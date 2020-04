Najlepším strelcov v piatej lige z nášho okresu je Mário Obický

Piata liga východ pre túto sezónu ohlásila koniec. Z okresu Levice v nej pôsobila trojica Šahy, Podlužany a Želiezovce. Najlepším strelcom z okresu Levice sa stal útočník Podlužian.

14. apr 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Ako by ste zhodnotil pôsobenie Podlužian v piatej lige východ po práve ukončenej sezóne?

– Myslím, že sa nemáme za čo hanbiť, keďže dobre reprezentujeme obec Podlužany a aj náš okres v V. lige Východ. Osobne si myslím, že sme mali aj na viac, ale máme úzky káder a na jeseň nás navyše trápili viaceré zranenia.

Súťaž sa musela predčasne ukončiť pre hrozbu koronavírusu. Ako máte názor na toto ukončenie a to aj z pohľadu toho, že v niektorých okresných súťažiach sa ešte rozhodli počkať?

– Žiadny športovec nie je nadšený zo situácie, ktorá vo svete nastala. Takisto mňa veľmi mrzí to, že sa nehrajú futbalové súťaže, no myslím si, že rozhodnutie bolo adekvátne, správne a je potrebné chrániť zdravie hráčov. Očakávam, že aj oblastné zväzy, ktoré ešte nezrušili svoje súťaže, tak urobia v blízkej budúcnosti, nakoľko nebude čas na dohranie súťaží.

Dostali ste aj nejaký individuálny tréningový plán, alebo ako sa vy udržiavate v kondícii už na ďalšiu sezónu?

– Nie, žiadny individuálny tréningový plán sme nedostali, aj keď ja by som kludne nejaký prijal. Ja som sa vždy snažil udržiavať v kondícii a snažím sa o to aj teraz. Chodím bicyklovať, zabehám si, ale rád si aj zacvičím, teraz síce len doma, keďže fitness centrá sú zatvorené.

V piatej lige východ ste sa stal štvrtým najlepším strelcov s dvanástimi gólmi a zároveň z nášho okresu najlepším. Ako hodnotíte svoj výkon v lige?

– Ja som rád za každý jeden gól a ten kto ma pozná vie, že do každého zápasu idem s tým, aby som vyhral a strelil popri tom aj nejaký ten gólik. Som veľmi rád, že ich bolo dvanásť, aj keď pred sezónou by len málokto povedal, že ich nasúkam toľko po zranení kolena, ktoré ma na dlhší čas minulú sezónu vyradilo. No aj vďaka skvelým prihrávkam od mojich spoluhráčov mi to tam padalo.

Neobávate sa toho, že čo bude v novej sezóne s regionálnym futbalom ako celkom? Niektoré kluby možno nebudú mať peniaze na pokračovanie v súťažiach, kde momentálne pôsobili.

– Myslím, že viacero klubov bude mať problémy a to možno aj existenčné. Už po minulé roky sa niektoré kluby z finančných dôvodov neprihlásili do súťaže a je to stále častejší jav vo futbale. Je možné, že to postihne niektoré kluby aj v budúcej sezóne.