekových kategórii. O tejto situácii sme sa porozprávali s viceprezidentom klubu Tomášom Stachom.

26. mar 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Koronavírus odstavil futbal takmer na celom svete a Slovensko nie je výnimkou. Ako vnímate túto situáciu v klube?

- Ani náš klub, žiaľ, táto situácia neobišla, hneď ako sa situácia začala zhoršovať, sme pozastavili tréningy mládeže a následne prišlo aj usmernenie zo SFZ. Podobne aj v Áčku sme pozastavili spoločné tréningy, boli odložené zápasy a aktuálne čakáme, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Každopádne nás mrzí poctivá zimná príprava, ktorú sme chceli pretaviť do výsledkov v súťaži, ale zdravie verejnosti je prvoradé.

Ako ste sa k danej situácii postavili? Kedy ste zastavili tréningy a ako to prijali hráči?

- V podstate hneď, ako prišiel zákaz pre mládež, sme preventívne pozastavili aj dorast a muži mali už len jeden tréning bez účasti hráča, ktorý sa nám vrátil zo Španielska. Následne sme sa rozhodli pozastaviť spoločné tréningy aj pre A-mužstvo.

Ako sa v súčasnosti pripravujú jednotliví hráči? Dali ste im aj individuálny tréningový plán, či ste to nechali na nich?

- Tréner Tomáš Snop zostavil hráčom individuálne tréningové plány, samozrejme, apelujeme na ich zodpovedný prístup a udržovanie sa v zdraví a kondícii. Mali sme aj nejaké menšie zranenia, tak verím, že si ich chlapci teraz budú mať možnosť doliečiť.

Myslíte si, že ešte liga bude pokračovať, alebo to dopadne rovnako ako v basketbale, hokeji, volejbale, či futsale?

- Momentálne máme odložené štyri kolá, čo už je na hrane. Môj osobný názor je, že táto sezóna súťažne skončila, ale počkáme si na vyjadrenie zväzu.

Keby sa mala pokračovať, tak koľko kôl bude podľa vás možné ešte v rámci dohrávok odohrať?

- Nahustiť program, resp. posunúť termín ukončenia súťaže sa dá, ale najmä pre naše amatérske kluby by to bola enormná záťaž. Ako pre hráčov, tak aj pre realizačné tímy. Ale ak zväz rozhodne pokračovať, sme pripravení sa tomu postaviť čelom.

Hovorí sa, že by sa mohla sezóna aj predĺžiť, ale to by znamenalo buď skrátenie letnej prestávky, alebo zhustený program v novom ročníku?

- Po pravde si to neviem celkom dobre predstaviť, zopakujem najmä v amatérskych podmienkach, ale uvidíme ako sa k tomu zväz postaví. Úprimne, nezávidím im toto rozhodovanie.

Ako podľa vás koronavírus ovplyvní futbal? Keďže daná pandémia určite bude mať dopad takmer všetko, futbal nevynímajúc.

- Ako ovplyvní celosvetovo si netrúfam hodnotiť, ale keď sa bavíme o našich podmienkach, už dnes vieme, že ekonomická situácia pôjde smerom dolu a to môže stiahnuť mnohé menšie kluby, resp. kluby ktoré stoja na dvoch, troch sponzoroch. Nakoľko náš klub je na začiatku pomyselnej cesty a ideme do toho s inou filozofiou financovania, verím že nás to až tak neohrozí. Akurát to bude o trochu ťažšie.

Levice v jedinom zápase jarnej časti doma remizovali s druhým mužstvom tabuľky. Ako hodnotíte tento výkon vášho mužstva?

- Keďže sme započali záchranárske práce, chceli sme zápas jednoznačne vyhrať. Ale chcieť niekedy nestačí, chýbali nám niektorí hráči z kádra a, samozrejme, súper mal svoju kvalitu. Myslím, že zápas mohol skončiť víťazne pre obe strany a nakoniec deľba bodov bola spravodlivá. Už štandardne sa v Leviciach píska akoby sme hrali vonku, ale chcem vyzdvihnúť Michala Kolčára, ktorý chytil na môj vkus prísnu penaltu a zachránil nám možno zlatý bod.

Okrem mužov začali svoju súťaž aj dorastenci. Ako ste spokojní s ich prvým vystúpením?

- Na prvý zápas jarnej časti sezóny 2019/2020 cestovali obidve dorastenecké kategórie v oklieštenej zostave spôsobenej chorobami a nedoliečenými zraneniami, niektoré dlhodobé a niektoré zranenia zo zimnej prípravy. Dosiahnuté výhry staršieho aj mladšieho dorastu potešili a dovolím si tvrdiť, že aj predvedená hra.

Koľko kategórií máte v klube a koľko hráčov dokopy v nich pôsobí?

- V klube máme dve dorastenecké kategórie, štyri žiacke chlapčenské kategórie, jednu kategóriu žiačok, tri kategórie prípraviek a dve predprípravky, čo je celkovo 12 kategórií. V nich dokopy pôsobí až 241 hráčov.

Dotkne sa vás táto situácia aj finančne? Či vás menej ako niektoré iné kluby v tretej, alebo štvrtej lige?

- Určite sa nás to dotkne, ale ako som už vyššie spomenul, klub postupne budujeme od podlahy a verím, že systematickou prácou, s podporou mesta, podnikateľov a verejnosti to zvládneme a budeme posúvať Slovan Levice vpred, kam jednoznačne patrí.

Neobávate sa toho, že rodičia sa budú báť svoje deti pustiť na tréningy, či zápasy, keď sa už situácia ako tak ukľudní a tým pádom by mohlo hroziť aj odhlásenie niektorých kategórií?

- Dá sa určite očakávať, že sa rodičia budú báť svoje deti púšťať na tréningy a zápasy po ukľudnení situácie okolo šírenia koronavírusu. Nemôže sa však stať, že by sa odhlásila niektorá z kategórií, nakoľko súťažné zápasy vždy hrajú dve kategórie po sebe, v súťaži prípraviek dokonca tri. Všetko ale bude závisieť od riadiacich orgánov súťaží, nakoľko situácia ohľadom nedostatku hráčov spôsobeným obavou rodičov v jednotlivých kategóriách sa môže vyskytnúť aj v iných kluboch.

Už teraz ale môžeme povedať, že klub vydá pokyny týkajúce sa dodržiavania hygieny, ako napríklad, že bude musieť mať každý hráč svoju fľašu na pitie, umývať si ruky a myslím, že zostane aj obmedzenie podávania si rúk a podobne.