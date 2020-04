Mladý lekár z Levíc: V Japonsku som sa naučil nové poznatky a väčšej úcte

25. apr 2020 o 14:13 Jana Némethová

Levičan Kristián Varga pôsobí v Univerzitnej nemocnici v Martine. V budúcnosti by sa v rámci neurochirurgie rád špecializoval na operačné riešenia patológii na mozgových cievach.

Za sebou má množstvo stáží. Jednu z nich absolvoval na neurochirurgickom oddelení NTT Medical Center v japonskom Tokiu.

Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli pre prácu lekára?

- K môjmu rozhodnutiu byť lekárom prispelo viacej momentov. Jednžm z prvých bola operácia, apendektómia – odstránenie červovitého výbežku slepého čreva, ktorú som podstúpil počas základnej školy. Páčil sa mi prístup lekára, ktorý ma prijímal a operoval. Vtedy mi napadla myšlienka, že by som raz chcel byť ako on. Na ďalší moment, kedy som sa na sto percent rozhodol, že chcem ísť na medicínu, si veľmi dobre pamätám. Bolo to v druhom ročníku na strednej škole, keď sme na hodine biológie preberali sústavy ľudského tela. Po rozhovoroch s pedagógmi som pochopil, že človek musí v živote robiť niečo, čo ho baví a mať cieľ. Za svojím cieľom som išiel nekompromisne, aj keď veľa ľudí tvrdilo, že zo strednej pedagogickej školy je ho nemožné dosiahnuť. Brigádoval som, zarábal si na doučovania z chémie a biológie, prebral gymnaziálne učivo z týchto predmetov vďaka doktorovi Limbergovi a magisterke Čechovej a urobil prijímačky na lekárske fakulty. V zálohe som mal, samozrejme, aj športový smer, keďže som bol v slovenskej triatlonovej reprezentácii.

Aké boli vaše skúsenosti so štúdiom medicíny? Čo vám dalo najviac zabrať?

- Na medicíne sú tzv. strašiaky, predmety, na ktoré vás upozorňujú starší kolegovia a rovnako, keď ste starší vy, strašíte nimi mladších. Sú nimi anatómia, neurológia, patológia. Našťastie som nemal problémy so žiadnym zo spomínaných predmetom a ani iných. Brigádoval som v nemocnici, robil som výskum, ktorého výsledky som prezentoval na vedeckých konferenciách, získal cenu literárneho fondu za študentskú vedeckú prácu, pôsobil som ako tajomník Slovenskej asociácie študentov medicíny. V rámci tejto funkcie som sa zúčastňoval celosvetových valných zhromaždení v rôznych krajinách, na ktorých sa zúčastňovali medici z celého sveta. Dostal som cenu dekana za mimoškolské aktivity, vo voľnom čase som chodil asistovať na operačné sály, počúval som inšpiratívnych ľudí a ich prednášky. Tieto a mnohé ďalšie krásne spomienky ma sprevádzajú pri pomyslení na vysokoškolské štúdium.

Kam viedli vaše kroky po skončení medicíny?

- Vedel som, že sa chcem venovať neurochirurgii. Jednou z možností bolo doktorandské štúdium a práca sekundárneho lekára na Neurochirurgickej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnici v Martine. Spojenie praxe s výskumom, klinická prax s pacientmi a k tomu aj výučba slovenských a zahraničných študentov. Pre mňa dokonalá kombinácia.

Ktorá časť vás oslovila, na čo sa špecializujete?

- Špecializačná príprava v rámci neurochirurgie trvá minimálne šesť a pol roka. Pokiaľ ste doktorand v dennej forme štúdia, tak dlhšie. Čiže po šesťročnom štúdiu medicíny sa môžete pripraviť na ďalších pár rokov atestačnej prípravy. Platí, že približne 10 rokov trvá základný, zdôrazňujem, základný rozhľad v odbore. V medicíne to platí 100-percente. Najskôr sa učíte relatívne jednoduchšie operačné výkony, aby ste boli pripravený do služieb a zvládli odoperovať akútne stavy, ktoré neznesú odklad. Postupne sa zaúčate a robíte náročnejšie veci. Z viacerých oblastí, ktoré neurochirurgia ponúka, ma zatiaľ najviac zaujala cerebro-vaskulárna neurochirurgia. Zaoberá sa operačným riešením rôznych patológií a ochorení na mozgových cievach. Preto aj zameranie odborných kurzov a mojich stáží je hlavne na túto oblasť.

Aktuálne som v poslednom ročníku doktorandského štúdia. Venujem sa téme: Autonómna dysregulácia kardiovaskulárneho systému u pacientov so spontánnym subarachnoidálnym krvácaním. Neinvazívnymi metódami zisťujem včasné komplikácie u pacientov so zakrvácaním z dôvodu prasknutej cievnej výdute aneuryzmy na mozgových cievach.

Pôsobili ste v medicínskom centre v Tokiu. Čo bolo cieľom vašej stáže v Japonsku?

- Minulý rok som absolvoval kurz v Českých Budějoviciach. Zameraný bol na praktické zručnosti, ktorými boli mikroskopické zošívanie ciev s priemerom 1 až 3 milimetre. Kurz viedol doktor Tomohiro Innoue, riaditeľ Neurochirurgického oddelenia v Tokiu v Japonsku, ktoré sa špecializuje hlavne na operačné riešenia patológii na mozgových cievach. Dohodli sme sa na stáži na jeho pracovisku. O pár mesiacov som bol v Tokiu. NTT Medical Center je súkromné zdravotnícke zariadenie patriace najväčšej telekomunikačnej spoločnosti v Japonsku. Je to vysoká desaťposchodová budova so špičkovým vybavením. Operačne sa tu riešia najzávažnejšie prípady takmer z celého Japonska. Strávil som tu jedny z najkrajších týždňov v mojom živote. Naučil som sa veľmi veľa nových poznatkov, praktických rád a väčšej úcte. S tamojšími kolegami sme boli nesmierne dobrá partia a ukázali mi život a prácu v Japonsku so všetkým, čo k tomu patrí.

Aké je japonské zdravotníctvo - ako funguje?

- Sú tu isté spoločné charakteristiky, ale aj odlišnosti. Japonci sa taktiež boria s obdobnými problémami ako my. Keďže len v Tokiu a priľahlých oblastiach je okolo 13 miliónov ľudí, viete si predstaviť tie čakacie doby. Problémom bol aj výber nemocnice, ktorý bol na pacientovi. Medzitým však pacient pochodil celú krajinu a lekárov, až potom si vybral, kde sa dá operovať. Takýto systém je dosť neefektívny. Na financie a prístrojové vybavenie som sťažnosti nepočul. Riaditeľov jednotlivých oddelení vyberá profesor. Môže tiež určiť, kam pôjde lekár robiť. Pracovníkov aj s rodinami presúvajú na miesta, kde je ich treba. Pracovnú dobu nepoznajú, obedové prestávky nie sú presne stanovené. Ľudia tam prácu vnímajú inak a sú pokornejší.

Vedeli by ste uviesť príklad zo svojho pobytu v centre, ktorý vám najviac utkvel v pamäti?

- Mám jednu veselšiu príhodu. Bol som oslovený, aby som v rámci ranného sedenia neurochirurgického oddelenia odprezentoval prednášku týkajúcej sa slovenskej neurochirurgie. Do malej miestnosti sa nahrnulo veľmi veľa ľudí z rôznych oddelení. Boli tam neurológovia, neurochirurgovia, vedúci pracovníci z oddelení, internisti, rehabilitačný pracovníci a ďalší. Úvodné časti prednášky, ako je zvykom, som mal venované krásam Slovenska. Začal som rozprávať o prírodných zaujímavostiach, predstavoval som najkrajšie mestá, zámky, ktoré stojí za to vidieť na Slovensku. Neodpustil som si jeden obrázok v rámci ďalších slovenských krás, a to ženského reprezentačného tímu futbalistiek. Pri tomto obrázku zostalo v miestnosti hrobové ticho, všetci sa len akosi napravili na stoličkách. Myslel som si, že asi nepochopili ľahký vtip, a tak som pokračoval už v odbornej časti prednášky. Zaujímavé bolo, že celý nasledujúci týždeň ma v nemocnici zastavovali neznámi lekári, podávali ruku a blahoželali k excelentnej prednáške hlavne k spomínanému obrázku. Týmto som si ich naplno získal.

Čo vám dala táto stáž po odbornej stránke?

- Videl som, ako fungujú vzťahy na pracovisku, vzťahy medzi lekármi a pacientmi, medzi lekármi ako kolegami, medzi lekármi a vedúcimi pracovníkmi. Snažím sa zaoberať hlavne ľudskou stránkou, ktorá je podľa mňa v povolaní lekára tou najdôležitejšou. Zažil som 12- až 13-hodinovú pracovnú dobu, nasadenosť a húževnatosť. Bol som pri niekoľkohodinových cerebro-vaskulárnych a onkologických operáciách. Podobné typy operácií by málokto dokázal urobiť v našich podmienkach. Prvá je skúsenosť, potom môže prísť postupne prax.

Mnohí slovenskí absolventi aj lekári odchádzajú pracovať do zahraničia. Neuvažujete o takejto možnosti aj vy? Resp. ako vidíte svoju ďalšiu kariéru lekára?

- Počas vysokej školy som sa v budúcnosti videl na ministerstve zdravotníctva. Aktuálne som si splnil čiastkové ciele, ktoré by mi v tom v budúcnosti mohli pomôcť. Teraz však chcem veľa operovať, robiť a naučiť sa veci, ktoré na Slovensku málokto vie odoperovať a zatestovať z neurochirurgie. Čo sa týka zahraničia, samozrejme, že som o tom uvažoval. Momentálne mi systém stáží a kurzov absolvovaných v zahraničí a pomedzi to práca lekára na slovenskom pracovisku vyhovuje. Ešte by som dal Slovensku jednu šancu.