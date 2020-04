Mestá v našom okrese: Na rad príde škrtenie

Výpadky odhadujú v státisícoch. Začínajú prehodnocovať investičné akcie.

16. apr 2020 o 1:10

REGIÓN. V Leviciach, Šahách aj Tlmačoch mali v týchto dňoch zasadať mestské zastupiteľstvá. Vzhľadom na aktuálnu situáciu boli zrušené.

Už teraz ale tieto samosprávy okresu hlásia, na čo všetko budú musieť obyvatelia na istý čas zabudnúť.

V Leviciach pokračujú rekonštrukcie

Mesto Levice, podobne ako ostatné samosprávy na Slovensku, počíta s výpadkom príjmov, predovšetkým z podielových daní. V schválenom rozpočte na tento rok sa s nimi počítalo vo výške viac ako 13 miliónov eur. „Už vieme, že nebude v takejto výške. Takže podľa reálneho prepadu týchto príjmov sa bude musieť v rozpočte škrtať,“ povedala Adriana Macáková, hovorkyňa MsÚ v Leviciach.

Podľa jej slov väčšina investičných akcií bola naplánovaná pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok, pričom pri niektorých sa už uskutočnili verejné obstarávania a boli uzavreté zmluvy. Tie sa už začali realizovať. Aktuálne ide o plánované rekonštrukcie miestnych komunikácií Tyršova a Saratovská ulica, Ulica A. Sládkoviča, obnovy chodníkov na Vojenskej, Marxovej, Kalnickej ceste. Renovuje sa aj bežecký ovál na 5. základnej škole na Saratovskej ulici a škôlka na Okružnej ulici. Na Pereckej a Mochovskej ulici sa začala realizovať výstavba cyklochodníka.

„Ostatné investičné akcie plánované na tento rok budú prehodnotené, a návrh opatrení bude predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva,“ doplnila s tým, že o ďalšom postupe v súvislosti s výpadkom príjmov v rozpočte a z toho vyplývajúcich opatreniach rozhodne mestské zastupiteľstvo.

To sa malo konať 30. apríla. Zrušené bolo spolu so zasadnutiami komisií a mestskej rady. O nových termínoch zasadnutí rozhodne primátor.

Mesto bude mať WiFi

Na otázku, či a ako sa dotkne koronakríza projektov financovaných z eurofondov, povedala: „V súvislosti s čerpaním fondov a dotácií zatiaľ nemáme avízo, že by sa posúvali termíny, resp. by nemalo byť niečo preplatené kvôli aktuálnej situácii s koronavírusom. Naďalej podávame žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a tie projekty, ktoré sú v realizácii, zatiaľ idú v pôvodnom režime.“

Podľa jej slov projekt WiFi pre Levice sa mala začať v apríli, nákupom hardvéru a softvéru. „Zatiaľ nie je ohrozený začiatok, pretože začatie hlavnej aktivity projektu v súvislosti s kontrolou dokumentácie verejného obstarávania sa môže posunúť o šesť mesiacov,“ doplnila.

V Šahách pozastavili výstavbu centra

Pohraničné mesto má na tento kalendárny rok naplánované investičné akcie z Európskych štrukturálnych fondov, ale aj z vlastných zdrojov. Podľa primátora Štefana Gregora je z eurofondov podporená dostavba a prístavby budovy pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. „Táto stavba sa realizuje v areáli nemocnice a po obdobie pandémie koronavírus je realizácia pozastavená,“ hovorí primátor a pridáva ďalší projekt, ako je budovanie odborných učební v troch základných školách, ktorý je tiež v realizácii: „Končíme s procesom verejného obstarávania a podpisom zmlúv o dielo.“ V projekte Energetická efektívnosť budov dvoch materských škôl požiadali o zmenu termínov. Ako vysvetľuje primátor, dodávateľ avizoval problémy s pracovnými silami a dodávkou niektorých materiálov.

Výpadok odhadujú v státisícoch

Na otázku, či vedia odhadnúť, aký finančný dopad bude mať toto obdobie na rozpočet, primátor reagoval: „Na túto otázku bude vedieť dať v tejto chvíli skutočne kvalitnú odpoveď asi málokto. Mesto už ale pripravuje rôzne scenáre, pretože výpadok v podielových daniach sa predpokladá vo výške od 10 až 30 percent. Bol by to výpadok v sume od 100- až do 300-tisíc eur.“

Koncom roka 2019 zdvihli v Šahách miestne dane a poplatky. „V tejto chvíli predpokladáme, že občania aj podnikatelia budú mať problém platiť. Preto budeme obozretnejšie pristupovať s oneskorenými platbami,“ naznačil ďalšie mínusy, ktoré by mohli nastať v mestskej kase. „Určite budeme hľadať rezervy v rozpočte, poprípade presunieme na budúce obdobie niektoré investície. Nerád by som však bol, keby sme plánovanú rekonštrukciu budovy pre ZUŠ posúvali. Toto je dielo, ktoré sme plánovali financovať z vlastných zdrojov. Samospráva nemôže všetko utlmiť, práve naopak investíciami musí byť nápomocná pri opätovnom rozbehu nášho hospodárstva,“ dodal.

V Tlmačoch majú ruky zviazané provizóriom

V najmenšom meste Levického okresu, v Tlmačoch s približne 3700 obyvateľmi, situáciu komplikuje rozpočtové provizórium. Podľa primátora Miroslav Kupčiho majú vzhľadom na to pozastavený harmonogram investičných akcií: „Povolené sú iba investície, ktoré boli predmetom zmlúv predchádzajúcich rokov, respektíve schválených projektov.“

Takýmito sú projekty Poskytovania opatrovateľskej služby, rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, zriadenia komunitného centra, zriadenia fyzikálnej učebne v základnej škole a tiež projekt Zelené obce, ktorého predmetom je výsadba stromov a kríkov v meste. Všetky sú v prípravnej predrealizačnej fáze.

Očakávajú mínus 400-tisíc eur

Rozpočtom na tento rok sa mali mestskí poslanci zaoberať na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zrušené. Uskutočniť by sa mohlo začiatkom mája, podľa slov primátora s možnosťou hlasovania poslancov „per rollam“, t. j. na diaľku, elektronicky alebo prostredníctvom videokonferencie.

„Predmetom rokovania mal byť aj rozpočet mesta na rok 2020 a investície, ktoré sme plánovali v tomto roku realizovať,“ naznačil primátor s tým, že nepredvídateľná situácia ich núti realokovať finančné prostriedky a rušiť menej významné výdavky vzhľadom na očakávaný výpadok príjmu z podielových daní.

„Rada pre rozpočtovú zodpovednosť SR vo svojich výpočtoch štatisticky predpokladá tieto výpadky a pre mesto Tlmače v zlom scenári znamenajú cca mínus 400-tisíc v rozpočte,“ konkretizoval vyhliadky.

V Tlmačoch preto obmedzujú výdavky na nevyhnutné. Ako ale primátor hovorí, očakávania má od Vlády SR, ktorá pripravuje opatrenia dotýkajúce sa aj územnej samosprávy. V prípade obcí, ktoré hospodária v rozpočtovom provizóriu, by malo dôjsť k uvoľneniu doterajších obmedzení mesačného limitu výdavkov a použitia prostriedkov rezervného fondu, kapitálových príjmov, či návratných zdrojov financovania na bežné výdavky.