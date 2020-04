Príchodu novorodeniatok nezabráni nič. Ani koronavírus

Pošlite fotku svojho bábätka. Zaradíme ju do pravidelnej rubriky.

2. apr 2020 o 1:10 (JN)

LEVICE. Už 15 rokov prichádzame každý týždeň do levickej pôrodnice, aby sme odfotili deti, ktoré sa tu práve narodili.

Príchodu novorodeniatok na svet nezabráni nič. Ani koronavírus. My ale tentoraz nemôžeme prísť za vami do pôrodnice a odfotografovať vášho zlatúšika, ako to robíme pravidelne.

Aby ste neprišli o pamiatku v podobe fotky dieťatka v regionálnych novinách MY Týždeň na Pohroní a na redakčnom webe (https://mylevice.sme.sk), môžete foto vášho bábätka a údaje (meno, priezvisko dieťaťa a rodičov, dátum narodenia, váha, dĺžka...) posielať mailom na: redakcia.levice@petitpress.sk

Podeľte sa s ostatnými o vašu veľkú radosť - o nový prírastok do vašej rodiny.