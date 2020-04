Korona ide živnostníkom v Leviciach po krku

V meste zatvorili svoje prevádzky kaderníčka, opravár obuvi či kaviareň.

7. apr 2020 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Opravár obuvi sa stará o domáce zvieratá, kaderníčka šije rúška a majitelia kaviarne sa sami pustili do maľovania prevádzky.

Všetci svorne hovoria, že situácia je pre nich vážna.

V opravovni ostalo 120 párov obuvi

V pondelok ráno 16. marca prišiel Milan Trník ako obvykle do svoje dielne. V objekte pri Podlužanke v Leviciach prevádzkuje opravu obuvi, tašiek a odevov. Keď sa dozvedel, čo sa deje, zavolal na hygienu. „Povedali mi, že mám hneď zatvoriť,“ opisuje začiatok cesty, ktorá bude podľa jej slov neľahká: „Teraz sedím doma a čakám. Neviem, ako bude.“

Podľa slov remeselníka mesačne potrebuje 1000 až 1200 eur. „To sú výdavky na energie, odvody a nájomné. Zamestnankyňu, ktorá u mňa bola približne desať rokov, som musel prepustiť. Ale v momente, ako sa toto všetko skončí, okamžite ju beriem späť,“ hovorí ďalej.

Podľa jeho slov to takto zvládne mesiac. „Ale ďalej to nepôjde. Budem musieť banku požiadať, aby mi odložila splátky úveru,“ uvažuje.

K zatvorenie prevádzky došlo nečakane. Klientom ani nestihol vydať topánky. „Mám ich tu 120 párov. Kto mi zavolá, sadnem do auta, prídem a vydám mu ich. Topánky si boli zatiaľ zobrať dvaja – traja,“ opisuje podnikateľskú pauzu a pridáva, že viacerí zavolali a povedali, že „topánky tam vydržia“.

Na „čakačke“ ostala zimná obuv, ale aj prechodná, tiež bundy na výmenu zipsov či tašky.

„Denne zvyčajne opravíme 70 až 80 párov obuvi, plusy kabelky, tašky, opasky, odevy. Najčastejšie si dávajú opraviť podrážky, podpätky a vymeniť pokazené zipsy,“ približuje rutinné práce, ktoré nateraz dostali stopku. Obuvník ich nateraz vymenil za iné: „Máme hospodárstvo, starám sa o zvieratá a šili sme aj rúška.“

Dá aspoň farbu na vlasy, so strihaním musia počkať

Bez zákazníkov je aj kaderníčka Martina Klinčoková. Do 16. marca, kedy dočasne pozastavila prevádzku salónu, mávala denne dvanásť zákazníkov na farbenie plus ďalších na strihanie. „Poslala som im esemesky, niektorí sa aj dovtípili, ale sú aj takí, ktorí mi stále píšu,“ hovorí kaderníčka, ktorá prevádzkuje salón v mlynskom dvore v Leviciach.

„Najhorší sú chlapi,“ usmieva sa a pridáva: „Tí sa chcú strihať a ja im môžem teraz len povedať, nech to vydržia.“

Pre zákazníčky, ktoré si potrebujú dofarbiť vlasy, spravila minulý týždeň ústretový krok: „Namiešam im farbu a doma si vlasy zafarbia samy, hoci aj neodborne. Je to stále lepšie, ako experimentovať s kupovanými farbami - nemusia sa do odtieňa trafiť. Mám približne 90 stálych zákazníčiek a viem ich farby naspamäť,“ usmieva sa. Minulý týždeň takto nadelila farbu a antioxidant do sklenej fľašky pre prvé klientky. „Musia ich ale upotrebiť najneskôr do druhého dňa,“ radí a pridáva, že na strihanie budú musieť počkať.

Čakať musí aj ona, zatiaľ si voľné chvíle vypĺňala šitím rúšok. Najbližšie týždne budú „bolestivé“. Podľa jej slov mesačne potrebuje približne 1100 eur na nájom, odvody, telefón a bežné výdavky. Mrzí ju, že 350 eur musí dať za nájom, hoci v salóne nie je, nemíňa vodu ani elektrinu. Ako hovorí, siahnuť bude musieť po tom, čo mala uložené.

Zatvorenie kaviarne využili na prerábku

Namiesto kávy vonia v týchto dňoch v prevádzke čerstvá farba. Majiteľka Iveta Fogáčová sa spolu s manželom pustili do úpravy kaviarne, ktorú majú vedľa mestskej tržnice. Ako hovorí, zatvorili ju preventívne už v piatok 13. marca. Myslieť museli na zmluvných zamestnancov aj brigádnikov. „Jedna pracovníčka je na OČR, o ostatných sa musíme postarať. Uhradiť musíme platy, tiež nájomné,“ vyratúva a hovorí, že teraz to ešte zaplatia z februárových tržieb. Čo bude ale neskôr, nevie: „Uvidíme, čo prinesie vláda.“

Nahlas vyslovuje myšlienku, či by sa nedalo teraz znížiť nájomné. Vo viacerých okolitých objektoch majú prenajímatelia prevádzok prisľúbené úľavy.

Skôr ako kaviareň zatvorili, skontrolovali záruku tovaru.

„Nesedíme doma so založenými rukami, s manželom upratujeme, maľujeme. Teraz budeme mať na to asi dosť času,“ naznačuje, že v najbližších týždňoch asi zmena nenastane.