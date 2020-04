Levice pred 25 rokmi porazili slávny SSC Neapol

Len málo mužstiev na svete si môže povedať, že sa mu podarilo poraziť slávne talianske mužstvo SSC Neapol. Mladším žiakom Slovan Levice pod vedením Ladislava Gubíka sa to v roku 1995 podarilo.

22. apr 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Presne pred 25 rokmi si levický mládežnícky futbal pripísal najväčší historický úspech. Mladší a starší žiaci dostali možnosť vycestovať na medzinárodný futbalový turnaj do Talianska a odchovanci FK Slovan Levice určite neboli len do počtu. Okrem Levíc sa zo Slovenska na turnaji zúčastnilo aj družstvo z Komárna.

Kvôli teplu sa hralo väčšinou na piesku

K turnaju pod názvom Sicily cup sa Levice dostali prostredníctvom inzerátu, ktorý v tej dobe uverejnil Slovenský futbalový zväz a rozposielal ich jednotlivým klubom. Levice nezaváhali, podali si prihlášku a následne im prišlo pozvanie od organizátora turnaja. Sicílske mesto Caltanisetta bolo srdcom tohto turnaja a pod vedením Ladislava Gubíka a Ladislava Totkoviča naň vycestovali mladší žiaci (ročník narodenia 1983-84) a starší žiaci Levice (1981-82).

„Cesta do dejiska turnaja bola dlhá, ale zvládli sme to bez problémov. Po dlhej ceste autobusom sme sa na Sicíliu prepravili trajektom a následne nás ubytovali v 25-tisícovom mestečku Caltagirone, ktoré sa nachádza v kraji Catania. Deti boli ubytované v rodinách a my ako realizačný tím v hoteli. Okrem cesty sme z okolia veľa nevideli, keďže sme mali plný športový program. Najviac nás prekvapilo, že zápasy sa hrávali na piesčitom povrchu, keďže na Sicílii je veľké teplo a trávnik bez opatery by tam nevydržal. Až finálový zápas sa hral na trávnatom teréne,“ spomína na najväčší úspech mládežníckeho futbalu Levíc Ladislav Gubík, ktorý pri mužstve pôsobí už dlhé roky.

Stopku im vystavil až výber miliónového mesta

Na turnaji Sicily cup, ktorý sa konal v dňoch 11. až 15. apríla 1995, sa okrem zástupcov zo Slovenska zúčastnilo celkovo 120 mužstiev z Talianska, Francúzska,