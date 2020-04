Talentový dorastenec je najlepším strelcom ligy

Jozef Damian Hostinský zo Starého Tekova si okrem futbalu rád zahrá aj futsal.

5. apr 2020 o 19:44 Matúš Baranec

Kedy si začal kopať do futbalovej lopty?

Ak si dobre spomínam, tak prvýkrát som si skúsil kopnúť do lopty, keď som mal štyri roky. Už vtedy som vedel, že futbal ma bude veľmi baviť a budem sa týmto smerom uberať.

Kedy si sa začal aktívne venovať futbalu?

Futbalu som sa začal aktívne venovať, keď som mal osem rokov. Nebolo to jednoduché, pretože už ako tretiaci sme hrali žiacku súťaž, kde oproti nám nastupovali aj starší žiaci, a tým pádom to pre nás bolo oveľa náročnejšie. Postupom času, ako sme rástli a každodenne trénovali, sme už boli skúsenejší, a tak čeliť našim súperom už pre nás nebolo také náročné ako na začiatku. Vďaka tvrdej príprave na zápasy sa dostavili aj výsledky, ktoré zjednotili náš kolektív.

Kto ťa priviedol k futbalu?

Boli to moji kamaráti, s ktorými sme každý deň, či už v školskej družine alebo vo voľnom čase, hrávali futbal. K aktívnemu futbalu ma priviedol pán Milan Nespešný, pretože sa nám venoval od našich začiatkov. Patrí mu jedno veľké ďakujem za jeho trpezlivosť a odvahu začať trénovať, takých „nezbedných“ chlapcov.

Spomínaš si na svoj prvý tréning?

Áno, na svoj prvý tréning si spomínam ako by to bolo včera. Bol som plný očakávaní, pretože nikdy predtým som na futbalovom tréningu nebol. Nevedel som, čo ma čaká a aké budem mať pocity. Bol som z nášho trénera milo prekvapený a odvtedy som sa tešil na každé stretnutie. Aj napriek tomu, že to bol tréning, tak nuda nikdy nebola.

Skúšal si aj iný šport?

Iný šport som neskúšal, pretože pri mojej veľkej záľube k futbalu ma nič iné nelákalo.

Máš nejakého obľúbeného hráča?

Ako každý futbalista mám, samozrejme, svojho obľúbeného hráča a je ním Lionel Messi. Na tomto hráčovi obdivujem najviac jeho techniku a myslenie v hre. Je neuveriteľné, aký to je geniálny hráč. Za všetko, čo vo svojej kariére futbalistu dosiahol, si zaslúži môj obdiv, a práve preto ho považujem za svoj idol.

A obľúbený klub?

Keďže je môj najobľúbenejší hráč Lionel Messi, tak pochopiteľne mojím najobľúbenejším tímom je FC Barcelona.

Vždy si chcel byť útočníkom?

Áno. Vždy som chcel byť útočníkom, pretože ma lákalo strieľať góly, no nevadilo mi však ani to, keď som hral na poste stredného záložníka, pretože sa mi tiež páčilo tvoriť hru. Mať takú veľkú zásluhu na dobrom výsledku v zápase bolo pre mňa veľmi potešujúce.

Chvíľu si bol v Leviciach, ale inak si verný Starému Tekovu?

Áno, v Leviciach som hral dve sezóny, ale kolektív ma veľmi neoslovil, tak som sa po dvoch rokoch vrátil naspäť do Starého Tekova. Kolektív v Starom Tekove bol veľmi dobrý a ja som si to vždy uvedomoval, a preto moje kroky smerovali rýchlo naspäť. Chýbalo mi domáce prostredie a ľudia, ktorí pracovali v tekovskom futbale. Tak isto mi chýbali moji spoluhráči, s ktorými som si na ihrisku dobre rozumel a hrali so mnou od úplného začiatku.

Koľko rokov si už v Starom Tekove?

V Starom Tekove hrám aktívne futbal osem rokov.

Aké najväčšie úspechy sa ti zatiaľ podarilo dosiahnuť?

Čo sa týka úspechov, ako žiaci sme sa stali majstrami okresu, čo sa v Tekove dlho nikomu nepodarilo. Následne, keď som už hral za dorast, sa nám tak isto podarilo vyhrať okres a mali sme z toho veľkú radosť, pretože taký dobrý ročník, ako bol náš, v Tekove dlho nebol. Čo sa týka mňa, tak mojím úspechom je, že som sa dostal do výberu ZSFZ, kde sa mi darilo na halových turnajoch, ale aj na trávniku.

Načo si najradšej zaspomínaš?

Ako som už povedal, najviac ma tešili prvé miesta v žiackej a dorasteneckej kategórii, na ktoré s radosťou spomínam. Boli to chvíle, na ktoré nikdy nezabudnem.

Ktorý tréner ti toho odovzdal najviac?

Čo sa týka trénerov, bolo ich viac. Samozrejme, treba poďakovať všetkým, ale najviac mi toho odovzdal tréner žiakov Milan Nespešný, ktorý mi dal úplné základy futbalu. Ale musím poďakovať aj trénerovi dorastu Henrichovi Kováčovi, ktorý sa mi tiež venoval a odovzdal mi ďalšie nové skúsenosti, a aj vďaka nemu ma ľudia poznajú.

Aká bola pre teba aktuálna sezóna? Trápili ťa aj zranenia?

Sezóna sa začala dobre, potom ma však z hry vyradila zlomenina nosa, a tak som nehral dlhšiu dobu. Futbal som preto musel dať bokom, pretože zdravie bolo prvoradejšie. Ako sme sa pred pár dňami dozvedeli, sezóna bola kvôli pandémii koronavírusu predčasne ukončená. Táto správa ma zamrzela, pretože tento rok bol mojím posledným v doraste, a tým pádom si už v doraste nezahrám, čo ma dosť nepotešilo, ale zdravie a bezpečnosť ľudí je prvoradá.

Ktorá sezóna bola pre teba najgólovejšia?

Bola to práve minulá, pretože som v nej strelil 48 gólov, a tak som sa stal najlepším strelcom piatej dorasteneckej ligy.

Nepíšeš si nejakú knižku so štatistikami?

Z gólov mám, samozrejme, radosť, ale žiadnu knižku založenú nemám. Niektoré góly si však pamätám, pretože za to naozaj stáli.

Kde by si sa chcel do budúcnosti posunúť?

Chcel by som hrať určite vyššiu ligu ako doteraz, ale nejaký svetový úspech nečakám. Dúfam, že sa mi to podarí a v blízkej budúcnosti sa posuniem ďalej.

Hrávaš aj za Futsal team Levice. Kedy si pridal k futbalu aj futsal?

Áno, popri futbale stíham hrať aj futsal. Je to dosť náročné, čo sa týka času a síl, ale aj napriek náročnosti ma futsal baví a napĺňa. Hrám ho s radosťou. K futbalu som pridal futsal pred dvoma rokmi, pretože som chcel vyskúšať aj iný štýl hry ako obyčajný futbal.

Ako sa ti darí vo futsale?

Myslím si, že sa mi darí veľmi dobre, pretože som sa dostal do reprezentácie Slovenska v kategórii do 21 rokov. Čo sa týka nášho futsalového kolektívu, je veľmi dobrý a aj vďaka nemu sa mi tak darí. Hrám za juniorské a aj za A mužstvo. Je to náročné stíhať všetko, ale pri mojom športovom živote sa to dá.

Kto ťa oslovil, aby si začal hrávať futsal?

K futsalu ma priviedol vtedajší spoluhráč zo Starého Tekova Viliam Rakica, ktorý je odvtedy aj mojím trénerom v juniorke. Musím mu za to poďakovať, pretože aj on stojí za mojím futsalovým úspechom.

Už si bol aj v reprezentácii. Aké to pre teba bolo?

Ako som už spomenul, dostal som sa do výberu mládežníckej reprezentácie, s ktorou som absolvoval dva zrazy. Bolo to pre mňa niečo nové, pretože nikdy predtým som takýto úspech nedosiahol. Mal som z toho veľkú radosť a získal som veľa nových skúseností od iných hráčov.

Ako vnímaš celú situáciu okolo korony?

Pre nás športovcov je zlá, pretože máme zakázané sa stretávať, a tým pádom nemôžeme trénovať a nie sú ani žiadne zápasy. Ako som už povedal, korona má za následok predčasné ukončenie sezóny, čo mňa osobne veľmi mrzí.

Čo si myslíš o zrušení amatérskych súťaží?

Myslím si, že to je od vedenia SFZ správny krok, pretože zdravie ľudí je prvoradé a futbal tu vždy bol a aj bude. Teraz máme aspoň čas regenerovať a trochu oddychovať, čo určite žiadnemu športovcovi neublíži.

Čo robíš teraz počas karantény? Ako tráviš čas?

Počas karantény sa pripravujem na maturitu, ktorá ma onedlho čaká, aj keď ako už všetci vieme v zjednodušenej forme (smiech). Tieto chvíle trávim, samozrejme, s rodinou a aj s mojou priateľkou, čo mne ako športovcovi po časovej stránke vyhovuje.

Rovnako aj tvoj mladší brat hráva futbal? Zahráte si niekde v záhrade?

Áno, aj on sa dal na túto cestu a zatiaľ mu to ide veľmi dobre. Máme veľký dvor a niekedy ostane čas aj na to si len tak zakopať. Vidím v ňom tak isto potenciál a viem, že mu môžem odovzdať moje skúsenosti.

Pozrieš si futbal aj v televízii? Aj keď momentálne asi nie.

Áno, keď mám možnosť, tak si rád futbal pozriem v televízii každý deň. A keď ho v televízii nedávajú, tak často nemám čo pozerať. Taktiež ma zaujímajú výsledky vo všetkých top ligách - musím mať o všetkom prehľad.