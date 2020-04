V Levickom okrese sú doteraz štyri pozitívne prípady

Do štatistiky osôb, u ktorých bol zistený koronavírus, pribudli dva nové prípady.

17. apr 2020 o 16:08 (JN)

LEVICE. Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo informáciu o treťom infikovanom z nášho okresu 15. apríla. Ide o 27-ročného muža s trvalým pobytom v obci Kozárovce.

Ako informovala Alena Frtúsová, regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach, tento „3. pozitívny prípad má síce trvalé bydlisko v našom okrese, ale žije a pracuje trvale v inej časti Slovenska, kde bol aj testovaný a je tam aj v karanténe“.

Epidemiológovia zaevidovali ďalšiu osobu z nášho okresu. „Máme ešte jeden pozitívny prípad, ktorý bol vykázaný v inom okrese, lebo sa tam nachádza aj v karanténe,“ doplnila hygienička štatistiku nášho okresu.

Z ochorenia COVID – 19 sa podľa jej slov už vyliečil prvý nakazený z Levického okresu. Muž vycestoval do cudziny vlani v novembri. Z Tirolska sa vrátil domov do Hronoviec v noci z nedele 15. marca na pondelok. Prihlásil sa do karantény. Zdravotné problémy začal mať 17. marca, výsledky odberov preukázali o dva dni neskôr prítomnosť koronavírusu. Pacient nemal vážnejšie zdravotné komplikácie, preto ostal v domácom liečení. Aktuálne je v štatistkách vyliečených.

Druhou v poradí, u ktorej testy potvrdili ochorenie, bola žena zo Želiezoviec. Na Slovensko vrátila z cudziny v závere marca, testovaná bola v záchytnom centre ministerstva vnútra. „Druhý pozitívny prípad čaká na dva negatívne výsledky testovania v karanténnom centre MV SR a vráti sa až, keď bude úplne v poriadku,“ doplnila aktuálny stav regionálna hygienička.