Z bombarďákov tangáče, z korzetov podprsenky. Spodná bielizeň dostala erotický nádych

Do rodného listu spodnej bielizne môžete nahliadnuť v Leviciach.

5. apr 2020 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Nosíme ju všetci, ale nevenujeme jej špeciálnu pozornosť. Spodná bielizeň. Už v dávnoveku ale hrala dôležitú úlohu.

Predchodcami dnešných podprseniek, nohavičiek či pánskych slipov boli jednoduché kusy látky uväzujúce sa pomocou šnúrok, neskôr nohavičky s otvorom na vykonávanie potreby či špicaté podprsenky, ktoré o polstoročie neskôr inšpirovali speváčku Madonnu. Naše staré mamy sa zase nevyhli tzv. bombarďákom a látkovým „stanom“ – neelastickým a nepohodlným podprsenkám z pevnej bavlny.

Ruka v ruke so spodnou bielizňou išla v minulosti hygiena. Aj v tomto smere sa ľudia vedeli vynájsť. Rovnako tiež ženy museli vyriešiť „svoje dni“. Pomôcky na to mali rôzne, najčastejšie ich našli v prírode. Poďme ale pekne po poriadku.

História bielizne na vlastné oči

„Všetko, čo nosíme, existovalo aj predtým. Vraciame sa do praveku,“ hovorí Margaréta Nováková, kurátorka výstavy Čo sa skrýva pod šatami, alebo história spodnej bielizne.

Prečítajte si

Prečítajte si V kuchyni Levičanky vznikajú milé veľkonočné medovníky (+FOTOGALÉRIA) Čítajte

V levickom Tekovskom múzeu odkrývajú svet, ktorý je tisícročia schovávaný pod odevom.

„Jednoznačne sa dá povedať aj o spodnom oblečení, že bolo riadené aktuálnou módou a že nebolo vždy praktické,“ približuje.

V stredoveku používali spodnú bielizeň hlavne na ochranu vonkajšieho oblečenia, ktoré bolo drahé. Išlo o jednoduchú košeľu - do kusu látky vyrezali otvor pre hlavu a ruky. V 17. storočí, vďaka textíliám dovážaným z Turecka, sa spodné košele začali šiť z ušľachtilých materiálov - hodvábnych saténov a damaškov.

Toaleta v krinolíne? Nie je problém!

Súvisiaci článok Príchodu novorodeniatok nezabráni nič. Ani koronavírus (+FOTO) Čítajte

Prvým vyslovene spodným oblečením sa stali živôtiky a šnurovačky, ktoré sa objavili v 13. storočí. Od gotiky cez obdobie baroka a renesancie sa kládol dôraz na úzky driek a bujaré poprsie. „Pomáhali si mučiacimi spôsobmi,“ hovorí kurátorka a ukazuje na korzety vystužené kosticami, ktoré sa začali používať na prelome 16. a v 17. storočia. Dámy si sťahovali pás, často mal obvod do päťdesiat centimetrov. Železné kostice sa im ale zapichávali do pľúc a spôsobovali mdloby. „Preto používali vejáre, aby si zabezpečili prísun kyslíka,“ poukazuje na nevyhnutnú pomôcku dám. Ďalším praktickým výmyslom bolo, že spodná bielizeň nebola v rozkroku zošitá. Stačilo podložiť nočník a vykonať do neho potrebu.

Najstaršími exponáty tejto výstavy sú korzety z roku 1880, pochádzajú z nášho regiónu. Určené boli pre dievča a dospelú ženu.

Aj muži si potrpeli na vzhľad

Driečna postava bez brucha bola snom pánov. Aj oni siahali po zoštíhľovacích korzetoch. „Chceli byť elegantní, korzetové pásy im ponúkali v reklamách,“ ukazuje kurátorka na dobové obrázky a pridáva, že korzety používali príležitostne - keď išli na návštevu, ples či zábavu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok REGIÓN: Dezinfikovať začali verejné priestranstvá Čítajte

Na udržanie ponožiek na nohe im slúžili podväzky so štipcami. Aj tie sú tu vystavené. Rovnako tiež bedrové rúška či „slipy“ starých Rimanov - čo bol pás látky, ktorý mal na oboch koncoch vytvorený tunel. Šnúrka, ktorá ním prechádzala, sa uväzovala na páse. Neskôr ich nahradili plátené spodky rôznych dĺžok. V minulom storočí páni uprednostňovali glotky (trenky) až prešli k bavlneným slipom.

Podprsenky a nohavičky poznali už Kréťanky

Ako kurátorka pridáva, výhodu mali nemajetné ženy – nemali prostriedky na to, aby si korzety zadovážili.

Vystačiť si museli najskôr s jednodielnou bielizňou, z ktorej sa neskôr vyvinuli samostatné nohavičky a košieľka. Podprsenka v tých dobách ešte len čakala na svoje vynájdenie.

Jednodielne spodné oblečenie malo svoje grify - napríklad odopínaciu zadnú časť v oblasti pása, čím sa uvoľnil spodný diel. Nositeľka potom mohla absolvovať toaletu bez toho, aby sa musela celá vyzliecť.

Oddelenie vrchnej podprsenkovej časti od spodnej nohavičkovej prinieslo výrazný praktický posun.

Na spodný diel sa používali rôzne materiály – od hodvábu až po pevné, doma tkané ľanové látky. Mal aj rôznu dĺžku – siahal po členky a časom sa skracoval až k dnešnej podobe nohavičiek či úsporných „tangáčov“. Ako ale história potvrdzuje, tangá poznali už pred naším letopočtom. Rovnako tiež podprsenky.

„Za celkom najstaršie vyobrazenie podprsenky je možné považovať nástenné maľby minojskej kultúry na ostrove Kréta z pred 3000 rokov, kde žena pri športe má odev podobný plavkám - prsia má zahalené pomocou samostatného kusu látky,“ opisuje M. Nováková s tým, že priekopníkmi v oblasti podprseniek boli Gréci: „Na sochách aj maľbách sa nám zachovalo niekoľko riešení, ako zahaliť, chrániť i spevniť prsia. Takúto úlohu mali rôzne formy popruhov, ktoré sa uväzovali cez hruď do kríža, aby podopierali prsníky. Zvýrazňovanie pŕs však malo mať aj erotický nádych.“

Prsia neboli v Ríme „in“

Naopak tomu bolo v Ríme, kde ženy svoje poprsie nezdôrazňovali, ale naopak, snažili sa o sploštenie svojich hrudníkov. „Obmotávali si ho preto pevne pruhom látky do čo najmenšieho objemu. Veľké prsia boli dôvodom na posmešky a hoci dnes vyvolávajú u niektorých mužov záujem a údiv, v starovekom Ríme boli veľké prsia „za trest“. Boli skôr symbolom dojčiacich žien.“

Vreckovka alebo podprsenka?

Vrchná časť dámskej bielizne patrí medzi sto najväčších vynálezov 20. storočia. Za jej objavením boli apely zdravotníkov, ktorí poukazovali na nevhodnosť korzetov. Prvé patenty vlastnili Henry S. Lesher z Brooklynu už v roku 1859 alebo Luman Chapman z New Jersey z roku 1863.

Za skutočnú vynálezkyňu dnešnej podprsenky je považovaná Mary Phelps Jacobová. V roku 1913 mala len devätnásť rokov, chystala sa newyorský ples a nechcela používať bolestivý korzet. Preto roztrihla hodvábnu vreckovku na dve časti a tie spojila stuhou. Vytvorila tak prvú podprsenku.

Jedna replika tejto „úspornej“ podprsenky je aj na výstave. Zhotovila ju kurátorka rovnako ako pred vyše sto rokmi Mary – z hodvábnej vreckovky ozdobenej čipkou. Tiež aj mnoho ďalších exponátov vzniklo pod jej rukami. Vychádzala pritom z historických opisov a vyobrazení. Ako ale s úsmevom zdôrazňuje, použila vyše storočné plátno zo starých plachiet. Ďalšie vystavené kusy sú zo zbierok múzea alebo sú zapožičané. Starých textílií sa vo všeobecnosti zachovalo pomerne málo.

Najstaršia podprsenka a vložka

Ako kuriozitu uvádza príklad z roku 2008, keď sa archeológom na hrade Lengberg, v rakúskej obci Nikolsdorf, podarilo objaviť veľmi staré textilné zvyšky - podprsenku, ale aj nohavičky s hrubou vrstvou, ktorá mohla plniť hygienickú úlohu počas menštruácie. „Našlo sa asi 2700 rôzne zachovaných textílií. Tieto stredoveké podprsenky mali ženy nosiť medzi rokmi 1440 až 1485. Písomné záznamy o bielizni zo stredoveku nie sú. Nálezy prepísali históriu, pretože sa predpokladalo, že podprsenky sa začali používať až pred sto rokmi.“

Dospelé ženy sa aj v minulosti museli vysporiadať so „svojimi dňami“. Na výstave sú názorné ukážky toho, ako sa vynašli. Dávnoveké menštruačné vložky sú zvečnené na fotografii a v reklame dámskeho magazínu. „Než boli vynájdené jednorazové menštruačné vložky, väčšina žien používala kusy látky, bavlnu a ovčiu vlnu, ktoré rôznymi spôsobmi pripevnili k telu. Tie sa potom prali a vyvárali,“ opisuje kurátorka a pridáva, že ich pripevňovali koženými alebo textilnými pásmi. Jeden kus takejto príležitostnej spodnej bielizne ušila a vystavila.

Chudobnejšie ženy si museli vystačiť s králičou kožušinou, kusom machu alebo hrsťou suchej trávy.

Z bielizne sa stal dráždivý odev

Veľký boom zažili podprsenky v zlatej ére Hollywoodu. Čím nápadnejšie a väčšie boli, tým lepšie.

Dôvodom úpadku korzetu bola aj prvá svetová vojna. Americké úrady vyzvali ženy, aby pomohli v boji proti nepriateľovi tým, že si prestanú kupovať korzety. Ušetriť sa podarilo niekoľko tisíc ton železa. Ženy sa po vojne ku korzetom už nevrátili.

Radikálna zmena prišla v 20. rokoch. Ideálom krásy sa stáva štíhla postava. Vlasy sú kratšie, prsia menšie, pás širší. Úlohou bielizne bolo potlačiť akúkoľvek ženskosť.

V ďalšom období podprsenky ovplyvnilo niekoľko momentov: od roku 1935 sú košíčky označované písmenami A, B, C, D, v roku 1938 sa objavili prvé kostice, v roku 1940 sa začínajú používať vypchávky a o desať rokov neskôr predstavia podprsenky bez ramienok. V roku 1943 miliardár a režisér Howard Hughes skonštruoval push-up podprsenku pre herečku Jane Russell, v roku 1959 sa objavuje kúzlo poddajného materiálu lycra. Rok 1977 sa niesol v znamení prvej športovej podprsenky.

Naše ženy si v bývalom režime museli vystačiť s tým, čo obchod ponúkal. Tieto kusy boli často od peknej a praktickej spodnej bielizne na míle vzdialené.

Pančuchy, podväzkové pásy

Hoci priamo neprislúchajú do kategórie spodná bielizeň, pančuchy, podväzky a pokrývky hlavy na noc k nej majú blízko.

Ľudia si od nepamäti chránili nohy pred chladom. V starovekom Egypte poznali pletené pančuchy a v antickom období si Rimania navliekali dlhé pásy kože alebo tkanej látky. V 17. storočí vynašiel Angličan William Lee pletací stroj, ktorý umožnil upliesť pančuchy. Od roku 1903 si ich dámy pripínali na podväzkový pás, ktorý vymyslel Francúz Ferriol Dedieu.

Na ojedinelej výstave našli svoje miesto aj rôzne háčkované či látkové pokrývky hlavy na noc. Tiež sieťky, ktoré boli prevenciou proti roztrapateniu vlasov.

Napodobenina čierneho „body“, ktoré zvýrazňovalo poprsie a štíhly pás, podväzkových pančušiek a klobúka so širokou strieškou legendárnej herečky Sophie Loren je ďalším dôkazom toho, že spodná bielizeň mala a má silnú moc.