Skupiny ABBA a Boney M sú v Leviciach ako doma

Jednu z najväčších zbierok nosičov vlastní Levičan. Zaberajú mu dve veľké skrine.

12. apr 2020 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Keď bol Radoslav Tóth dieťaťom, jeho rodičia doma počúvali hity populárnych kapiel ABBA a Boney M.

Švédska štvorica založila skupinu v roku 1972. O tri roky neskôr vznikla vo vtedajšom Západnom Nemecku iná diskotéková formácia, ktorá v rôznych obmenách koncertuje dodnes.

Piesne skupín ABBA a Boney M utkveli v pamäti Levičana natoľko, že po rokoch začal zbierať hudobné nosiče a spomienkové predmety. Všetky sa točia okolo týchto dvoch skupín, ktorých hity dobýjali svetové rebríčky v 70. a 80. rokoch.

Na čo je obzvlášť hrdý, sú fotografie so speváčkami z pôvodnej skupiny Boney M. Jedna z nich, Liz Mitchell, si dokonca prezrela jeho zbierku. Spolu s manželom a ochrankou bola z 350 nosičov uveličená.

Nosiče z celého sveta

„Zberateľstvu sa intenzívne venujem desať – dvanásť rokov,“ hovorí 36-ročný Rado, ktorý pracuje v levickej škole ako sociálny pedagóg. V panelákovom byte mal pre svoju zbierku vyčlenenú najskôr jednu skriňu, teraz zabral ďalšiu.

Od oboch obľúbených skupín zbiera všetko: cédečka, albumy, VHS kazety, vinylové platne – veľké aj malé.

„So začiatku som ich kupoval v slovenských obchodoch, teraz od zberateľov so zahraničia. Niečo mám aj z bazáru - použité, ale veľa vecí je nepoužitých, nových,“ opisuje cestu, akou si rozširuje svojou mnohopočetnú kolekciu. Keďže kapely už nič nové netvoria, vydavateľstvá občas na trh dodajú remastrované nahrávky v nových obaloch. Aj tých má zopár. Ceny bývajú zväčša dosť vysoké.

Napríklad sadu štyridsiatich kusov vinylových platní skupiny ABBA získal za 300 eur od predajcu hudobnín v Španielsku.

Zbierkové predmety má z celého sveta: Spojených štátov, Francúzska, Talianska, Švédska...

Gramoplatne boli retro. Teraz sú „in“

Švédska skupina má najpočetnejšie zastúpenie v podobe takmer 400 nosičov – cédečiek, gramoplatní, VHS kaziet.

„Platne mali niekoľko rokov útlm. Rovnako tiež gramofóny, teraz sú zase späť,“ hovorí Levičan o retro návrate vinylových platní. Pred približne dvadsiatimi rokmi ich vytlačili magnetofónové kazety, neskôr cédečka. Dnes už pomaly nie je na čom ich prehrávať. Zato čierne platne sú opäť „in“-

Veľký comeback zažili „Švédi“ pred pár rokmi. Najskôr, v roku 1999, mal premiéru muzikál Mama Mia! A deväť rokov neskôr film z rovnomenným názvom. ABBA a jej pesničky sa dostali viac do éteru.

„ABBA je najžiadanejšou skupinou, čo sa týka návratu. Oni to ale odmietajú,“ naznačuje prianie nejedného fanúšika legendárnej štvorice. „V roku 2017 podali informáciu, že naspievali dve nové pesničky. Ich vydanie ale stále odkladajú. Aj ja čakám, či vyjdú. Kúpil by som si ich do zbierky,“ hovorí s úsmevom Radoslav.

Zoznam toho, čo by chcel získať do svojej kolekcie, je podľa jeho slov veľký. „Stále viem niečo nájsť. Napríklad obrázkové picture disky, ktoré sú dosť drahé. Na platni je obrázok, zväčša kreslený. Mám už nejaké, ale ešte hľadám ďalšie.“

Pomedzi jednotlivými „veľkými“ zberateľskými kusmi si sem-tam zadováži aj iný druh predmetov. Takými sú tričká, mikiny, perá či hrnčeky s vyobrazením svojich speváckych ikon.

Stretnutia s pôvodnými členkami skupiny

Okrem hmotných predmetov, ktoré má Levičan doma v skriniach, si cení osobné stretnutie s členmi. Žartuje, že v prípade ABBA-y by to išlo veľmi ťažko, ale v prípade Boney M sa mu to podarilo. Dokonca dvakrát. Po rozpade skupiny v 80. rokoch si každý člen pôvodného zoskupenia založil vlastnú skupinu s rovnakým názvom. Na koncertných šnúrach tak mohlo byť v rovnakom čase viacero skupín Boney M.

Prvý raz sa osobne stretol a odfotil so speváčkou Maizie Williams v roku 2010 na koncerte v Nitre. V roku 2018 mal v Bratislave väčšie šťastie – s manažérom sa mu podarilo dohodnúť stretnutie so speváčkou Liz Mitchell. „Vyhradili mi jednu miestnosť, kde som rozložil 350 nosičov skupiny Boney M. Speváčka si zbierku pozrela spolu s manželom a ochrankou,“ opisuje výnimočné stretnutie s Liz, ktorá naspievala všetky hity skupiny Boney M.

V textoch nachádza sám seba

Na otázku, prečo sa orientuje práve na skupiny ABBA a Boney M, odpovedá: „Obe mám rád, rozdiel je len v štýle hudby. Ako prvú som začal počúvať Boney M. ABBA so svojou popovou hudbou prišla až neskôr,“ vysvetľuje a pridáva, že u Boney M má v obľube „jamajskú“ reagge hudbu.

Ako hovorí, obe skupiny majú veľmi veľa pekných skladieb, ktoré možno nie sú verejnosti až také známe.

„Od ABBA-y je moja najobľúbenejšia pieseň, z tých známych, Take A Chance On Me, The Way Old Friends Do, a z tých menej známych určite The Day Before You Came,“ vymenúva názvy a pridáva aj obľúbené piesne nemeckého kvarteta: „Belfast, z tých menej známych je to Future World.“

U švédskeho zoskupenia sa mu páčia texty, ktoré sú viac osobné aj z dôvodu, že skupinu tvorili dva manželské páry. „Pesničky skupiny ABBA si zosobním na svoje životné situácie. Človek sa v tých textoch aj sám nájde,“ tvrdí Radoslav Tóth a dodáva, že obe skupiny sú viacgeneračné: „Na ich hudbe vyrastali na naši rodičia a ich pesničky poznajú aj mladšie ročníky.“