Futsalistov Levíc zastihol koniec v tom najlepšom

Levickí futsalisti mali v play-off výborne našliapnuté k prekvapeniu proti Makroteamu, ale aj tento šport zasiahla hrozba koranavírusu a tak bola celá súťaž predčasne ukončená.

16. apr 2020 o 15:36 Ivan Porubský

Ukončiť sa to muselo hlavne kvôli mužstvám so zahraničnými hráčmi

Ani futsalu na Slovensku sa nevyhlo prerušenie súťaží a čo sa týka Varta futsal ligy, tak to prišlo priamo počas prebiehajúceho vyvrcholenia sezóny. Tým je pre všetkých play–off. Hráči Futsal Teamu Levice mali navyše výborne rozohranú sériu proti Makroteamu Žilina, keď svojho súpera ešte na začiatku marca zdolali v prvom zápase 7:4. Tesne pred druhým zápasom však bola sezóna prerušená a následne aj definitívne zrušená. „Futsal je špecifický šport, keďže by sme sa vedeli posunúť aj o dva - tri mesiace a v pohode by sme to dohrali, keďže tých zápasov by nebolo až tak veľa. To play-off by sa troška zmenilo, že by sa napríklad štvrťfinále a semifinále odohralo na dva zápasy. No a finále na tri. My by sme to vo svojej podstate vedeli dohrať, ale problém bol v tých tímoch, ktoré majú aj zahraničných hráčov. Zväz asi aj na toto prihliadal, takže nakoniec je to asi správne rozhodnutie. Mali sme to dobre rozbehnuté, ale už s tým nič nespravíme. Zdravie musí byť na prvom mieste. Na jednej strane s tým nie som nejako extra stotožnený, ale na druhej strane treba brať ohľad na chlapcov, aby zbytočne neochoreli,“ hovorí prezident Futsal Teamu Levice Peter Bongya.

V play-off mali Levice našliapnuté k postupu

Levickí futsalisti sa po základnej časti umiestnili na piatom mieste, ktoré si udržali aj po nadstavbovej časti. V play-off tak nastúpili proti favoritovi zo Žiliny. Proti Makroteamu sa im nepodarilo bodovať niekoľko rokov, ale v pravý čas pretrhli túto sériu. V prvom zápase boli lepším tímom a zaslúžene vyhrali 7:4.