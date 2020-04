Privítajme deti narodené v marci v levickej pôrodnici

Nie je vaše bábätko vo fotogalérii? Pošlite nám foto a údaje, radi ich doplníme. Do pôrodnice nás fotiť už nepustia.

6. apr 2020 o 13:30 Michaela Stehlíková, (RED)

LEVICE. Aj počas marca sa v levickej pôrodnici ozýval plač novorodencov.

Prišli ale prísne opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Našu redakčnú fotografku pustili do pôrodnice len do polovice marca. Tak skoro ju tam nepustia. Ak sa vám ale narodilo dieťatko a chceli by ste, aby aj ono bolo súčasťou našej jedinečnej novorodeneckej fotogalérie, odfoťte ho doma a pošlite údaje (meno, dátum narodenia, váha, dĺžka, mená rodičov a odkiaľ ste) na redakčnú mailovú adresu: http://redakcia.levice@petitpress.sk