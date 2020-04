S dezinfekciou vonkajších priestorov budú pokračovať

V Tlmačoch po zistení nákazy v osade Domky kontrolovali prístupovú cestu do mesta.

27. apr 2020 o 13:19 (JN)

TLMAČE. Mesto Tlmače v súvislosti s vývojom situácie v priľahlej rómskej osade Domky - Kozárovce ihneď po zverejnení informácie o pozitívnom prípade na ochorenie COVID-19 zabezpečilo všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu možného šírenia nákazy. Informoval o tom primátor Miroslav Kupči.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Výsledky testov z osady Domky sú už známe Čítajte

V nedeľu 19. apríla prebehlo dobrovoľné testovanie v osade. „V pondelok neskoro večer prišla informácia o jednom pozitívnom prípade a od utorka rána sme začali informovať všetky prevádzky v Tlmačoch o aktuálnej situácii,“ priblížil primátor s tým, že v prípade, že by sa osadníci v to ráno v Tlmačoch nachádzali, bol nariadený ich zákaz vstupu do obchodov: „Dvaja členovia DHZM v Tlmačoch kontrolovali prístupovú cestu v smere od Kozároviec.“

V utorok ráno sa zúčastnil rokovania Krízového štábu v Kozárovciach, na ktorom boli prítomné všetky silové zložky a krajským hygienikom boli nariadené okamžité opatrenia.

„Osada vstúpila do karantény ešte v ten deň na obed. Domkári boli kontrolovaní 24 hodín silovými zložkami a nariadené povinné testovanie. V stredu bola v meste Tlmače zrealizovaná kompletná dezinfekcia externých priestorov s dôrazom na rizikové miesta, kontajnerové stanovištia, detské a exteriérové ihriská či vstupy pred verejnými budovami,“ opísal opatrenia.

Podľa jeho slov mesto súbežne na sociálnej sieti aj v rozhlase informovalo o vzniknutej. „Podrobne sme sledovali vývoj v osade, komunikovali sme so starostom obce Kozárovce.“

Dňa 22. apríla zasadal Krízový štáb v meste, na ktorom boli všetci členovia informovaní o aktuálnej situácii. Zároveň boli informovaní o postupnom uvoľňovaní opatrení v súvislosti s naštartovaním ekonomiky a ich dopad na prevádzky v meste. „Rovnako v piatok sme našim občanom situáciu komunikovali, keď nám bol potvrdený negatívny výsledok z testovania a následné zrušenie karantény v Domkoch. Informovali sme opätovne všetky prevádzky v meste a zároveň sme apelovali na naďalej prísne dodržiavanie hygienických opatrení. S dezinfekciou vonkajších priestorov budeme v meste pokračovať, aby sme tak predchádzali možnému zvýšenému riziku nákazy ochorenia,“ dodal Miroslav Kupči a pridal poďakovanie všetkým, že sa v tejto neľahkej situácii správajú zodpovedne a dodržiavajú nariadené opatrenia.