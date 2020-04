JEDENÁSTKA SEZÓNY: Pätnásť klubov z piatej ligy východ vyberalo najlepších hráčov

Po predčasne ukončenej sezóne v krajských súťažiach sme sa opýtali klubov z V. ligy západ otázku, že aký máte názor na zrušenie krajských súťaží a ako prežívajú toto náročné obdobie bez futbalu? Kluby zároveň hlasovali za najlepších hráčov sezóny. Celkové vyhodnotenie vám prinesieme v najbližšom vydaní MY Týždeň na Pohroní.

15. apr 2020 o 1:00 Ivan Porubský, (RG)

OKRES LEVICE

Šahy

Jozef Urblík, predseda FK Slovan Šahy: „Ja by som to celé robil určite inak ako je to teraz, keďže sa anulovali všetky výsledky. Bolo by dobré popremýšľať nad celou sezónou, že prví by mohli postúpiť a poslední by nemuseli vypadávať. Tým pádom by sme v novej sezóne odohrali jeden – dva zápasy navyše v niektorých skupinách a naopak, v niektorých možno trošku menej. Tým pádom by bol každý spokojný, keďže by nikto nevypadol a tí, čo vynaložili množstvo úsilia, aby boli prvý (čo je práve náš príklad), tak by sme postúpili aj my. Takto sa však rozhodlo, tak my to musíme rešpektovať. Skúsime v ďalšej sezóne pokračovať tak ako sme ukončili súťaž. Určite to však bude ťažšie, avšak ešte nevieme, či sa vôbec prihlásime do piatej ligy, alebo si podáme prihlášku do okresu. Ešte si k tomu musíme sadnúť a rozhodnúť sa. A že ako prežívame bez futbalu? Je to ťažké, lebo človek s tým žil celý život. Každá nedeľa v týchto časoch žila futbalom, ďalej tréningy cez týždeň. Musíme to však akceptovať, vydržať a dúfame, že všetko sa dá čím skôr do starých koľají.“ Brankár: Ľudovít Belák (Šahy). Obranca: Mátyás Misko (Šahy). Záložník: Sándor Kapa (Šahy). Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov).

Podlužany

František Lukáč, funkcionár ŠK Podlužany: „Proti vyššej moci sa nedá nič robiť. V prvom rade sa jedná o zdravie nás všetkých, čiže rozhodnutie akceptujeme s plnou vážnosťou. Jasná vec, že nám tie nedeľné zápasy chýbajú, ale ako som už spomínal, tak prvoradé je v dnešnej dobe zdravie každého jedného z nás a futbal teraz musí ísť bokom. Samozrejme, že nám chýba, ale nič sa s tým nedá momentálne robiť. Hráči majú doporučenie od trénera Marcela Pavlíka, že niektorí trénujú individuálne, ale určite nemôže dnes nikoho do ničoho nútiť. Jedná sa o domáci tréning, keďže na ihrisku to určite nie je možné. Čakáme, že čo bude ďalej. Prerušenie hodnotím tak, že sa postupne rušili súťaže a na to zareagoval aj krajský futbalový zväz. Musíme to len rešpektovať.“ Brankár: Zsolt Bálint (Kmeťovo), náhradník Adam Mizerák (Podlužany). Obranca: Denis Falat (Podlužany). Záložník: Peter Mandrák (Podlužany). Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov).

Želiezovce

Norbert Rák, prezident MŠK Želiezovce: „Schvaľujem, že takto ukončili ligu kvôli tomuto vírusu, keďže zdravie je určite prvoradé. Ale na druhej strane nepoľavili sme, každý trénuje individuálne a už teraz sa chystáme na novú sezónu. Ako náhle to situácia umožní, tak začneme kolektívne trénovať a určite si dáme aj prípravné zápasy. Človek musí momentálne fungovať bez futbalu, tak ja osobne si