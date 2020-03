Levice: Stan pred nemocnicou je miestom prvého kontaktu

V levickej nemocnici pribudli ďalšie opatrenia v súvislosti s koronavírusom.

30. mar 2020 o 1:10 (JN)

LEVICE. Nemocnica Levice je pripravená čeliť šíriacemu sa koronavírusu COVID-19 rozšírením miesta prvého kontaktu.

„Pred nemocnicou bol postavený stan, ktorý momentálne slúži pre výkon triáže a má chrániť nielen pacientov, ale aj zdravotnícky personál,“ povedala Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel, ktorá prevádzkuje zariadenie.

Jedným z mimoriadnych opatrení, ktoré boli v posledných dňoch prijaté, je zriadenie kontrolovaných vstupov do areálu levickej nemocnice prostredníctvom triáže. „V pracovnej dobe od 6.30 do 16. hodiny hodiny je otvorený kontrolovaný vstup do budovy polikliniky. V nepretržitom režime je zriadený aj kontrolovaný vstup pri bočnom vchode do areálu nemocnice. Pred bočným vstupom do areálu, od budovy Dopravnej zdravotnej služby, ktorý je využívaný na príjazd vozidiel záchranky, sme umiestnili triediaci stan,“ vysvetľuje doktor Ján Belanský, riaditeľ nemocnice. V tomto stane bude zdravotnícky personál vykonávať meranie teploty všetkým osobám vstupujúcim do areálu a pomôže pacientom a ich sprevádzajúcim osobám pri vypĺňaní dotazníkov. Rovnaký postup je realizovaný aj pri vstupe do polikliniky. „Koordináciu pri vstupoch zabezpečujeme v spolupráci s políciou a vstup vozidiel do areálu je obmedzený,“ dodal riaditeľ.

V prípade, že navštívi nemocnicu pacient s podozrením na koronavírus COVID-19, je odklonený na príslušné pracovisko. Miesto prvého kontaktu je opatrením, ktoré zabezpečuje bezpečnosť personálu nemocnice a pohyb pacienta po nemocnici je tým regulovaný.