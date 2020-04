ROZHOVOR: Levičanka študuje a hráva basketbal na prestížnej univerzite Georgetown

Slovenská reprezentantka v basketbale Nikola Kováčiková sa pred dvoma rokmi vybrala za štúdiom a basketbalom do Spojených štátov amerických. Počas pandémie sme ju zastihli doma v Krškanoch.

30. apr 2020 o 10:55 Ivan Porubský

Aké boli vaše začiatky pri basketbale?

– Pri basketbale sa pohybujem už od malička vďaka mojim rodičom, ktorí sa basketbalu venujú už dlhé roky. Dá sa povedať, že som vyrastala v telocvični. Už ako niekoľkomesačná som poctivo sedela na lavičky počas tréningu rodičov. Zo začiatku som ale basketbal hrávať vôbec nechcela, naopak, do lopty som iba kopala. Ale čím som bola staršia, tým som viac prosila našich, aby ma začali trénovať a vytvorili dievčenský tím v Leviciach. Napokon, keď som mala 10 rokov, tak som ich presvedčila a od tej chvíle sa naplno venujem basketbalu. Moje prvé začiatky boli s klubom BKŽ Levice, kde som hrala už od spomínaných 10 rokov, až do momentu, keď som nezačala naplno hrať v extralige v MBK Ružomberok. Predtým ako som začala hrať naplno za Ružomberok, prvýkrát som okúsila extraligu už ako 16-ročná, kde som hosťovala v extralige už za predtým spomínaný v Ružomberku a zároveň aj hrala kadetskú ligu za Levice. Následne v ďalšej sezóne som nastúpila za UFK Nitra v extraligovej súťaži a za BKŽ Levice v juniorskej súťaži.

Postupom času ste sa z Nitry posunuli do Ružomberka. Aké to bolo v tak mladom veku hrať za tak veľký klub?

– Ako som už spomenula, extraligu som okúsila, keď som mala 16 rokov, kde som hosťovala za MBK Ružomberok. Tá celá skúsenosť mi dala možnosť okúsiť aké je to hrať a trénovať na najvyššom leveli na Slovensku, a preto keď som následne išla do Ružomberka po druhýkrát, po sezóne v Nitre, vedela som už do čoho približne idem. Bola to pre mňa výborná skúsenosť, kde som sa toho veľa naučila a zlepšila. Tréningy mali vysokú úroveň, umožnili mi sa každý deň zlepšovať a najmä trénovať s veľmi skúsenými hráčkami. Toho dôkazom je aj to, že v tej sezóne, keď som hrala za Ružomberok, mojou spoluhráčkou bola Shatori Walker, ktorá sa v minulej sezóne stala víťazkou ženskej NBA s tímom Washington Mystics. S Ružomberkom sme hrali aj Eurocup, druhú najvyššiu súťaž v Európe po Eurolige, čo mi prinieslo nesmierne veľa skúseností. Bola som nesmierne vďačná, že ako 18-ročná som mohla hrať proti Európskej ženskej elite, čo mi ukázalo nielen úroveň basketbalu na Slovensku, ale aj v Európe.

Pred dvoma rokmi pre vás prišiel obrovský skok, keď ste sa stali hráčkou americkej univerzity Georgetown. Ako sa vám to podarilo?

– Študovať a hrať v Amerike bol už od malička môj veľký sen, ktorý som si vždy chcela splniť a nakoniec sa mi to aj podarilo. Keď som bola v druhom ročníku na strednej škole, začala som sa pomaly rozhliadať po školách v zámorí, a ktorým smerom by som sa chcela vybrať. Po Majstrovstvách Európy toho roku mi prišlo niekoľko ponúk z rôznych univerzít s ich veľkým záujmom. To bol moment, kedy som tento proces hľadania škôl rozbehla. Najťažšie bolo už samotné rozhodovanie, kdeže som mala ponuky z rôznych univerzít na výbornej úrovni. Mojou základnou