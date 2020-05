Levická plaváreň: Hrdzavý bazén začnú o pár dní píliť

Po šatniach prichádza na rad bazén. Nový pozvárajú priamo na mieste.

1. máj 2020 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Obnova levickej plavárne sa začala opravou šatní. Krytú plaváreň dali v okresnom meste do užívania v roku 1998. Stavať ju začali ešte za minulého režimu.

Do jesene by prejsť kompletnou rekonštrukciou hlavný 25-metrový bazén. Rozšíri sa aj počet plaveckých dráh. Dodávateľ je už vybraný, pripravuje sa na rezanie hrdzavého bazéna.

Detské šatne dokončili

Dvojica detských šatní, pre chlapcov a dievčatá, si už vyžadovala obnovu. Správa športových zariadení Levice s ňou začala 17. februára.

„Jedná sa o ďalšiu časť priestorov plavárne, ktoré čakali na opravu z dôvodu ich zlého stavu,“ povedal vtedy Roman Takács, riaditeľ Správy športových zariadení Levice, pod ktorú patrí viacero športovísk v meste.

V rámci opravy vymenili obklady a dlažby vrátane podlahového kúrenia, sprchy, sanitu a kabínky pre WC.

Na opravu zázemia pre malých plavcov bolo plánovaných 28-tisíc eur, z toho 17-tisíc eur je z mestského rozpočtu a zvyšok z dotácie z Úradu vlády SR.

Práce mali pôvodne prebiehať súčasne s prevádzkou plavárne. Z dôvodu šírenia pandémie ale športovisko pre verejnosť od 9. marca úplne zatvorili. Obnova pokračovala ďalej.

Na aktuálny stav sme sa pýtali riaditeľa. „Čo sa týka opravy detských šatní, tieto sú hotové, akcia je ukončená,“ konštatoval.

Začína sa s výmenou bazéna

Podľa jeho slov sa rozbieha aj ďalšia etapa obnovy plavárne, ktorou je rekonštrukcia bazéna.

„Súťaž vyhrala firma HBH z Považskej Bystrice, cena diela bude cca 527-tisíc eur, začať by sa malo v polovici mája,“ načrtol termín s tým, že odstávka plavárne z tohto dôvodu je plánovaná na päť mesiacov. Znamená to, že ukončiť by sa malo tento rok v októbri.

„Čo sa týka telesa bazéna, toto je pôvodné, a preto už vykazuje známky poškodenia koróziou, nakoľko steny bazéna boli vyrobené v tom čase z plechu,“ opísal stav.

Bazén s dĺžkou 25 metrov a šírkou 12 metrov pohltí viac ako 500 metrov kubických vody. V útrobách plavárne je „posadený“ na betónovej platni, ktorú odspodu držia podpery z rovnakého materiálu.

Starý rozpília, nový pozvárajú na mieste

Nový bazén by mal byť vyrobený z antikorového materiálu, malo by vzniknúť šesť plaveckých dráh, doteraz ich bolo päť. Osadia nové súčasti, ako sú rebríky či odrazové mostíky pre plavcov. Okolo bazéna vymenia podlahu s podlahovým kúrením, čo bude pre návštevníkov znamenať vyšší komfort čo sa týka tepelnej pohody od podlahy.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena technologickej časti, t. j. potrubné rozvody, filtre a dávkovače chemikálií.

Starý bazén budú musieť najskôr rozpíliť a vypratať. Nový pozvárajú z dielcov priamo na mieste.