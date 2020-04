Levických kadetov zastihol predčasný koniec na prvom mieste

Levický mládežnícky hokej už dlhé roky vychováva kvalitných hráčov a inak tomu nebolo ani v poslednej sezóne, ktorú však zastihol predčasný koniec spôsobený hrozbou šírenia koronavírusu.

21. apr 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Kadetom vyšla hlavne nadstavba

Práca s hokejovou mládežou v Leviciach je už dlhé roky na vysokej úrovni, čo sa následne prejavuje aj vo výsledkoch miestnych mládežníckych tímov. Hokejový klub Levice v tejto sezóne postavil aj tím kadetov, ktorí pod vedením trénera Júliusa Beňuša ukázali, že hokej hrať vedia. V lige kadetov sa predstavili v skupine B po boku takých slávnych klubov ako je Trenčín či Nitra. Úvod sezóny im vyšiel, ale následne prišli aj horšie výsledky. Podstatne lepšie to ale bolo v nadstavbovej časti, ktorá niesla názov O pohár Dáriusa Rusnáka. „Výsledky našich chlapcov boli na začiatku sezóny kolísavé najmä z dôvodu, že chlapci boli ročníkovo originál kadeti a vzhľadom k tomu, že náš súper mohol v ročníku kadetskom počítať aj s hráčmi, ktorí končili deviaty ročník v minulom roku s ročníkom narodenia 2004 a mohli hrať aj za deviatku. Tí chlapci tak boli o niečo starší, ale aj hokejovo skúsenejší a toto nám robilo v tej strednej časti súťaže problém. Hlavne vyspelejšie kluby, kde majú prebytok kvalitných hráčov ako je Nitra a Trenčín, potom starších hráčov posúvali do kadetskej súťaže, ktorá je originál pre deviaty ročník. Súťaž sa následne rozdelila a naši chlapci pokračovali v nadstavbe, ktorá mala názov O pohár Dáriusa Rusnáka. Tento model nabral vysokú vážnosť a myslím, že to bola motivácia pre všetkých a malo zmysel o niečo hrať. V tejto časti si naši chalani počínali vynikajúco a boli natoľko nastavení na zvládnutie tejto súťaže, že výsledok hovoril za všetko. Musím pochváliť všetkých hráčov, aj oboch brankárov, ktorí sa snažili robiť maximum pre tímový výsledok a ten sa napokon aj dostavil. Toto družstvo dlhodobo preukazovalo obrovský charakter a súdržnosť. Sme na nich hrdí. Sú to veľmi šikovní chlapci, ktorí si od klubu zaslúžia pozornosť. Od mladého veku sa o nich starali viacerí levickí tréneri a pripravili ich takto do počiatočného hokejové života,“ hovorí tréner kadetov HK Levice Július Beňuš.

Pochvaľujú si spoluprácu s Nitrou

Pred začiatkom sezóny prišla vynikajúca správa pre klub z Levíc a tou bola spolupráca s HKm Nitra, keďže Levice sa stali farmou extraligistu z krajského mesta. Spolupráca sa samozrejme netýkala len seniorského mužstva, ale aj mládeže. Veľkým prínosom tak bola aj v prípade kadetského mužstva, ktoré počas sezóny doplnilo viacero hráčov z krajského mesta. „S Nitrou sme mali veľmi úzku spoluprácu, keď nás podporovali prakticky hráči Nitry v každej kategórii a to aj na nedeľné zápasy v družstve kadetov. Boli to veľmi šikovní chalani, ktorí rýchlo zapadli do kolektívu. Z pohľadu hokejového boli mimoriadne vnímaví a tak sme si obojstranne veľmi pomohli. Z Nitry prichádzali k levickým kadetom ročníkovo mladší hráči, ktorým to však pomohlo, takže si túto spoluprácu všetci pochvaľujeme. Naši hráči v Nitre mohli štartovať striedavo len v kategórii dorastu, pretože to boli dve úrovne súťaží (extraliga a I. liga dorastu). Jednalo sa o hráčov M. Nováka a D. Hofera. V žiackych kategóriách striedavý štart nebol možný, lebo sa jednalo o jednu úroveň súťaže. Preto aj za našich kadetov mohli hrať len tí chlapci z Nitry, ktorí neštartovali za kadetov v Nitre. Pre nás však má táto spolupráca veľký zmysel aj v tom, že naši hráči sa budú môcť v budúcnosti ľahšie prebojovať do extraligových mládežníckych tímov v okolí, aj Nitry,“ hovorí o novej spolupráci Beňuš.

Aj ich zasiahol predčasný koniec v tom najlepšom

V polovici marca však prišla tvrdá rana v podobe prerušenia súťaže, ktorá sa neskôr zmenila na definitívny koniec. Hrozba šírenia koronavírusu prakticky zastavila všetok šport na svete a výnimkou tak nebol ani hokej na Slovensku. Levickí kadeti to znášali o to ťažšie, že v nadstavbovej časti sa im mimoriadne darilo a mali na dosah jasné víťazstvo v súťaži O pohár Dáriusa Rusnáka. Z osemnástich zápasov zaznamenali až šestnásť výhier. „Rozhodnutie o ukončení prišlo nečakane, ale keďže táto hrozba koronavírusu zasiahla prakticky celý športový svet, tak sa samozrejme dotkla aj nás. Nikto niečo také nečakal a rozhodnutie o ukončení musíme jedine akceptovať. Mnohých nás sa to dotklo, keďže čo môže byť horšie pre športovca ako nedohrať súťaž, netrénovať naplno, tak ako bol zvyknutý v kolektíve. Ja však pevne verím, že toto čoskoro pominie a všetci sa vrátime k tomu, čo nás napĺňa a baví,“ dodáva tréner kadetov HK Levice.

Levice mali odohrať ešte štyri zápasy v nadstavbe O pohár Dáriusa Rusnáka. Keďže sa súťaž predčasne ukončila, tak Levice so ziskom 33 bodov zostali na prvom mieste pred hokejistami z Považskej Bystrice, pred ktorou mali päť bodový náskok. Treba však podotknúť, že Považská mala o zápas menej.

Prvá liga je určená prioritne pre mladých hráčov

Tak ako všetci hokejoví fanúšikovia nováčika prvej ligy, tak aj v mládežníckych mužstvách naplno fandili seniorským hokejistom. Prvá liga je totiž veľkým lákadlom aj pre mladých hráčov Levíc, ktorí by sa raz určite chceli predstaviť v A-tíme. Cesta nováčika v prvej lige bola náročná, ale žltozelení určite nesklamali. „Kolísavosť výsledkov Levíc sa dala očakávať, keďže ten káder bol členitý z pohľadu veku. Bola tam skupina mladých hráčov do 23 rokov, potom tam bola skupina aj starších, ktorí v závere až toľko nezasahovali do hry, keďže Levice už nemali veľmi šancu sa posunúť vyššie. Tým pádom viac príležitostí dostali mladší chlapci a to bolo veľmi dobré. Je dôležité, aby sme dokázali stabilizovať káder Levíc a je veľmi potrebné robiť naďalej s mladými hráčmi. Či chceme, alebo nechceme, tak táto prvá liga musí byť v prvom rade ligou pre tých mladších a takou prestupnou stanicou medzi prvou ligou a extraligou. Je tu preto, aby sa mladí hráči mohli rozvíjať a presne toto tá prvá liga adekvátne spĺňa. Základ je ten, aby hokej v Leviciach bol naďalej prvoligový a budeme radi, keď tam budeme vidieť, čo najviac levických odchovancov. Tí samozrejme budú postupne prichádzať z radov kadetov, alebo dorastencov,“ hodnotí vystúpenie nováčika v Slovenskej hokejovej lige tréner kadetov Július Beňuš.