VOLEJBAL: Dievčatá si po predčasnom konci aj poplakali

Vyše 170 mladých volejbalistiek zostalo v priebehu sezóny zrazu bez športu. Príčinou bol nástup nebezpečného koronavírusu, ktorý paralyzoval športové dianie na celom svete.

20. apr 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Mali nakročené do najlepšej sezóny

Ešte trinásteho marca prišla nepríjemná správa aj pre volejbalový klub PALAS VK Levice o prerušení súťaže, ktoré sa následne zmenilo na definitívny koniec. V klube pôsobí vyše 170 volejbalových nádejí, pre ktoré bolo predčasné ukončenie mimoriadne ťažké. Hneď tri kategórie mali totiž istú účasť na majstrovstvách Slovenska a mimoriadne blízko k tomu mali aj dievčatá v MIDI a MINI volejbale. Keby sa najbližšie vrátia do tréningového procesu, bude záležať od vývoja pandémie. Sezóna vo volejbale každoročne začína až na začiatku októbra, čiže všetci v klube veria v riadny štart. „Jednoducho povedané – zostali nám len oči pre plač. Hodnotí sa to veľmi ťažko, ale samozrejme rešpektujeme situáciu, keďže zdravie musí byť prvoradé. Nie je to vôbec jednoduchá situácia pre všetkých. Z pohľadu klubu nás mrzí najmä fakt, že sme mali tri družstvá, ktoré už mali istý postup na majstrovstvá Slovenska. Jedná sa o juniorky, kadetky a mladšie žiačky. Ďalej veľmi blízko sme boli k postupu v štvorkovom volejbale MIDI a trojkovom volejbale MINI. Tam sme sa v oboch kategóriách dostali na finálový turnaj západoslovenskej oblasti, ktorého sa mali zúčastniť štyri mužstvá a nám sa tam podarilo dostať medzi tie štyri mužstvá hneď s dvoma levickými tímami. Takže ja verím, že by aj v týchto oboch prípadoch naše hráčky postúpili. Dokonca u štvorkového volejbalu sme chceli usporiadať na konci mája majstrovstvá Slovenska v Leviciach,“ hovorí o predčasnom konci sezóny manažér Palas VK Levice Michal Červenák.

Viaceré hráčky si po konci aj poplakali

Hráčky prijali správu o predčasnom konci veľmi ťažko, keďže pre športovca je predčasný koniec vždy mimoriadne náročný. Či sa to napokon odrazí aj v zníženom počte hráčov v novej sezóne, je ešte predčasné hovoriť. Klub však verí v návrat všetkých hráčok, ktoré teraz museli zostať bez tréningov, či zápasov. Od trénerov však dostali individuálne tréningové plány. „Po oznámení o predčasnom ukončení sezóny mali viaceré hráčky, ale aj tréneri slzy v očiach. Čo vieme aj od rodičov, tak si veľa detí doma poplakalo. Samozrejme že to chápem, keďže ani ja som od toho nemal ďaleko. Mať totiž päť mužstiev na majstrovstvách Slovenska, tak to by bol klubový rekord a bolo by to proste niečo úžasné. Určite by to naplno odzrkadlilo našu koncepčnú prácu. Práve za ňu patrí veľká vďaka našim trénerom, ale aj Mestu Levice a našim ďalším partnerom, ktorí nás podporujú. Aj vďaka ich prispeniu sme boli blízko dosiahnutia takýchto výsledkov,“ dodáva manažér mužstva.

Najneskôr by chceli začať trénovať v auguste

S tréningovým procesom by v klube chceli začať hneď ako to bude možné. Keďže sezóna štartuje až v októbri, tak by mohli mať dostatok času na prípravu, aj keď situácia sa môže meniť každú chvíľu. „Čo sa týka nejakého reštartu, tak neviem kedy nabehne do normálnych koľají. Vôbec neviem, čo máme očakávať. Pevne dúfam, že na novú sezónu začneme najneskôr trénovať v auguste. Dievčatá sa v súčasnosti individuálne pripravujú doma, keďže im tréneri pri všetkých kategóriách posielajú individuálne tréningové programy. Je to na nich, ktorá ich ako plní. Uvidíme to až následne, ako pripravené sa vrátia na palubovky. Ďalej je tu otázka, či sa vrátia všetky do nášho klubu. V tých mladších kategóriách sa o to nebojím. Skôr je to otázne, čo bude s dievčatami v juniorke, keďže sú tam nejaké maturantky a toto je pre nás taký otáznik. Dnes nevieme, akú zostavu môžeme čakať v tíme junioriek. Verím však, že všetky dievčatá budú pokračovať, keďže sú vynikajúci kolektív a ten tímový duch je tam naozaj dobrý,“ približuje možnosti reštartu Michal Červenák.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok JEDENÁSTKA SEZÓNY: Pätnásť klubov z piatej ligy východ vyberalo najlepších hráčov Čítajte

Organizáciu záverečného turnaja museli zrušiť

Levický klub každoročne usporiadava finálové turnaje a inak tomu nemalo byť ani tento rok. „V posledných rokoch pravidelne organizujeme vrcholové podujatia. V minulej sezóne to bolo v najprestížnejšej kategórii, čo boli juniorky. Rok predtým boli u nás majstrovstvá Slovenska kadetiek a aj starších žiačok. V posledných dvoch rokoch sa nám podarilo získať aj medaile, keď sa o ne dva roky po sebe postarali naše kadetky. Teraz sme chceli zorganizovať štvorkový volejbal. Tento turnaj je jednoduchšie zorganizovať, keďže tam nie je až taká náročnosť ako pri vyšších kategóriách. Je totiž o jeden deň kratší ako napríklad pri juniorkách, alebo kadetkách. My sme mali zabezpečené v rámci tohto podujatia už aj ubytovanie, haly, avšak na základne rozhodnutia o predčasnom ukončení sezóny sme to museli všetko zrušiť,“ smutne konštatuje manažér.

Naďalej veria v priazeň partnerov

PALAS VK Levice môže vďaka kvalitnej práci s mládežou dlhodobo počítať aj so sponzormi a partnermi klubu. Pandémia však môže všetko zmeniť, keďže viaceré firmy budú mať sami hlboko do vačku. Ako sa to odrazí na podpore klubu, ukáže až čas. „Klub má viacero sponzorov, ktorých si mimoriadne vážime. Samozrejme musíme predpokladať, že táto finančná kríza zasiahne aj viacerých z nich. Verím však, že keď aj v menšej sume, ale stále nás budú podporovať, keďže to čo robíme, má zmysel a ukazujú to aj naše vynikajúce výsledky. Preto verím, že nás budú podporovať ďalej,“ dodáva Červenák.