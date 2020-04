Kluby z piatej ligy sa zhodli, že zdravie je prvoradé

Po predčasne ukončenej sezóne v krajských súťažiach sme sa opýtali klubov z V. ligy západ otázku, že aký máte názor na zrušenie krajských súťaží a ako prežívajú toto náročné obdobie bez futbalu? Kluby zároveň hlasovali za najlepších hráčov sezóny. Vyhodnotenie vám prinesieme v najbližšom vydaní.

15. apr 2020 o 1:00 Roman Guliš, Ivan Porubský

OKRES LEVICE

Šahy

Jozef Urblík, predseda FK Slovan Šahy: „Ja by som to celé robil určite inak ako je to teraz, keďže sa anulovali všetky výsledky. Bolo by dobré popremýšľať nad celou sezónou, že prví by mohli postúpiť a poslední by nemuseli vypadávať. Tým pádom by sme v novej sezóne odohrali jeden – dva zápasy navyše v niektorých skupinách a naopak, v niektorých možno trošku menej. Tým pádom by bol každý spokojný, keďže by nikto nevypadol a tí, čo vynaložili množstvo úsilia, aby boli prvý (čo je práve náš príklad), tak by sme postúpili aj my. Takto sa však rozhodlo, tak my to musíme rešpektovať. Skúsime v ďalšej sezóne pokračovať tak ako sme ukončili súťaž. Určite to však bude ťažšie, avšak ešte nevieme, či sa vôbec prihlásime do piatej ligy, alebo si podáme prihlášku do okresu. Ešte si k tomu musíme sadnúť a rozhodnúť sa. A že ako prežívame bez futbalu? Je to ťažké, lebo človek s tým žil celý život. Každá nedeľa v týchto časoch žila futbalom, ďalej tréningy cez týždeň. Musíme to však akceptovať, vydržať a dúfame, že všetko sa dá čím skôr do starých koľají.“ Brankár: Ľudovít Belák (Šahy). Obranca: Mátyás Misko (Šahy). Záložník: Sándor Kapa (Šahy). Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov). Podlužany 

František Lukáč, funkcionár ŠK Podlužany: „Proti vyššej moci sa nedá nič robiť. V prvom rade sa jedná o zdravie nás všetkých, čiže rozhodnutie akceptujeme s plnou vážnosťou. Jasná vec, že nám tie nedeľné zápasy chýbajú, ale ako som už spomínal, tak prvoradé je v dnešnej dobe zdravie každého jedného z nás a futbal teraz musí ísť bokom. Samozrejme, že nám chýba, ale nič sa s tým nedá momentálne robiť. Hráči majú doporučenie od trénera Marcela Pavlíka, že niektorí trénujú individuálne, ale určite nemôže dnes nikoho do ničoho nútiť. Jedná sa o domáci tréning, keďže na ihrisku to určite nie je možné. Čakáme, že čo bude ďalej. Prerušenie hodnotím tak, že sa postupne rušili súťaže a na to zareagoval aj krajský futbalový zväz. Musíme to len rešpektovať.“ Brankár: Zsolt Bálint (Kmeťovo), náhradník Adam Mizerák (Podlužany). Obranca: Denis Falat (Podlužany). Záložník: Peter Mandrák (Podlužany). Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov).

Želiezovce

Norbert Rák, prezident MŠK Želiezovce: „Schvaľujem, že takto ukončili ligu kvôli tomuto vírusu, keďže zdravie je určite prvoradé. Ale na druhej strane nepoľavili sme, každý trénuje individuálne a už teraz sa chystáme na novú sezónu. Ako náhle to situácia umožní, tak začneme kolektívne trénovať a určite si dáme aj prípravné zápasy. Človek musí momentálne fungovať bez futbalu, tak ja osobne si to aspoň troška kompenzujem sledovaním rôznych archívnych majstrovstiev sveta, alebo Európy od roku 1998 až po súčasnosť, ďalej sledujem aj staršie zápasy ligy majstrov, takže aspoň takto sa snažím zostať pri futbale.“ Brankár: Ľuboš Straňák (Želiezovce). Obranca: Ján Gonda (Želiezovce). Záložník: Milan Dobiáš (Želiezovce). Útočník: Gabriel Dulai (Želiezovce).

NOVÉ ZÁMKY a KOMÁRNO

Bešeňov

István Gyurenka, tréner TJ Družstevník Bešeňov: „Je nám to veľmi ľúto, že sme nemohli dokončiť načatú prácu. Mierili sme na tú najvyššiu pozíciu, chceli sme súťaž vyhrať. Netrpezlivo sme čakali na odvetnú časť, ktorú sme aj dobre odštartovali. Náš cieľ sa nám týmto pádom nepodarí splniť, ale aspoň sme presvedčení, že mužstvo máme hotové, dobre poskladané. Všetko tak zostáva po starom, prípravu na nový sezónu začneme od nuly. Veríme, že sa na ihriskách stretneme čo najskôr.“ Brankár: Viliam Bilkó (Bešeňov), Obranca: René Dolák (Bešeňov), Záložník: Ján Varga (Bešeňov), Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov)

Okoličná na Ostrove

Štefan Uzola, tréner FC Okoličná na Ostrove: „Myslím si, že za všetkých nás môžem prehlásiť, že futbal nám veľmi chýba. Po vydarenej jeseni sme sa tešili na odvetnú časť, v ktorej sme chceli potvrdiť naše dobré výkony z jesene, žiaľ sa tak nestane. Rešpektujeme však nariadenia vlády SR a snažíme sa byť maximálne zodpovední. Hráči sa síce individuálne snažia udržiavať v kondícii, ale zďaleka no nemôže nahradiť spoločné tréningy o absencii zápasov nehovoriac. Veríme, že pandémia čoskoro pominie a opäť sa všetci budeme môcť naplno venovať futbalu.“ Brankár: Viliam Bilkó (Bešeňov), Obranca: Filip Jokel (Okoličná), Záložník: Gyula Rigó (Okoličná), Útočník: Mário Obický (Podlužany)

Komjatice

Richard Kostolný, tréner FC Komjatice: „Veľké sklamanie pre nás aj z toho dôvodu, že sme mali ako nováčik veľmi dobre rozbehnutú súťaž. Veľmi dobrý výkon sme podali aj v prvom jarnom kole u lídra. Škoda, že sme si po tesnej prehre neudržali neporaziteľnosť na súperových ihriskách. Plánovali sme po vydarenej jeseni umiestnenie do 5. miesta, čo sa nám vďaka situácii, ktorá teraz panuje, nepodarí splniť. Plne však rešpektujeme nariadenia obmedzujúce šírenie koronavírusu, chlapci sa snažia udržiavať v kondícii individuálne. Sme však už veľmi netrpezliví a nevieme sa dočkať, kedy sa opäť stretneme na tréningoch, či zápasoch. Veríme, že to bude už čoskoro.“ Brankár: Lukáš Jurčina (V. Kosihy), Obranca: Lukáš Petráš (Komjatice), Záložník: Filip Petráni (Kmeťovo), Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov)

Kmeťovo

Patrik Petráš, tréner ŠK Kmeťovo: „Je to celosvetová veľmi nepriaznivá situácia, ktorú treba brať zodpovedne a s pokorou. Plne rešpektujem a kvitujem rozhodnutie kompetentných o zrušení súťaže. V Kmeťove sa aj v tomto ťažkom období pandémie môžeme pochváliť vybudovaním viacúčelového ihriska, čochvíľa uvedieme do užívania umelé zavlažovanie. Chlapci sú veľmi zodpovední, trénujú individuálne. Varíme, že sa nový súťažný ročník začne v riadnom termíne a som presvedčený, že v Kmeťove naň budeme dobre pripravení.“ Brankár: Zsolt Bálint (Kmeťovo), Obranca: Ján Švec (Kmeťovo), Záložník: Filip Petráni (Kmeťovo), Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov)

Salka

Bohumil Toběrný, tréner TJ Salka: „Niet o čom diskutovať, zdravie nás všetkých je prvoradé. Sklamaní sme samozrejme z tejto situácie, ale nič sa nedá robiť, musíme byť zodpovední. Naši chlapci trénujú individuálne, komunikujeme spolu cez telefón, alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Čo sa budúcnosti amatérskeho futbalu týka, ja som dosť pesimistický. Podľa mňa sa ani na jeseň nezačne hrať a to hlavne z ekonomických príčin. Bodaj by som sa však mýlil. Ja som športovo naladený človek a tak mi šport veľmi chýba.“ Brankár: Viliam Bilkó (Bešeňov), Obranca: Ladislav Bolyo (Šahy), Záložník: Boris Bátora (Veľký Kýr), Útočník: Gabriel Dajcs (Salka)

Pribeta

Gabriel Lengyel, manažér TJ Družstevník Pribeta: „Netrénujeme ! Možno niektorí chlapci pracujú trocha na sebe individuálne, ale nie sme v kontakte. Život bez futbalu je ťažký a v súčasnej situácii sme vo veľkej neistote, čo bude ďalej. Ak sa aj nový ročník začne v riadnom termíne, nevieme ako to bude s našim mužstvom ďalej. Všetko bude záležať od finančnej situácie. Obávame sa, že mnohí hráči u nás ani nezostanú. Naše ukrajinské posily sú ešte tu, nakoľko nemohli odcestovať domov. Skrátka, je to jedna veľká neistota.“ Brankár: Barnabás Kürti (Pribeta), Obranca: Ladislav Bolyo (Šahy), Záložník: Július Lakatoš (Pribeta), Útočník: Mário Obický (Podlužany)

Zemné

Štefan Balogh, viceprezident TJA AGRO Zemné: „Pred začiatkom jarnej časti sme mali veľké ambície. Úvodný jarný zápas nám vyšiel nad očakávania, bohužiaľ však potom prišiel najhorší možný scenár, aký nikto nečakal. Predčasné ukončenie sezóny je pre každého z nás veľkým sklamaním. Svedomitá príprava chalanov i trénera, investovaný čas a energia vyšli navnivoč. Chlapci však trénujú v týchto dňoch individuálne, sme s nimi v neustálom kontakte. Situácia nás neteší, ale veríme, že sa to už skoro vráti do starých koľají.“ Brankár: Ľuboš Hajdúch (Zemné), Obranca: Tomáš Vanya (Zemné), Záložník: Ladislav Takáč (Zemné), Útočník: Gabriel Dajcs (Salka)

Svodín

Tamás Kunyik, prezident ŠK Svodín: „Škoda, že sa súťaž nedohrala. Jasné domáce víťazstvo v prvom jarnom kole nás povzbudilo. Na jednej strane v našej súťaži sa počas jedného zápasu príliš veľa ľudí nezhromaždí, takže možno z tohto hľadiska bolo zrušenie súťaže trocha unáhlené. Na druhej strane je však zdravie nás všetkých prvoradé. Nariadenia vlády preto v plnej miere rešpektujeme. Chlapci trénujú individuálne, aby sa udržali v kondícii. Týmto pádom budeme mať možnosť hrať piatu ligu aj v budúcom ročníku, pokiaľ sa začne v riadnom termíne. My veríme, že áno.“ Brankár: Denis Vadkerti (Svodín), Obranca: János Dobai (Svodín), Záložník: Tomáš Andris (Svodín), Útočník: Roman Kovács (Svodín)

Veľký Kýr

Boris Bátora, prezident FC Veľký Kýr: „Rozhodnutie o zrušení súťaže považujem za správne, zdravie nás všetkých je prvoradé. Pre nás futbalistov, je táto situácia bez futbalu veľmi ťažká, avšak musíme byť zodpovední a rešpektovať ju. Podriadiť sa všetkým opatreniam ohľadom epidémie je nevyhnutné. Naši chlapci sa snažia udržiavať v kondícii, trénujú individuálne. Behajú, absolvujú rôzne zaujímavé cvičenia, čo dokumentujú videonahrávkami na sociálnych sieťach. Dúfame, že táto situácia pominie už čoskoro a nový súťažný ročník sa začne v riadnom termíne.“ Brankár: Zsolt Bálint (Kmeťovo), Obranca: Anton Balogh (Veľký Kýr), Záložník: Daniel Bátora (Veľký Kýr), Útočník: Martin Bátora (Veľký Kýr).

Dulovce

Bohuš Sáha, prezident FC Dulovce: „Myslím si, že rozhodnutie o zrušení súťaže bolo adekvátne a správne. Neviem si predstaviť, akým spôsobom by ju bolo možné dohrať. Daný stav akceptujeme a berieme ho zodpovedne. Spoločné tréningy nie sú, chlapci sa pripravujú individuálne. Futbal nám samozrejme všetkým chýba. Netrpezlivo čakáme, ako sa to vyvinie. Veríme, že sa nový ročník začne v riadnom termíne, všetci sa naň tešíme.“ Brankár: Viliam Bilkó (Bešeňov), Obranca: Branislav Hronec (V. Kosihy), Záložník: Ladislav Šmida (Dulovce). Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov)

Bánov

Peter Buranský, tréner TJ Lokomotíva Bánov: „Veľká škoda, že sa súťaž nedohrala, zdravie nás všetkých je však prvoradé. Túto situáciu, ktorá panuje v podstate na celom svete, berieme ako fakt, s ktorým sa musíme zmieriť a podriadiť sa mu. Po jeseni sme nestáli v tabuľke najlepšie, ale podarilo sa nám zohnať nejaké posily, takže sme boli odhodlaní postúpiť v tabuľke vyššie. Pokiaľ sa začne nový súťažný ročník v riadnom termíne, mali by sme do neho vstúpiť kvalitnejší ako vlani. Všetko však bude záležať aj od ekonomickej situácie klubov. Každopádne všetci budeme začínať od nuly.“ Brankár: Tomáš Madarász (Bánov), Obranca: Daniel Brezík (Bánov), Záložník: Jakub Paška (Bánov), Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov).

Lipová

Filip Klučka, prezident OŠK Lipová: „Z tejto nepríjemnej situácie sme všetci sklamaní. Káder sme počas zimnej prestávky kvalitne posilnili a absolvovali dobrú prípravu, ktorá tak vyšla nazmar. Boli sme odhodlaní zachrániť sa v súťaže a dosiahnuť tento náš cieľ na hracej ploche. Nič sa však nedá robiť, stav pandémie musíme akceptovať a byť počas nej zodpovední. Sme však nedočkaví a tešíme sa na spoločné tréningy a zápasy. Dúfame, že to príde už čoskoro.“ Brankár: Barnabás Kürti (Pribeta), Obranca: Ľubomír Kollár (Pribeta), Záložník: Štefan Uzola (Okoličná), Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov).