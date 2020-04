Bálint Kišš: Neviem si predstaviť, ako by sa mohla dohrať aktuálna sezóna v okrese

Prišiel bod, kedy som vedel, že vo svete futbalu ako hráč veľkú dieru nespravím, tak som sa prihlásil na príslušnom ObFZ za rozhodcu. Momentálne beží moja ôsma sezóna, ktorá je z časti najlepšia a z časti najhoršia. Je to rok, kedy som zažil premiéru vo Fortuna lige, a je to zároveň rok, kedy máme kvôli coronavírusu neskutočne dlhú prestávku od futbalu.

Prvý zápas dospelých bol derby zápas medzi Šarovcami a Demandicami – ktorý skončil inzultáciou mojej osoby. Bola to prvá veľká skúška či zotrvám pri píšťalke alebo nie.

Ako dlho vám trvalo, pokiaľ ste sa dostali k rozhodovaniu zápasov najvyššej ligy a čo všetko ste pre to potrebovali splniť?

Trvalo niečo cez sedem rokov, ale cesta tam bola určite zaujímavejšia ako samotné vyvrcholenie tohoto snaženia. Každá úroveň má svoje určité požiadavky, logicky v ObFZ sú nároky nižšie a v krajských súťažiach sa zvyšujú. Keďže v podstate od začiatku svojej kariéry som v rôznych programoch „talent“ (aj v súčasnosti) tak tie nároky sú ešte o čosi väčšie či po fyzickej alebo vedomostnej stránke. Samozrejme, som musel splniť veľké množstvo fyzických previerok, vedomostných videotestov a testov z pravidiel futbalu. Momentálne beriem prípravu na rôzne semináre už ako rutinu a prirodzenú súčasť mojej práce.

V najvyššej lige bol váš prvý zápas mimoriadne sledovaný, keďže zápas naživo prenášala televízia. Ako si spomínate na tento zápas?

Našťastie, na tento zápas spomínam v dobrom, keďže sa mi vydaril podľa predstáv. Vždy je náročný postup z jednej súťaže do druhej, ale najnáročnejší bol rozhodne ten z 2. ligy do Fortuna ligy. Je to súťaž mimoriadne sledovaná médiami a my sme hodnotení najlepšími odborníkmi zo sveta rozhodcovstva. Navyše, ak má niekto premiéru a k tomu je zápas naživo vysielaný v televízií, ťahá to zvýšenú pozornosť kolegov a ľudí, ktorí sa venujú práve rozhodcovstvu. Ako som už spomínal, všetko dopadlo dobre a dnes už môžem spomínať na tento zápas len v tom najlepšom.

Hrávali ste aj futbal a ak áno, tak kde a prečo ste s tým skončili?

Ako väčšina ľudí, ktorí pri píšťalke zakotvia, som hrával futbal, ale vo veku 18 rokov som prišiel do bodu, kedy som si uvedomil, že nebudem ničiť trávniky anglickej Premierleague, a tým pádom som hľadal nové pôsobisko, kde by som sa mohol presadiť.

Počas tejto sezóny ste koľko zápasov odpískali v najvyššej lige a na ktorý si najlepšie spomínate?

Zatiaľ len jeden na jeseň, keďže v závere jesene tam boli náročné boje o body do majstrovskej vetvy a rovnako to bolo aj prvé štyri kolá na jar. Moja šanca potvrdiť svoje kvality mohla prísť vo zvyšnej časti súťaže, ktorá bola ale prerušená kvôli pandémii coronavírusu. Verím, že pri prípadnom pokračovaní súťaže tá šanca príde veľmi skoro.

Skúšali to na vás hráči ako na nového rozhodcu, že či si môžu dovoliť viac a ak áno, tak ako ste si s nimi vedeli urobiť poriadok?

Samozrejme, áno, aj keď sme sa niekoľkokrát predtým stretli, keď som bol v pozícii náhradného rozhodcu, ale „behať“ medzi nimi na ihrisku je iná šálka kávy. Už počas zápasu som si uvedomoval, že si budem musieť nastaviť mantinely, ktoré ma potom budú sprevádzať po zvyšok kariéry. Poriadky si s hráčmi robím po svojom, určité veci nie sú publikovateľné, ale v skratke – vysvetlíme si veci ako chlap s chlapom.

Skúsme trošku k aktuálnej téme. Kvôli koronavírusu boli pozastavené ligové zápasy takmer na celom svete. Čo hovoríte na túto situáciu?

Je to situácia, ktorá neteší nikoho, keďže táto pandémia zasahuje do každého aspektu života. Samozrejme, treba rešpektovať aktuálnu situáciu ako aj nariadenia štátu. Ľudský život je dôležitejší ako futbal, takže ani nemá cenu sa baviť o tom, či by mali súťaže pokračovať alebo nie.

Ako v súčasnosti prebieha vaša príprava na zápasy? Ak vôbec nejaká prebieha a ak nie, tak čomu sa aktuálne venuje?

Príprava prebieha presne tak ako keby ligová súťaž mala pokračovať ďalší víkend. Sme pravidelne kontrolovaní kondičným trénerom, takže sa tréningom nevyhne nikto z nás. Keďže sú isté obmedzenia, ktoré sa, samozrejme, snažíme dodržiavať, sme obdržali tréningový plán ktorý je možné zvládnuť aj mimo atletickej dráhy alebo trávnatej plochy. Keďže ostatné týždne kvôli coronavírusu trávim u rodičov na dedine, tu mám možnosť trénovať na miestnom ihrisku, samozrejme, sám bez kontaktu s inými ľuďmi, čo mne osobne veľmi uľahčuje prípravu.

Podľa vášho názoru – dohrá sa najvyššia liga a ak, tak kedy by sa mohlo dohrať a v akom formáte?

Veľa sa debatuje na túto tému, pre mňa osobne je najreálnejšia verzia, že sa súťaž predčasne ukončí, prípadne mi príde dosť reálna verzia, kedy by sa ligové súťaže dohrávali v mesiacoch jún a júl, v auguste by sa dohrali barážové zápasy o postup na EURO 2021 a v septembri začala nová sezóna, samozrejme aj s nahusteným programom.

Čo hovoríte na zrušenie krajských súťaží? Je to správne rozhodnutie, či mohol ešte zväz počkať?

Podľa je to veľmi správne rozhodnutie, úprimne si neviem predstaviť, ako by sa aktuálna sezóna dohrávala v amatérskych súťažiach. Verzia, ktorú som spomínal vyššie, je možná jedine na profesionálnej úrovni, keďže by bol program nahustený a navyše by sme boli v strede leta, kedy by sa zápasy mohli hrať jedine večer pri umelom osvetlení. Navyše hráči chodia do práce, netrénujú spoločne so spoluhráčmi, čo by sa odrazilo na kvalite stretnutí a anglické týždne tiež nepripadajú v úvahu. Treba si uvedomiť, že táto pandémia má obrovský dopad na ekonomiku, kedy sponzori nebudú dávať do futbalu ale do svojho podnikania a vieme, že máloktorý hráč hrá v dnešnej dobe pre radosť. Myslím si, že táto prestávka amatérskemu futbalu len prospeje.

Niektoré oblastné futbalové zväzy ešte neukončili sezóny. Čo na to hovoríte?

Je to otázka času, argumenty spomenuté vyššie sú v oblastiach ešte vážnejšie. Navyše v prípade víťaza ObM by nikto nemohol postúpiť do krajských súťaží a hrať, len aby sa súťaž horko ťažko dohrala, nemá podľa mňa význam.

Nemyslíte si, že v najbližšej sezóne dôjde k výraznému zníženiu počtu účastníkov v jednotlivých ligách, keďže mužstvám asi odbudnú sponzori a tak kluby prídu o veľkú časť peňazí?

Reálne to hrozí, vidíme dianie okolo Fortuna ligových mužstiev, odraziť sa to musí aj na ostatných úrovniach. Je to presne to, čo som načrtol vyššie, že anulovanie aktuálnej sezóny je najlepšie riešenie, aby sa ľudia mohli venovať existenčným veciam, prípadne robiť všetko preto, aby sme túto pandémiu prežili čím skôr a čo s najmenšou ujmou či na životoch alebo ekonomike. Verím však, že tak dramatické to nebude a v auguste sa môžeme vrhnúť do novej sezóny s rovnakými počtami mužstiev ako na začiatku tejto.

Dokedy podľa vás budú môcť oblastné zväzy čakať, tak, aby sa následne ešte dala dohrať liga?

Podľa mňa, ak by sa nezačalo hrať začiatkom mája, tak by oblastné zväzy už nemali šancu dohrať svoje súťaže. Čo sa ligy týka, je to otázka aj ako k tomu pristúpi UEFA, či nájdu riešenie, vďaka ktorému by sa posunul začiatok tej ďalšej sezóny, alebo jednoducho hodia túto sezónu za hlavu a začne sa nová v klasickom termíne. Samozrejme, primárne ide o najväčšie ligy ako je napr. anglická a španielska, kde sú straty niekoľkonásobne väčšie ako u nás v prípade nedohratie aktuálneho ročníka. Budeme sa musieť prispôsobiť nariadeniam štátu a UEFA-y.

V okresnom futbale opäť riešia veľký problém s rozhodcami. Avizovalo sa, že sa kluby budú musieť dohodnúť na iných termínoch odohratia zápasov. Napríklad, že niektoré by museli hrať svoje zápasy v sobotu. Čo hovoríte na túto situáciu a ako inak by sa to podľa vás dalo riešiť?

Problémy s rozhodcami boli už v začiatkoch mojej kariéry, ale nebolo to také drastické ako teraz. Ak je kríza, čo s rozhodcami je už niekoľko rokov, treba hľadať riešenia na čo najmiernejšie zmiernenie tejto krízy. Myslím si, že ak by každý klub povinne odohral 2 zápasy v sobotu, by to rozhodne pomohlo, podobný formát už bol a fungoval skvele. Samozrejme, pre dedinské kluby, ktoré majú vo zvyku hrať v nedeľu, je to ťažko pochopiteľné, ale možno aj terajšia kríza im pomôže pochopiť že v čase určitej krízy je na mieste robiť ústupky, kým sa nezaženie.