FUTBAL: Kraj už ukončil súťaže, ale v niektorých okresoch sa ešte čaká

Západoslovenský futbalový zväz predčasne ukončil sezónu a vydal odporúčanie, aby tak urobili aj okresné zväzy. Niektoré však ešte čakajú, keďže stále žije nádej na dokončenie sezóny. Neurobili tak ani Levice.

Prišlo rozhodnutie

Koncom marca prišla pre futbalistov smutná, ale na druhej strane očakávaná správa. Výkonný výbor Západoslovenského futbalového zväzu vydal vyhlásenie, na základe ktorého sa zrušili súťaže ZsFZ. Všetky výsledky tak boli anulované a rozhodlo sa aj o tom, že nikto nezostupuje, ale ani nikto nepostupuje. Či to bolo správne rozhodnutie ukáže až čas. Momentálne je však situácia taká, že pred futbalom sú omnoho dôležitejšie veci. „Počas rozhodovania o tomto kroku som povedal aj ja, že zdravie je prvoradé, ale ja som osobne som kritizoval jednu vec, a to: rozhodnutie o uzavretí ročníka môžeme urobiť aj dodatočne. Nie je pravda, čo sa vyhlasovalo, že aby sa nerobili prestupy a tak ďalej. Teraz sú totiž len hosťovania a ja vždy beriem chronológiu od prvej až po ôsmu ligu. Preto mi v tom chýbala taká postupnosť, že najprv sa k tomuto mala vyjadriť keď nie Fortunaliga, tak minimálne druhá liga, ktorá je najbližšie naviazaná na súťaže ZsFZ a na základe rozhodnutia tejto ligy sa malo rozhodnúť v kraji a následne ObFZ. Samozrejme, že to bolo správne rozhodnutie, ale mi chýbalo to, že sme mali počkať chronologicky na rozhodnutia druhej ligy. Niektoré ObFZ však ešte svoje súťaže nezrušili. Konkrétne aj Levice. Neznamená to však, že my súťaž nezrušíme, ale mi to môžeme urobiť aj neskôr, keďže kluby to fakticky nič nestojí, ale keby náhodou prišiel ten deň D, tak by sme možno ľutovali niektoré zrušené veci. Preto si myslím, že to bol trošku unáhlený krok,“ hovorí predseda ObFZ Levice František Urban.

Levice ešte čakajú na vývoj situácie

V okrese sa tak ešte stále počíta aj s možnosťou dohrania súťaží, aj keď je to málo pravdepodobné. „Keby prišiel čarovný prútik a uvoľnili by sa spoločenské podujatia, tak ja by som bol veľmi rád, keby sa športový život na dedinách vrátil do normálu. Keby sa to podarilo do začiatku mája a našli by sme ochotu vo výkonnom výbore, tak ja by som nebol proti tomu, aby sme súťaže hrali. Keď už aj bez postupujúcich, alebo zostupujúcich, ale hlavne z hľadiska vrátenie športového života na dediny. A to aj na úkor toho, že by sme predĺžili sezónu až do konca júna, alebo začiatku júla. Určite to však nebudeme direktívne nariaďovať a budeme hľadať konsenzus medzi klubmi. Keď to všetko nebude možné, tak aj my anulujeme všetky výsledky a zrušíme súťaž,“ opisuje možnosti zväzu predseda.

