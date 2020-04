LEVICE: Dane a poplatky stačí zaplatiť neskôr

V súvislosti s koronakrízou pristúpil Mestský úrad v Leviciach k posunutiu termínov.

20. apr 2020 o 19:09 (JN)

„Rozhodnutia za daň z nehnuteľností, psa a komunálny odpad budú daňovníkom alebo poplatníkom doručené do aktivovanej elektronickej schránky alebo zamestnancami pošty, a to vhodením bielej okienkovej obálky do schránky občanom,“ priblížila Adriana Macáková, čo môžu obyvatelia Levíc v najbližších dňoch z radnice očakávať.

Tieto výmery si nájdu v poštových schránkach už v najbližších dňoch. Ich doručovanie začne od 20. apríla a potrvá do 31. mája.

Radnica zároveň upozorňuje, že termíny splatnosti a splátok za daň z nehnuteľnosti, psa a komunálny odpad sa oproti minulým rokom zmenili. „Prvá splátka je možná do 30. júna a druhá splátka do 30. septembra,“ doplnila hovorkyňa konkrétne termíny.

Radnica zároveň vyzvala obyvateľov, aby úhrady zabezpečili bezhotovostným spôsobom „podľa údajov uvedených v platobnom výmere, nakoľko pokladňa mestského úradu je do odvolania zatvorená“.