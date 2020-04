Záhradníctva: Vzali nám polovicu sezóny

Z predaja ovocných stromčekov na jar žijú celý rok. Dva týždne ale museli byť zatvorení.

8. apr 2020 o 1:10 Jana Némethová

REGIÓN. V rámci zjemnenia opatrení v súvislosti s pandémiou povolila Vláda SR otvoriť od minulého pondelka viaceré prevádzky. Medzi nimi aj záhradkárske centrá. Podľa majiteľa jedného z ich za to bojovali od prvého dňa, ako padlo rozhodnutie o zavretí, od 16. marca.

Majitelia prevádzok sa zhodujú, že 2-týždňový výpadok v čase hlavnej sezóny im spravil poriadny zásah do podnikania. Z jarnej sezóny totiž „žijú“ celý rok.

Prví zákazníci po povinnej pauze

Hlošina okolíkatá či Sorbopyrus Tatárova. Po výpestky týchto menej známych ovocných druhov si prišiel minulý týždeň do záhradkárskeho centra v Kalnej nad Hronom jeden zo zákazníkov. „Na zozname mám aj ďalšie ovocné stromčeky,“ povedal a pridal, že si ich chce zasadiť do svojej záhradky. Prvý z vybraných je krík, ktorého plody majú vysokú výživovú hodnotu. Druhý stromček je novinkou sezóny – ide o kríženca hrušky s jarabinou.

Od opätovného otvorenia 30. marca zaznamenali v tomto centre záujem zo strany drobných záhradkárov. „Náš sortiment je na 95 percent založený na ovocných stromoch. Okrasné dreviny sú doplnkový tovar,“ hovorí Marián Komžík, spolumajiteľ firmy, ktorá má predajňu v Kalnej nad Hronom aj v Bojniciach.

Zadĺžení

Podľa jeho slov pre záhradkárske predajne je top sezóna počas štyroch týždňov v marci a apríli. „Čo sa zarobí na jar, z toho sa žije celý rok,“ tvrdí a pridáva: „Objednávky sme robili dopredu. Naviezli sme tovar na celú sezónu, nič sme netušili. Potom prišlo zatvorenie. Zadĺžili sme sa. Tie dva týždne, keď sme museli ostať zatvorení, nám nikto nevráti,“ krúti hlavou a prízvukuje, že hovorí za celý sektor záhradných centier v krajine. „Sú ich stovky, na každej druhej dedine na Slovensku. Pracujú v nich tisícky zamestnancov,“ zdôrazňuje, aký záber budú mať dopady.

„Boli sme na začiatku sezóny, keď sa práve začínal nový predaj nového sortimentu. Buď za tento mesiac voľnokorenné ovocné výpestky predáme, alebo ich môžeme spáliť. Každá hodina je rozhodujúca. Straty u nás sú existenčné,“ vysvetľuje vážnosť situácie.

Živý tovar je pod oblohou

Majiteľ centra zdôrazňuje, že v ich prípade nejde o „neživý“ tovar, ako v niektorých ďalších zatvorených predajniach. Práve naopak, ak sa termíny prešvihnú, stromčeky môžu skončiť v spaľovni. Pre ilustráciu uvádza sadbové zemiaky, ktoré sa v určitom čase musia dostať do pôdy. „Poznám malé centrum, kde

predajú šesť ton sadbových zemiakov, zásobuje nimi celé okolie. A takýchto predajní je množstvo.“ pridáva príklad z praxe.

Ak by záhradkárskym centrám nepovolili predaj, na jeseň by nebolo čo vykopávať zo zeme. Ohrozená mohla byť podľa jeho slov sebestačnosť.

„Tovar je na vzduchu, nie v zatvorenej miestnosti. Keď sa dobre nastavia pravidlá ochrany bezpečnosti, nevidím problém v otvorení záhradkárskych centier. Práca v záhradke je pre ľudí psychohygienou a zároveň prináša úžitok,“ tvrdí.

Bojovali s vládou a časom

Podľa slov Mariána Komžíka za opätovné otvorenie záhradkárskych centier začali bojovať od prvého dňa, ako padlo rozhodnutie o zavretí. „V Čechách dostali záhradné centrá okamžite, v priebehu pár hodín, výnimku,“ odvoláva sa na príklad spoza našich západných hraníc.

„Nie že sme teraz uvítali, že nám povolili otvoriť centrá, ale my sami sme za to vyvíjali tlaky,“ vracia sa do situácie v polovici marca, keď sa opakovane obracali na ministerstvá, agrárnu komoru a ďalších.

„Živý tovar nepozná otváracie hodiny. Prírode proste nerozkážeme. A tí, ktorí majú na tomto tovare založené živobytie, sú dnes skutočne na hranici udržateľnosti firiem, ktoré 10 - 20 rokov prácne budovali,“ dodal.

Marec a apríl sú rozhodujúce

Podobný pohľad na situáciu má aj Patrik Chovanec, ktorého prevádzka sa nachádza vedľa nadjazdu v Leviciach. Ako ale hovorí, prvé výpadky tržieb zaznamenali už vlani, keď sa v máji začala oprava mosta.

Tento rok od 16. marca, po zatvorení záhradkárskych predajní, fungovali v obmedzenom režime. Čiastočný predaj mali povolený aj vďaka tomu, že predávajú krmivá a drogériu. „Ľudia do predajne nechodili, obsluhovali sme ich pri dverách,“ priblížil dvojtýždenný chod. Za štandardných okolností si zákazníci v predajni pozrú a kúpia aj iný tovar, napríklad semiačka či postreky. „Tržby sme mali nižšie,“ zhodnotil a potvrdil slová svojho kolegu, že marec a apríl sú v ich biznise rozhodujúce: „Z týchto dvoch mesiacov si musíme zarobiť na celú zimu.“